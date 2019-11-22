 Я не буду сама подавать в отставку, - замминистра инфраструктуры Клитина

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявила во время брифинга.

Клитина заявила: "Разговоры о постели - обычный лживый черный пиар".

Она заявила, что сначала хотела игнорировать этот скандал, но потом передумала.

Она заявила о том, что оказалась подавать в отставку.

Клитина подчеркнула, что "поддерживает политику министра и политику президента".

Также она заявила о том, что все разговоры о ее назначении "являются нечестной манипуляцией". Она отметила, что этот разговор исчез с ее телефона и она подозревает хакеров.

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Напомним, исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков обнародовал аудиозапись, на которой якобы нардепы от СН рассказывают о том, как замминистра инфраструктуры Александра Клитина получила свою должность. Вместе с тем, правозащитники заявили, что Клитина должна подать иск относительно заявлений о получении ею должности замминистра через постель.