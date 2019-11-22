 Представителям религиозных конфессий в Украине разрешили фотографироваться на паспорт в головном уборе, - ГМС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ ссылкой на пресс-службу ГМС.

"Вопрос фотографирования на документы, удостоверяющие личность, уже длительное время беспокоит людей, имеющих разную конфессиональную принадлежность. Это касается и граждан Украины, и иностранцев, и лиц без гражданства, которые документируются в Украине. Конечно, многочисленные запросы данного направления от представителей разных вероисповеданий не остались без внимания Министерства внутренних дел Украины и Миграционной службы", - отметили в миграционной службе.

Для решения ряда важных вопросов, касающихся фотографирования на биометрические документы для некоторых категорий лиц, был принят соответствующий приказ. Он утверждает требования к оцифрованному образу лица и фотографий, которые подаются для оформления или обмена документов, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус, и фотографическому изображению на них.

Указанный приказ устанавливает унифицированные требования к оцифрованному образу лица, который вносится в Единый государственный демографический реестр и страницы данных документов, подтверждающие гражданство Украины, удостоверяющие личность или ее специальный статус. При этом он учитывает рекомендации Международной организации гражданской авиации (ICAO) Doc 9303.

"В частности, приказ регулирует вопросы фотографирования представителей различных религиозных течений и конфессий при оформлении указанных документов, ведь ранее, в соответствии с государственным стандартом, фотографирование верующих осуществлялось исключительно без головных уборов", - добавили в ГМС.

Кроме того, фотографирование в головных уборах, искусственных предметах и материалах допускается согласно медицинским показаниям, подтвержденным медицинским заключением соответствующего учреждения здравоохранения. Однако, такие головные уборы не должны изменять формы отдельных частей лица (лоб, скулы, щеки, подбородок, глаза), закрывать лицо или подбородка, проходить по контуру линии роста волос, закрывать уши и шею.

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