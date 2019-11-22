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 Политика Украины
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Все про:ЕБРР (217) Кабмин (11376) Гончарук_Алексей (307)

 "Сегодня в Украине абсолютно нет коррупции на топ-уровне", - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что на данный момент в Украине тотальное отсутствие коррупции на высшем уровне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал он на своей странице в Facebook, указав три тезиса по результатам участия в первом Инвестиционном саммите ЕБРР для стран-членов Восточного партнерства в Лондоне.

"Сегодня в Украине абсолютно нет коррупции на топ-уровне. Совсем скоро, уверен, коррупции не будет на всех уровнях. У нас сегодня хорошие макроэкономические показатели, уменьшается уровень инфляции, с каждым годом улучшаются показатели в рейтингах авторитетных международных агентств", - написал он.

Также премьер отметил, что приватизация - это уже не проблема Украины, а возможность, которую правительство намерено использовать.

"До конца года мы направим на малой приватизации 500 госпредприятий. На этой неделе мы уже передали более 330 объектов на приватизацию. Это рекордное количество за время независимости Украины! А уже в начале декабря мы представляем инвесторам в Лондоне первый список предприятий в рамках "Road Show", - констатировал он.

Кроме того, Гончарук отметил, что в 2020 году правительство начнет большую приватизацию.

"Уверен в этом направлении у нас будет много хороших инвестиционных историй. Например, с приватизацией государственного "Центрэнерго", - добавил премьер.

Комментируя вопрос концессии, Гончарук подчеркнул, что правительство серьезно настроено на государственно-частное партнерство.

"Два пилотных проекта - морские порты "Ольвия" и "Херсон" уже на прозрачных конкурсах. Сейчас готовим еще 10 государственных активов на концессию", - сообщил премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Деятели киноиндустрии обратились к Зеленскому и Гончаруку по поводу отказа назначить Синькевич главой Госкино

Источник: https://censor.net.ua/n3161309
 
 
 Топ комментарии
 
АХахахахаха!!!

95 квартал рулит)) Аахахах))

Труба, подтверди!
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А Кравчук не равен перед законом? Где деньги черноморского пароходства?
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https://nv.ua/opinion/poroshenko-podozrenie-chto-zhdet-byvshego-prezidenta-strany-novosti-ukrainy-50054483.html
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Вот что Крвчук заявил:

"Мне бы хотелось, чтобы ни за одним из президентов не было хвостов, которые можно было бы расценить как преступление. "

И великий юрист современности - Портнов на этом закончится и лохторат нечем будет кормить....
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"Но никто из президентов не должен иметь какой-то иммунитет, чтобы его не рассматривала правоохранительная система, прокурор или следователь, когда для этого есть основания. Все перед законом равны. И Петр Алексеевич тоже"(с)
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Пока это ты сделал заявления, а не Кравчука процитировал.
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А слабо самому прочитать, а не чьи-то комментарии постить?
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От зараз було смішно. Реально найкращий жарт в цьому сезоні.
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ага пусть зебилы в это верят .у них жизнь стала лутше от этого ))))
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Была коррупция в стране и денег не было .А теперь её не стало и денег тоже.
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И чего только этот гений экономического прорыва не скажет -для того, чтоб зебилы достали свои деньги из-под подушки)
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Да ладно, скажут пошутили, уже все привыкли к дебилам...Это их задача, превартить власть в посмешище, а Украину в цирк.
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«Давидушка, то кто лжец?!»: радикал Мосийчук показал копию паспорта США Арахамии
Спор между экс-нардепом от Радикальной партии Ляшко Игорем Мосийчуком и главой пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией не утихает. Так, бывший парламентарий в своем Telegram-канале выложил копию паспорта Соединенных Штатов «слуги народа». «Паспорт гражданина США Давида Арахамия - председателя Фракции «Слуги Народа»! То кто лжец и идиот Давидушка? Жду извинений!», - сказано в посте Мосийчука.
https://replyua.net/news/179389-davidushka-to-kto-lzhec-radikal-mosiychuk-pokazal-kopiyu-pasporta-ssha-arahamii.html
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На превеликий жаль це дешевий фейк.
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Нету коррупции!???. Ну-ну....Утырок, проснись...Ты сериш....
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Раз такой тренд...
В свете этих назначений мне становится интересно с кем спал Мустафа Найем.... "Сьогодні в Україні абсолютно немає корупції на топрівні", - Гончарук - Цензор.НЕТ 354
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Зачем красть? Зачем? Когда официально, с честными глазами и чистыми руками.... Во имя народа и Украины...
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я говорил, что пригодится! ))))
На этой неделе стало окончательно ясно, что парламентское монобольшинство в Украине состоит не просто из порядочных парней, не умеющих воровать, как ошибочно считалось ранее, а тупо из святых, и Владимир Зеленский у них за главного, ибо и вовсе чудотворец.

