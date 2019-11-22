 Содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера "Дельфи" в 53 раза превышает норму, - Фирсов

Об этом сообщил и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов, информирует Цензор.НЕТ.

"Пробы переданы в отдел инструментально-лабораторного контроля инспекции. В результате установлено превышение по содержанию в воде нефтепродуктов в 53 раза на месте аварии", - написал он в фейсбуке, добавив, что проводится постоянный мониторинг места загрязнения.

Фирсов заявил, что представители Государственной экологической инспекции в соответствии с законом и процедурами рассчитают ущерб, нанесенный окружающей среде, с последующим обращением с претензией о возмещении причиненных убытков.

"Сейчас Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Крымско-Черноморского округа вместе с представителями АМПУ проводится повторное обследование места аварийного события и повторный отбор проб в связи с появлением пятен маслянистого состава", - сообщил Фирсов.

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Как сообщалось 22 ноября, вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи". Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.