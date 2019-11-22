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 Организаторы фиктивных филиалов "Tesla Motors Inc" в Украине, которые обманули клиентов на 12 млн грн, пойдут под суд, - прокуратура

Досудебное расследование в отношении двух лиц, которые создали фейковые представительства "Tesla Motors Inc" и обманули клиентов на более чем 12 млн грн завершено.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

По версии следствия, указанные лица в период с 2017 по 2019 год создали в Украине ряд компаний-псевдо представительств американской компании "Tesla Motors Inc", использовав при этом схожие названия. Кроме того, подозреваемые разместили на своем интернет-ресурсе информацию о продаже ценных бумаг корпорации "Tesla", а также автомобилей этой марки.

В действительности никакого отношения к деятельности корпорации подозреваемые не имели, лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке не получали и сделок с ценными бумагами не совершали. Все денежные средства, полученные от потенциальных инвесторов, указанные лица присваивали.

За период реализации мошеннической схемы подозреваемые обманули 25 потерпевших на сумму более 12 млн гривен.

На данный момент подозреваемым объявлено о завершении досудебного расследования, в соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины. После ознакомления с материалами уголовного производства обвинительный акт будет направлен в суд.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161296
 
 
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Смотрел презентацию новой Тесла, Маск говорил что стекла небьющиеся, его помощник берет железный шарик и бросает в лобовуху, стекло разбивается, Маск смеется и говорит что над этим еще нужно поработать.))
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Зачем быть Илоном Маском? Достаточно самовольно открыть филиал по продаже путёвок на Марс.
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Всем мошенникам выдать по значку "Заслуженный педагог Украины", и обязать носить их на видном месте
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