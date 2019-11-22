 Я буду подавать в суд на публикаторов разговоров, - Клитина

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила во время брифинга.
"Я намерена в суде добиться опровержения этой информации и моральной компенсации", - сказала она во время брифинга в Киеве в пятницу.
При этом она отказалась комментировать диалог с пранкером "Джокером".
Клитина сказала, что пока не знает всех, против кого подавать иски, однако среди них точно будет нардеп Антон Поляков, исключенный из "Слуги народа".
"Мои юристы разбираются, мы подадим запрос в Верховную Раду, чтобы узнать, кто в то время был в командировке и сплетничал. Распространил (аудиозаписи телефонного разговора) Антон Поляков – вот понятно, с кем судиться", – поделилась планами замминистра.
Напомним, исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков обнародовал аудиозапись, на которой якобы нардепы от СН рассказывают о том, как замминистра инфраструктуры Александра Клитина получила свою должность. Вместе с тем, правозащитники заявили, что Клитина должна подать иск относительно заявлений о получении ею должности замминистра через постель.
Вылезете из-под )(уйлостана, сможете хотя бы выборы провести - будешь рассказывать что-то.
Учитывая что она с 2015 года - советником министра инфраструктуры трудилась до 2016 года и до 2018-го - директором группы поддержки реформ там же))
Чи ти думаєш, вона залазила під ковдру Омеляну? А, може, спитай при нагоді.
смотря как она подаст это дело в суд - если это дело она свяжет с рекламой "её любимой", то вероятность выиграть возрастает в разы...
можно просто написать - "я не просила меня рекламировать"...\кому нужно - тот всё знает...!\
навіть якщо вони голосували за Зе ?
В туфлях на высоком каблуке....
Ты зачем своим торгуешь телом?
От большого дела в далеке....
Ну зачем пошла ты в проститутки?
Ведь могла геологом ты стать...
Или быть водителем маршрутки...
Или в небе - соколом летать....
Взгрустнулось что-то - шепчет в бороду.
А проститутка Буреломова,
Сощурив глаз - идёт по городу.
Эй, берегитесь, люди - женщины!
В чулан мужей и полюбовников.
У этих шлюх такие «трещины»,
Что разохотят и покойников.
И вы - кто незнакомы с похотью
И до конца не одичавшие,
Вы за рукав её не трогайте,
Она бесстыжая и падшая...
Откуда у этой клизмы "мои юристы" вдруг появились? Вчера еще дояркой на панели работала, а сегодня уже свои юристы...
Жертва пластической хирургии...
и да, в судах тоже eсть постели....
так ей туда)))
шарики крутить)))