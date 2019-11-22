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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:скандал (4316) пранкеры (24) Клитина Александра (3)

 Я буду подавать в суд на публикаторов разговоров, - Клитина

Заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Александра Клитина намерена обратиться в суд в связи с "постельным" скандалом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила во время брифинга. 

"Я намерена в суде добиться опровержения этой информации и моральной компенсации", - сказала она во время брифинга в Киеве в пятницу.

При этом она отказалась комментировать диалог с пранкером "Джокером".

Клитина сказала, что пока не знает всех, против кого подавать иски, однако среди них точно будет нардеп Антон Поляков, исключенный из "Слуги народа".

"Мои юристы разбираются, мы подадим запрос в Верховную Раду, чтобы узнать, кто в то время был в командировке и сплетничал. Распространил (аудиозаписи телефонного разговора) Антон Поляков – вот понятно, с кем судиться", – поделилась планами замминистра.

Напомним, исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков обнародовал аудиозапись, на которой якобы нардепы от СН рассказывают о том, как замминистра инфраструктуры Александра Клитина получила свою должность. Вместе с тем, правозащитники заявили, что Клитина должна подать иск относительно заявлений о получении ею должности замминистра через постель.

Источник: https://censor.net.ua/n3161314
 
 
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Самое интересное - на ПУБЛИКАТОРОВ разговора, а не на сказавших.
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Самое интересное - на ПУБЛИКАТОРОВ разговора, а не на сказавших.
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А тебя какого из Беларуси как наши дела касаются?
Вылезете из-под )(уйлостана, сможете хотя бы выборы провести - будешь рассказывать что-то.
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Ти що- там Олександр Ригоравич швидко під шконку загонить, ось воно тут й дзявкотить, ще й рошенку отримає!)
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И не говори!
Учитывая что она с 2015 года - советником министра инфраструктуры трудилась до 2016 года и до 2018-го - директором группы поддержки реформ там же)) Я подаватиму до суду на публікаторів розмов, - Клітін - Цензор.НЕТ 5702
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ну, не замміністра же!
Чи ти думаєш, вона залазила під ковдру Омеляну? А, може, спитай при нагоді.
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Читать не умеем? Публикатор известен, а кто говорил - сначала нужно выяснить.
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ты смотри а "соска" то с кактусом оказалась... Я буду подавать в суд на публикаторов разговоров, - Клитина - Цензор.НЕТ 6003 мадам не надо ноги развигать так широко чтобы ваше внутренеее сущность гхм... видела вся страна... Я буду подавать в суд на публикаторов разговоров, - Клитина - Цензор.НЕТ 2652 у вас лицо куртизанки, а не работника министерства.... пошли бы на панель там бы больше заработали ей Богу!....
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а вот я бы так не был категоричен...!
смотря как она подаст это дело в суд - если это дело она свяжет с рекламой "её любимой", то вероятность выиграть возрастает в разы...
можно просто написать - "я не просила меня рекламировать"...\кому нужно - тот всё знает...!\
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В суде мужиков много. А постелей еще больше.
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Да никуда она не подаст - обосраться еще и в суде.. ))
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А че сразу "обосраться"? Вроде, все при ней....
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Заместитель министра инфраструктуры по вопросам постельной интеграции
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то то и оно,порохоботов все больше,а они размножаются по три сразу
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тобто всіх невдоволених тупою владою ви записуєте в порохоботи ?
навіть якщо вони голосували за Зе ? Я буду подавать в суд на публикаторов разговоров, - Клитина - Цензор.НЕТ 129
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Це троль нижчого левела. Спамте і не опускайтеся до розмов з ним.
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я його вчора послав на йух(таку хрєнь несло, що я не стримався), а бачу вже повернувся
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мне просто тебя жалко Old Cat ты старый кот,а на тебя два молодых залезло,розбийныки Я подаватиму до суду на публікаторів розмов, - Клітіна - Цензор.НЕТ 9964
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Ти сери, сери, не соромся. Більше ти нічого не вмієш
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ну ты то у нас профессионал опытный судя по картинке с котами
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Все ольгинские рвонули на унитазы с "Бердянска" смотреть, а его оставили дежурить... Я подаватиму до суду на публікаторів розмов, - Клітіна - Цензор.НЕТ 180
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у тебя умственное развитие как у мушки дрозофилы,наверное напишешь в подъезде слово "жопа" и тикаешь,пока старшие не видят
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дефективный ты и в подъездах с ошибками пишешь или только тут
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зачем писать слово жопа если можно просто фотку Зеленского приклеить Я подаватиму до суду на публікаторів розмов, - Клітін - Цензор.НЕТ 3916
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приклей себе на лоб и ходи так
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то есть с тем что Вовка это жопа ты согласен ? Я подаватиму до суду на публікаторів розмов, - Клітіна - Цензор.НЕТ 6126
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ты смотри какой осторожный . что боишься что Бакланов узнает ?
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а в тебе, кацапе, настільки розвинений нтілєхт, що навіть доручили на цензорі срати
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На "публикаторов" будет подавать, а чего не на участников беседы?
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Это ж надо собрать столько дряни в один флакон, что бы за какие то 3 месяца все это превратилось в омерзительно воняющую субстанцию. Нюхайте ЗЕбилы))))
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Давно пора. Такие вещи нельзя оставлять без наказания виновных.
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Отважная! И следственного эксперимента не испугалась!
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И заодно подать на пьяноржущих участников междусобойчика.
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Девушка в прозрачном платье белом....
В туфлях на высоком каблуке....
Ты зачем своим торгуешь телом?
От большого дела в далеке....
Ну зачем пошла ты в проститутки?
Ведь могла геологом ты стать...
Или быть водителем маршрутки...
Или в небе - соколом летать.... Я буду подавать в суд на публикаторов разговоров, - Клитина - Цензор.НЕТ 3328
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Осенний вечер в коже хромовой
Взгрустнулось что-то - шепчет в бороду.
А проститутка Буреломова,
Сощурив глаз - идёт по городу.

