 "Сегодня в Украине абсолютно нет коррупции на топ-уровне", - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал он на своей странице в Facebook, указав три тезиса по результатам участия в первом Инвестиционном саммите ЕБРР для стран-членов Восточного партнерства в Лондоне.
"Сегодня в Украине абсолютно нет коррупции на топ-уровне. Совсем скоро, уверен, коррупции не будет на всех уровнях. У нас сегодня хорошие макроэкономические показатели, уменьшается уровень инфляции, с каждым годом улучшаются показатели в рейтингах авторитетных международных агентств", - написал он.
Также премьер отметил, что приватизация - это уже не проблема Украины, а возможность, которую правительство намерено использовать.
"До конца года мы направим на малой приватизации 500 госпредприятий. На этой неделе мы уже передали более 330 объектов на приватизацию. Это рекордное количество за время независимости Украины! А уже в начале декабря мы представляем инвесторам в Лондоне первый список предприятий в рамках "Road Show", - констатировал он.
Кроме того, Гончарук отметил, что в 2020 году правительство начнет большую приватизацию.
"Уверен в этом направлении у нас будет много хороших инвестиционных историй. Например, с приватизацией государственного "Центрэнерго", - добавил премьер.
Комментируя вопрос концессии, Гончарук подчеркнул, что правительство серьезно настроено на государственно-частное партнерство.
"Два пилотных проекта - морские порты "Ольвия" и "Херсон" уже на прозрачных конкурсах. Сейчас готовим еще 10 государственных активов на концессию", - сообщил премьер.
"Мне бы хотелось, чтобы ни за одним из президентов не было хвостов, которые можно было бы расценить как преступление. "
И великий юрист современности - Портнов на этом закончится и лохторат нечем будет кормить....
Спор между экс-нардепом от Радикальной партии Ляшко Игорем Мосийчуком и главой пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией не утихает. Так, бывший парламентарий в своем Telegram-канале выложил копию паспорта Соединенных Штатов «слуги народа». «Паспорт гражданина США Давида Арахамия - председателя Фракции «Слуги Народа»! То кто лжец и идиот Давидушка? Жду извинений!», - сказано в посте Мосийчука.
https://replyua.net/news/179389-davidushka-to-kto-lzhec-radikal-mosiychuk-pokazal-kopiyu-pasporta-ssha-arahamii.html
В свете этих назначений мне становится интересно с кем спал Мустафа Найем....
На этой неделе стало окончательно ясно, что парламентское монобольшинство в Украине состоит не просто из порядочных парней, не умеющих воровать, как ошибочно считалось ранее, а тупо из святых, и Владимир Зеленский у них за главного, ибо и вовсе чудотворец.
Василий Рыбников.
Как называется диагноз,когда реальность в голове никак не совпадает с действительностью и пациента это нисколько не заботит, так как он этого не замечает, я писать не буду. Но кто понимает в психиатрии, давно уже догадался, а остальным даётся простор для фантазии.
Заявление Ройтмана! За делом Байдена стоит Солнцевская мафия
"Блєск і ніщета підарасов" - вимальовується ще один слоган нової влади.
Сможет ли простой человек (такой как я например) прочувствовать победу над коррупцией? Сейчас народ очень страдает от коррупции и Зе как тот былинный богатырь победит дракона. Я в этом не сомневаюсь. Но как это будет выглядеть?
ДУЖЕ ПРОСТО!
Дивишся, а її(корупції) вже нема! В тілівізорі оголосили!
Ви перестанете чути про корупцію з медіа
Достатньо всі канали націоналізувати і поставити правильних журналістів і корупція буде подолана.
Зюзя сделает ролик, где оголосыть, что коррупция подолана.
Якщо ви усі так чи інакше виконуєте вказівки неголеної бабусі, який вас купив напряму чи опосередковано ще до виборів, то корупції і справді немає, бо вона вже відбулася.
А від 5 до 15К$ щомісяця у ВР від "мецената" це не рахується, то, як кажуть, "на пакушать", мабуть))
Коруція і злочини в поліції