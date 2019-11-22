 Я не буду сама подавать в отставку, - замминистра инфраструктуры Клитина

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявила во время брифинга.
Клитина заявила: "Разговоры о постели - обычный лживый черный пиар".
Она заявила, что сначала хотела игнорировать этот скандал, но потом передумала.
Она заявила о том, что оказалась подавать в отставку.
Клитина подчеркнула, что "поддерживает политику министра и политику президента".
Также она заявила о том, что все разговоры о ее назначении "являются нечестной манипуляцией". Она отметила, что этот разговор исчез с ее телефона и она подозревает хакеров.
Напомним, исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков обнародовал аудиозапись, на которой якобы нардепы от СН рассказывают о том, как замминистра инфраструктуры Александра Клитина получила свою должность. Вместе с тем, правозащитники заявили, что Клитина должна подать иск относительно заявлений о получении ею должности замминистра через постель.
"Сегодня в высших эшелонах [власти] Украины нет коррупции. И я убежден, что в ближайшем будущем у нас вообще не останется коррупции..." (Гончарук на Саммите Восточного Партнерства)
- Кумы, сватья, соседи по подъезду и прочие "близкие" Зеленского или Коломойского на почти всех ключевых должностях.
- Трубагейт - президент ЛИЧНО отдает правоохранительным органам поличические заказы. Кого и как кошмарить.
- Депутаты близкие к президенту (Юзик) крышуют полицию Кривого Рога.
- Депутаты получают "черным налом" в конвертах от $5000 до $30.000 в месяц - о чем заявляют экс-участники фракции.
- Глава комитета ВР (Богдан Яременко) вызывает прямо на работе пр@ституток (и он ДО СИХ ПОР глава комитета)
- В "турборежиме" сворачиваются проевропейские реформы (судебная, децентрализации, реформа питания ВСУ...)
- У местных бюджетов отжали 150.000.000.000 гривень
- Коломойскому простили ДЕСЯТКИ миллиардов гривень задолженности перед государством.
- Политические "посадки" по беспределу
- Кошмарят оппозиционные / независимые сми - от телеканала "Прямий" до "Суспільного" и "РадіоСвобода".
- Возвращаются кенты Януковича (Богатырева, Портнов) - и прекрасно себя при "не коррумпированной" власти чувствуют.
И это еще далеко не полный список.
Ну, конечно, какая же это коррупция.
Думаю, после Гончарука должны выступить Туркменбаши и Ким Чен Ын с речью "В наших странах победила демократия".
И Аятоллы с заявлением "У нас в стране свобода вероисповедания и настоящее гендерное равенство
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Хуцпа їм допоможе. Пам'ятаєте як вони елегантно вирішили проблему люстрованого "бОгдана"? Просто перейменували АП в жОП щоб вивести його з під переліку заборонених посад. До речі, тодішній кабмін мав би припинити фінансування жОП як невідомої структури, але Ґройсман уже стояв у позі "чЄво_ізволітЄ".
Так само й зараз вони можуть перейменувати "корупцію" на "жОПрупцію" і, таким чином звітувати про відсутність корупції. Хуцпа -- всемогутня
Створена багато років тому, п'єса несподівано виявилася НАСТІЛЬКИ пророчою, що аж мороз поза шкірою...
ЕВ: Сэр, кто эти женщины митингующие под окнами Букингемского дворца?
МВД: Это лондонские проститутки.
ЕВ: Чего же они хотят? Может им нечего одеть?
МВД: нет, они одеваются у лучших кутюрье Европы.
ЕВ: Может им нечего есть?
МВД: да они едят в лучших ресторанах Лондона!
ЕВ: Да чего же им надо????
МВД: Бл...ди, Ваше величество!
Клитина заявила, что соло - табу.
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Не для того мама квіточку плекала
Мабуть це опція для призначення на посаду від СН
Все так возбудились этой темой, как будто сами никогда баб не обсуждали, как будто сами ну вообще про секс не думают, на баб не фантазируют никогда, да и появились из пробирки. Пора в Украине шариат принимать видимо.
вот и правильно)
а,шо,зря "строчила"?)))