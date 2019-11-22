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Все про:загрязнение (134) Одесса (5734) танкер (35) Фирсов (105)

 Содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера "Дельфи" в 53 раза превышает норму, - Фирсов

Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Крымско-Черноморского округа осуществлен выезд и проведен отбор проб вод на месте нахождения подтопленного танкера "Делфи" (флаг Молдовы)

Об этом сообщил и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов, информирует Цензор.НЕТ.

"Пробы переданы в отдел инструментально-лабораторного контроля инспекции. В результате установлено превышение по содержанию в воде нефтепродуктов в 53 раза на месте аварии", - написал он в фейсбуке, добавив, что проводится постоянный мониторинг места загрязнения.

Фирсов заявил, что представители Государственной экологической инспекции в соответствии с законом и процедурами рассчитают ущерб, нанесенный окружающей среде, с последующим обращением с претензией о возмещении причиненных убытков.

"Сейчас Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Крымско-Черноморского округа вместе с представителями АМПУ проводится повторное обследование места аварийного события и повторный отбор проб в связи с появлением пятен маслянистого состава", - сообщил Фирсов.

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Как сообщалось 22 ноября, вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи". Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера Дельфи в 53 раза превышает норму, - Фирсов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3161295
 
 
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Теперь нет вопросов "чего-то там перевозили или не перевозили"
По первому SOS команды - у них ЗАКОНЧИЛОСЬ топливо. Придурки.
Кто будет спасать побережье ( и не только пляжа "Дельфин"), я так понимаю, вопрос в пустоту
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а откуда сей танкерок возил нефтепродукты? часом не рашкованский контрабас из нейтральных вод?
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На борту танкера нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской областиИсточник: https://censor.net.ua/v3161249
Как же можно не верить?
Черт возьми, это изначально был секрет Полишинеля
Пропало побережье(
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А как могло быть иначе? Я не знаю грунт, в районе касания грунта и последующим протаскиванием по грунту приподнимая волнами и снова ударяя о грунт. Вижу только, что танкерок сей построен, как минимум- 40-45 лет назад, знаю я этот тип бункеровщиков. Вывод: запросто могли треснуть танки. В каждом, не менее 1-1,5 тонны остатков груза. Вот... весь он туда и вытечет, без вариантов.
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Грунт - песок, замытый с пляжа.
Но бился-то он о волнорез ( это бетонные плиты толщиной до 50 см, высота почти везде совпадает с уровнем поверхности воды,стоят со времен союза). И это не просто плита - это как треугольник, поставленный на катет, а гипотенузой обращенный к открытому морю. Так что там не только танки могло " треснуть", их потрощило на все 100
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А-а-а-а... даже так, тогда докладываю: там, учитывая недавний ремонт, не менее 6-ти танков, полноценных, разделённых с остальными. В каждом, как минимум 1- 1,5 тонны. Скорее- по 2 тонны, ибо не откатать этот "мертвый запас", никак. Я покороче: как минимум 10 тонн там вылилось. Если только дизель- повезло, он таки уйдет. А если мазут был- дело хреново. Учитывая мороз, может и не уйти, а остаться. В виде черной срани...
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Штраф то возьмут (минимальный, а разницу с максимальным - какому-нибудь чинуше, вроде трупанова = в карман).
Чистить никто ничо не будет, т.к. "штраф уплачен" и "к весне само рассосется"...
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Фірсов зразу "запрацював".

Я так зрозумів, що посади матимуть всі ображені Порошенком
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Содержание нефти в нефтетанкере должно быть не менее экологической 47% ослиной мочи!
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