 Исключенные из фракции СН Скороход и Поляков хотят создать свою депутатскую группу "Настоящие слуги" или "Слуга народа-2"

Об этом Скороход сообщила в интервью "Громадському радіо", передает Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас с Антоном (Антоном Поляковым. - Ред.) создадим группу "Настоящие слуги" или "Слуга народа-2". Нас будет больше, вот увидите. Есть люди, которым не нравится то отношение и те решения, которые принимаются", - сказала Скороход.

Она добавила, что шла на выборы с президентской программой, поэтому и в дальнейшем будет с ней идти.

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Напомним, 14 ноября нардеп от СН Анна Скороход с трибуны ВР заявила о задержании ее мужа. По ее мнению, причиной этого является ее голосование против законопроекта о рынке земли: "По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено". Также она сообщила о давлении на нее руководства "Слуги народа" и ОП: "Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам".

Вместе с тем, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Скороход не единожды предлагала народным депутатам денежную помощь. В ответ Скороход заявила: "Я никогда никому ничего не предлагала".

Позже лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамии заявил, что Анну Скороход исключат из фракции, а ее мужем Алексеем Алякиным займутся правоохранительные органы за угрозы депутатам профильного комитета по энергетике.

15 ноября стало известно, что нардепов Скороход и Полякова исключают из фракции "Слуга народа".

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Что касается Полякова, то ранее он проголосовал против ДФР (Департамент финрасследований), против законов по ФОПам, по кешбеку, за что и был вызван "на ковер" к главе ОП Андрею Богдану. По словам депутата, на этой встрече присутствовали председатель Рады Дмитрий Разумков, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый зам Александр Корниенко.