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 Политика Украины
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Все про:Мининфраструктуры (649) Клитина Александра (3)

 Я не буду сама подавать в отставку, - замминистра инфраструктуры Клитина

Замглавы Мининфраструктуры Александра Клитина заявила о том, что сама не будет подавать в отставку в свете разгоревшегося скандала.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявила во время брифинга. 

Клитина заявила: "Разговоры о постели - обычный лживый черный пиар".

Она заявила, что сначала хотела игнорировать этот скандал, но потом передумала. 

Она заявила о том, что оказалась подавать в отставку.

Клитина подчеркнула, что "поддерживает политику министра и политику президента".

Также она заявила о том, что все разговоры о ее назначении "являются нечестной манипуляцией". Она отметила, что этот разговор исчез с ее телефона и она  подозревает хакеров. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я вынесу на заседание Кабмина представление об увольнении Клитиной с должности замминистра, - Криклий. ВИДЕО

 Напомним, исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков обнародовал аудиозапись, на которой якобы нардепы от СН рассказывают о том, как замминистра инфраструктуры Александра Клитина получила свою должность. Вместе с тем, правозащитники заявили, что Клитина должна подать иск относительно заявлений о получении ею должности замминистра через постель.

Источник: https://censor.net.ua/n3161304
 
   
 Топ комментарии
 
В отставку, но только через постель! Я не буду сама подавать в отставку, - Клитина - Цензор.НЕТ 7411
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это что получаеться, я в раде самый святой?
Я не буду сама подавать в отставку, - замминистра инфраструктуры Клитина - Цензор.НЕТ 4742
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В отставку, но только через постель! Я не буду сама подавать в отставку, - Клитина - Цензор.НЕТ 7411
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власть вылезла из шоубизнеса, а шо вы хотели?
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это что получаеться, я в раде самый святой?
Я не буду сама подавать в отставку, - замминистра инфраструктуры Клитина - Цензор.НЕТ 4742
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Этого долбодятла , прошу не выкладывать
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Яременко лошара, платив шльондрам баксами, а міг би посадами замміністра!
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коза драная захотела улучшить свое состояние за счет бюджета
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Конечно не нужно, а то получается вроде как изнасиловали
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а джокер говорил что послушная она))
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Хорошо телочку прорекламировали на всю страну, теперь ей легко будет на "порш" насо ... заработать
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С такими данными не стоит конешно.
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Какие данные? У нее же нос практически отсутствует. Похожа на демона из преисподней.
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Сама чи не сама - нічого не означає. Настали нові зебільні часи, де нема правосуддя, але є порожні звинувачення. Ви зробили це разом, зебіли.
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От этого Зелёного говна попробуй ещё отмыть Украину
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Ана парахаботка! Ана держится за власть і карьіта!
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Как насс@ть на лицо Европейскому Банку Реконструкции и Развития - мастер класс от зиц-премьера Гончарука
"Сегодня в высших эшелонах [власти] Украины нет коррупции. И я убежден, что в ближайшем будущем у нас вообще не останется коррупции..." (Гончарук на Саммите Восточного Партнерства)
- Кумы, сватья, соседи по подъезду и прочие "близкие" Зеленского или Коломойского на почти всех ключевых должностях.
- Трубагейт - президент ЛИЧНО отдает правоохранительным органам поличические заказы. Кого и как кошмарить.
- Депутаты близкие к президенту (Юзик) крышуют полицию Кривого Рога.
- Депутаты получают "черным налом" в конвертах от $5000 до $30.000 в месяц - о чем заявляют экс-участники фракции.
- Глава комитета ВР (Богдан Яременко) вызывает прямо на работе пр@ституток (и он ДО СИХ ПОР глава комитета)
- В "турборежиме" сворачиваются проевропейские реформы (судебная, децентрализации, реформа питания ВСУ...)
- У местных бюджетов отжали 150.000.000.000 гривень
- Коломойскому простили ДЕСЯТКИ миллиардов гривень задолженности перед государством.
- Политические "посадки" по беспределу
- Кошмарят оппозиционные / независимые сми - от телеканала "Прямий" до "Суспільного" и "РадіоСвобода".
- Возвращаются кенты Януковича (Богатырева, Портнов) - и прекрасно себя при "не коррумпированной" власти чувствуют.
И это еще далеко не полный список.
Ну, конечно, какая же это коррупция.
Думаю, после Гончарука должны выступить Туркменбаши и Ким Чен Ын с речью "В наших странах победила демократия".
И Аятоллы с заявлением "У нас в стране свобода вероисповедания и настоящее гендерное равенство
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"...Сегодня в высших эшелонах [власти] Украины нет коррупции. И я убежден, что в ближайшем будущем у нас вообще не останется коррупции..."
===
Хуцпа їм допоможе. Пам'ятаєте як вони елегантно вирішили проблему люстрованого "бОгдана"? Просто перейменували АП в жОП щоб вивести його з під переліку заборонених посад. До речі, тодішній кабмін мав би припинити фінансування жОП як невідомої структури, але Ґройсман уже стояв у позі "чЄво_ізволітЄ".
Так само й зараз вони можуть перейменувати "корупцію" на "жОПрупцію" і, таким чином звітувати про відсутність корупції. Хуцпа -- всемогутня Я не буду сама подавати у відставку, - заступник міністра інфраструктури Клітіна - Цензор.НЕТ 9120
