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 Политика Украины, Общество
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Все про:Госкино (136) Бородянский Владимир (41) Синькевич Юлия (1)

 Это я предложил Синькевич участвовать в конкурсе на пост главы Госкино, - Бородянский

Юлию Синькевич, которой в конкурсе на пост главы Государственного агентства по вопросам кино поставили недостотаточное количество баллов, попросил участвовать в конкурсе министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в комментарии MBR.

"Я не хочу оценивать заключение и количество баллов от Национального агентства по вопросам государственной службы, этот вопрос лучше задать им. Все могут посмотреть видео собеседования и сделать собственные выводы", - сказал он.

Бородянский уточнил, что сам предложил Синькевич принимать участие в конкурсе:

"Я считаю Юлию самым сильным и достойным кандидатом для этой должности из всех, кто принимал участие в конкурсе. Как вы знаете, согласно закону о госслужбе, профильный министр не подает кандидатур, они выдвигаются самостоятельно, но не буду скрывать, что я предложил Юлии принять участие в конкурсе.

Также министерство в октябре инициировало продление сроков конкурса, чтобы привлечь как можно большее количество кандидатов. Но из 8 кандидатов только Юлия Синькевич преодолела все предыдущие этапы конкурса".

Читайте также: Деятели киноиндустрии обратились к Зеленскому и Гончаруку по поводу отказа назначить Синькевич главой Госкино

Напомним, Юлия Синькевич единственная из всех кандидатов на пост главы Госкино дошла до финала. 21 ноября были обнародованы результаты конкурса, по которому она не набрала необходимого количества баллов. Ей поставили 0.5 балла по опции "управление людьми". На вопрос "Вы знаете, какие зарплаты на госслужбе, как вы будете мотивировать работников реализовать ваши амбиции развивать украинское кино?" Синькевич ответила, что это не ее амбиции, а приоритет государства Украина.

Синькевич - генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля, член наблюдательного совета и соучредитель Украинской киноакадемии, член Европейской киноакадемии, Национального союза кинематографистов Украины и Украинского оскаровского комитета. Также продюсирует фильмы.

Бывший глава Госкино Филипп Ильенко назвал ситуацию с конкурсом фарсом.

Около тысячи деятелей киноиндустрии обратились с открытым письмом в адрес президента Владимира Зеленского, премьер-министра Алексея Гончарука, министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского с требованием назначить Синькевич на пост главы Госкино.

Читайте также: Конкурс на должность главы Госкино завершился безрезультатно: комиссия заявила, что единственный прошедший в финал кандидат Синькевич не набрала необходимое количество баллов. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3161308
 
 
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Бородянський був спортсменом чи спіртсменом?
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Бородянский, как показывает практика - клинический идиот. И Игорь Валериевич таки тут абсолютно прав. Это я предложил Синькевич участвовать в конкурсе на пост главы Госкино, - Бородянский - Цензор.НЕТ 8096
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Теперь понятно почему выиграл конкурс. Кстати это уже не первый скандал с этим упырем
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