Эй, берегитесь, люди - женщины!
В чулан мужей и полюбовников.
У этих шлюх такие «трещины»,
Что разохотят и покойников.

И вы - кто незнакомы с похотью
И до конца не одичавшие,
Вы за рукав её не трогайте,
Она бесстыжая и падшая...
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(танго з репертуару Аркадія Сєвєрного)
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публикаторы.. тут нет обшибки? может "публиканты"?
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У неё железное алиби - всем отсосала, всем дала.
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Мои юристы разбираются...

Откуда у этой клизмы "мои юристы" вдруг появились? Вчера еще дояркой на панели работала, а сегодня уже свои юристы...
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В общем, ... будет давать , а что и куда - это технические нюансы, интересные жадной до пикантных сплетен публике
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На публикаторов ? 😵 Странно, а почему не на Папу Римского ?! 😁
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Скорее всего она подаст в суд за изнасилование.... Я подаватиму до суду на публікаторів розмов, - Клітін - Цензор.НЕТ 8732
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Заголовок читается, как " Я буду давать в суде..."
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вот говорят что попала через постель . она опровергает . и ведь она права . не было постели . просто отсосала в приемной без всяких кувырканий Я подаватиму до суду на публікаторів розмов, - Клітін - Цензор.НЕТ 8606
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вы ГЛУБОКО не правы! каждая женщина-политикиня имеет право делать брифинг!
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як вона там написала - "приїду з Нідерландів і зроблю бріфінг". "Оговорочка по Фрейду" -роблять мінет а не бріфінг. Ну певно то діло їй звичне.
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А если вдруг у "публикаторов" окажется ещё и видеозапись процесса?
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Под Йолку нам положат фотки с голым ...асом премьером ? 😱
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Ещё одна реформаторка-интеллектуалка.
Жертва пластической хирургии...
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шо то долго думала, уже почти забыли все.
и да, в судах тоже eсть постели....
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Поляков. Заметили, он пропал. Он вбросил то, что ему подсунули и... пропал. Нету дяди. Ничего, он выползет. Он непременно выползет. Этот черт, роль которого Обиженного Обличителя, ему приготовили давненько, как это совершенно очевидно, ещё выползет. Давай, Поляков! Видос подтаскивай! Для потехи. ВО, вы твари. И- шабес-гои, кстати.
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теперь муж мадам Клитиной просто обязан трахнуть Юзика, и выложить скриншоты ..
Я подаватиму до суду на публікаторів розмов, - Клітін - Цензор.НЕТ 7771
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стосовно того, що в них в уряді, як заявив Гончарук, нема корупції... Може, він вважає, що оплата натурою - не корупція?
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На публикаторов она будет в суд подавать. За разглашение государственной тайны? Ведь на на тех, кто в этих разговорах ее ****** назвал, она подавать в суд почему-то не будет.
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СПОРТЛОТО еще есть?
так ей туда)))
шарики крутить)))
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Угу, тільки дивись щоби замість аудіо, відео твого працевлаштування потім на платних каналах не з'явилось...
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