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Подобрался коллектив: один дрочит в зале, другой с б"ядми торгуется, третий насильник, четвёртый обещает исех трахнуть. эта из-под одеяла - сразу в министерство. Не Рада, а кружок по интересам. Я не буду сама подавать в отставку, - замминистра инфраструктуры Клитина - Цензор.НЕТ 1583
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Лесь Подерв'янський - Король Літр (трагедія)
Створена багато років тому, п'єса несподівано виявилася НАСТІЛЬКИ пророчою, що аж мороз поза шкірою...
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Я, кстати, ее совсем недавно прочитал, действительно весьма похоже на пророчество.
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Разговор Ее Величества (ЕВ) королевы и министра внутренних дел (МВД).
ЕВ: Сэр, кто эти женщины митингующие под окнами Букингемского дворца?
МВД: Это лондонские проститутки.
ЕВ: Чего же они хотят? Может им нечего одеть?
МВД: нет, они одеваются у лучших кутюрье Европы.
ЕВ: Может им нечего есть?
МВД: да они едят в лучших ресторанах Лондона!
ЕВ: Да чего же им надо????
МВД: Бл...ди, Ваше величество!
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Синхронный перевод для Яременко:
Клитина заявила, что соло - табу.
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Я не собираюсь как-то обелять эту тётю. Да и остальных. Но! Обратите внимание: нам, регулярно подсовывается какая-то "клубничка". Вот именно секс-характера. Те, кто управляет, а моё мнение- Всё В Данный Момент- Управляемо. Так вот, эти, которые управляют, прекрасно понимают: или о кровушке, или "что-то погорячее". И мы- поведёмся! Одновременно, скажу честно: твари они, эти Слуги. Без вариантов. Ранее просто смотре, с презрением, почти ежедневно убеждаясь, в их никчемности. Теперь- начинаю тихо ненавидеть.
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А кто виноват, что в партию Слуг Народа набрали тех у кого работают только жевательно-трахательные инстинкты. Вот полюбуйтесь на новые лица которых привел в Верховную Раду Зеленский. Я представляю, что там на уровень ниже творится. Ведь у каждого еще есть теща с квартирой и по десять помощников депутата.
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Нелох поцелует в прыжке ***** в лысину...на нормандской встрече...истину говорю!
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То что она заявила про якобы черный пиар всего лишь жалкое лживое оправдание для ее рогатого подкаблучника -лоха Дениса Сытника который носиться с ее ребенком пока ее жарят все кому не лень.
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Да на нее посмотрите какой из нее депутат не смешите мои носки обычная шалава насосала себе на депутатский мандат а теперь когда спалилась пытается корчить из себя оскорбленную невинность, подсрачник ей в одно место и пусть летит на все четыре....
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разделяю ваше негодование, и хоть она не депутат, а замминистра, сути это не меняет.
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"...Я не буду сама подавати у відставку, - заступник міністра інфраструктури Клітіна..."
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Не для того мама квіточку плекала Я не буду сама подавати у відставку, - заступник міністра інфраструктури Клітіна - Цензор.НЕТ 8538
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Яка ще відставка. Дарма "пиріжок" на розрив віддавала чи що.
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Была посимпатичнее. Шалава ботокса перекачала в харю
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та вринципі гарна, зараз манічкка якась губи качати. Ну все ж гвалтівники і сексуально стурбовані у владі
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ну да бо даю далі комусь навіть і в анал )))............
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Не для того работала день и ночь не покладая рот,чтобы теперь самой увольняться. Только через пинок под натруженый зад.
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А ви зауважили, що залишений міністер Аваков також призначав заступником якусь "незакомплексовану" щодо нудизму в соцмережах "квіточку"? Я не буду сама подавати у відставку, - заступник міністра інфраструктури Клітіна - Цензор.НЕТ 4263
Мабуть це опція для призначення на посаду від СН Я не буду сама подавати у відставку, - заступник міністра інфраструктури Клітіна - Цензор.НЕТ 4263
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Ну, естественно не будет подавать заявление! Она ж причинным местом это заработала, а тут уволиться требуют...
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А шо не подала в суд на Юзика за клевету?
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Янукович строил диктатуру Пахана, по принципу Коза Ностра, и то не получилось. А эти чмошники надували щеки, но как не крути, клоуны, посмешище. Скоро в регионах их просто будут посылать. "Але, это глава администрации?" "Да. А ты кто?" "Я **********." "Ну и пшёль нах....!"
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Через постіль так через постіль... питань не має. Нард в цьому не сумнівається, але питання - через чию постіль?
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На "через постель" можно было и поярче кандидатуру найти, а это обычная женщина/девушка, таких в каждом офисе, в каждой организации навалом, на любых должностях, руководящих в том числе, неужели все через постель? А не через постель, это значит без карьеры, без образования, дома на кухне борщ в лучшем случае варит? И не дай бог она сядет за руль, то вообще клеймо на всю жизнь. Пусть для начала состарится, ну или запустит себя, а лучше член пришьет, вот тогда всё ок, да?
Все так возбудились этой темой, как будто сами никогда баб не обсуждали, как будто сами ну вообще про секс не думают, на баб не фантазируют никогда, да и появились из пробирки. Пора в Украине шариат принимать видимо.
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Я не буду сама подавать в отставку, - замминистра инфраструктуры Клитина
вот и правильно)
а,шо,зря "строчила"?)))
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