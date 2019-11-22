 Исключенные из фракции СН Скороход и Поляков хотят создать свою депутатскую группу "Настоящие слуги" или "Слуга народа-2"

Об этом Скороход сообщила в интервью "Громадському радіо", передает Цензор.НЕТ.
"Мы сейчас с Антоном (Антоном Поляковым. - Ред.) создадим группу "Настоящие слуги" или "Слуга народа-2". Нас будет больше, вот увидите. Есть люди, которым не нравится то отношение и те решения, которые принимаются", - сказала Скороход.
Она добавила, что шла на выборы с президентской программой, поэтому и в дальнейшем будет с ней идти.
Напомним, 14 ноября нардеп от СН Анна Скороход с трибуны ВР заявила о задержании ее мужа. По ее мнению, причиной этого является ее голосование против законопроекта о рынке земли: "По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено". Также она сообщила о давлении на нее руководства "Слуги народа" и ОП: "Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам".
Вместе с тем, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Скороход не единожды предлагала народным депутатам денежную помощь. В ответ Скороход заявила: "Я никогда никому ничего не предлагала".
Позже лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамии заявил, что Анну Скороход исключат из фракции, а ее мужем Алексеем Алякиным займутся правоохранительные органы за угрозы депутатам профильного комитета по энергетике.
15 ноября стало известно, что нардепов Скороход и Полякова исключают из фракции "Слуга народа".
Что касается Полякова, то ранее он проголосовал против ДФР (Департамент финрасследований), против законов по ФОПам, по кешбеку, за что и был вызван "на ковер" к главе ОП Андрею Богдану. По словам депутата, на этой встрече присутствовали председатель Рады Дмитрий Разумков, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый зам Александр Корниенко.
"Слуги без прислуги", "Слуги NEW", "Прислужники", "СОСлуживцы", "Тени забытых клоунов", "Рассмеши гомика", "Жервы Голобородька", "ЗаписьДюны"... и тд.
можете не благодарить!
Любой крутой кризис разорвёт эту команду в клочья, загнав по щелям от страха и визжания…
Это же так просто, правда? Небольшой кризис, жесткая информация, убийственный компромат - и сразу голову в песок. Отморозиться. Проигнорировать. Сделать вид, что нас это вообще не касается. Пройти мимо. Поржать над кем/то по мелочи). Запилить видосик про будущее. Крутые ребята. Умеют держать удар. Не боятся отвечать за слова. Это все про партию власти…
Такие оценки озвучил сегодня в Фейсбуке политолог Михаил Подоляк.
Вначале были сногсшибательные угрозы. Сейчас начнём всех шугать, проверять, детектить, тягать по судам/следствиям. Начнём жёсткие посадки. И?
Потом случился Годунок, который «черт» и который даже не испугался грозного президентского рыка. Ещё позже - Иванчук, которому «вменили» все тем же крутым президентским словом строить дорогу. Но который публично послал подальше это «вменение».
И уже тогда стало ясно, что ребята могут только угрожать и гэгать. Как в классических уличных драках, где всегда есть такой крутой смельчак, на словах всех задирающий и понтящийся, но сразу после начала быстро сникающий и исчезающий. У нас оказалось ещё хуже…
Десятки кризисов, прямых и фактурных обвинений, удивительных и нелепых зашкваров с членами большой президентской команды. Коррупция, эскорт в ВР, насилие несовершеннолетней, покупка должностей etc. И всегда одно и то же в ответ.
Трусливое молчание, которое вызывает презрение. Я даже не говорю о том, что нет какой/то общей матрицы, как профессионально реагировать на кризисы. Но даже простое журналистское обращение к видным членам правящей команды - спикеру, премьеру, главе фракции, генпрокурору, главам комитетов, советникам - неизменно натыкается на классическое страусиное: «я не буду ничего комментировать; нам нужно получить больше информации; и вообще давайте немного подождём».
Подождём чего? Пока попытаетесь придумать ещё более идиотскую оправдательную версию? И почему нельзя сразу получить всю информацию от компетентных органов, как только возникает конкретный кризис? Или не понятно, что это станет предметом интереса со стороны общества?
Дальше ещё хуже. Ребята начинают морозиться, падать на непризнание, краснеть/потеть и быстро так бегать глазками. Любой кризис молниеносно вызывает оторопь.
По Ермаку и Богдану? Надо проверить - не фейк ли.
По Корявченко и Кривому рогу - давайте подождём.
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По трухановому дому Ткаченко - игнор.
По Иванисову - «не, это фейк», который оказывается совсем не фейком, а грязнейшим дном.
И так по всем пунктам…
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Т.е. проблема даже не в том, что почти на каждом «новом лице» фунт лиха висит из прошлого. Но в том, что удар держать не могут. Что все их бахвальство оказалось именно… фейком. Понтовым, но пустопорожним таким словом.
И что бить их будут все больше и больнее, потому что трусливые. И что нет никаких служб безопасности.
И что любой крутой кризис разорвёт эту команду в клочья, загнав по щелям от страха и визжания).
Таково, увы, истинное нутро этих ребят. Не только мало профессионализма, так ещё и статус страусиный…