Василий Рыбников.
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вже всі поварили..проварили повірили..
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ЭТОГО ЗЕЛЕНОГО ИДИОТА проверяли на вменяемость ????????
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Ага, жулику все поверили. Вы - само лицо коррупции. На виселицу просится.
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У этого гения своя отдельная реальность в голове. К действительности это никакого отношения не имеет, в его голове всё цветёт и колосится, куры увеличивают яйценоскость,коровы надои, а правительство доходы от приватизации.
Как называется диагноз,когда реальность в голове никак не совпадает с действительностью и пациента это нисколько не заботит, так как он этого не замечает, я писать не буду. Но кто понимает в психиатрии, давно уже догадался, а остальным даётся простор для фантазии.
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Послухаєш підслухані розмови і впевнюєшся, що ці некорупціонери навіть людською мовою не розмовляють. Користуються сленгом бандитів і злодюг. Звичайні терки на малинах.
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Коррупции нет .нет коррупции, на нет и Суда нет "Сьогодні в Україні абсолютно немає корупції на топрівні", - Гончарук - Цензор.НЕТ 7768
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https://www.youtube.com/watch?v=Uq3fLxyp7NY

Заявление Ройтмана! За делом Байдена стоит Солнцевская мафия
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Аваков ні при чьом..Сабаков Хароший..
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Кролег, сразу как стал премьером, то такое точно ляпнул...
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ну да, кому сейчас нужны борзые щенки? Лучше конвертами.
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Знову підходить цитата з Подерв'янського "Не вір, мій сину, цьому ...асу!!!".
"Блєск і ніщета підарасов" - вимальовується ще один слоган нової влади.
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В мене таке враження що вони пихнули десь весною як виграв їх пахан так їх і не пускає досі. Таке враження що вони живуть в паралельній реальності.
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А шо, неужели кто-то расстрелял весь топ-уровень? А то ведь только мертвый чиновник не берет взяток и не пилит бюджеты.
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В психбольнице должны наблюдаться те 73% кто ему верят. Но вместо этого они голосуют...
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КАК МЫ УЗНАЕМ, ЧТО ЗЕ ПОБЕДИЛ КОРРУПЦИЮ?

Сможет ли простой человек (такой как я например) прочувствовать победу над коррупцией? Сейчас народ очень страдает от коррупции и Зе как тот былинный богатырь победит дракона. Я в этом не сомневаюсь. Но как это будет выглядеть?

ДУЖЕ ПРОСТО!
Дивишся, а її(корупції) вже нема! В тілівізорі оголосили!
Ви перестанете чути про корупцію з медіа
Достатньо всі канали націоналізувати і поставити правильних журналістів і корупція буде подолана.
Зюзя сделает ролик, где оголосыть, что коррупция подолана.
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. Жгут, су@а. П'ятниця...

Якщо ви усі так чи інакше виконуєте вказівки неголеної бабусі, який вас купив напряму чи опосередковано ще до виборів, то корупції і справді немає, бо вона вже відбулася.
А від 5 до 15К$ щомісяця у ВР від "мецената" це не рахується, то, як кажуть, "на пакушать", мабуть))
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Я давно говорил , что главное зло в сантехниках , дворниках, слесарях, и уборщицах , вот главное коррупционное звено !
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ОТ дурне, він ще досі вважає , що чим більше кажеш цукор, тим солодше в роті.
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Ну если "карупцыя" исчезла, то значит бюджет наполнился деньгами, растут зарплаты и пенсии. Жизнь наладилась!
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У меня есть надежда , шо это чудо до Лондона не добежит .
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Побороли "по Гончаруку" топ-коррупцию! А где хоть одна обещанная"зеленью" посадка топ-коррупционера?Врет сей наиглавнейший министр, и не краснеет..
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А у нас в селі голова сіліради ахферіст
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