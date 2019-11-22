 Содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера "Дельфи" в 53 раза превышает норму, - Фирсов

Об этом сообщил и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов, информирует Цензор.НЕТ.
"Пробы переданы в отдел инструментально-лабораторного контроля инспекции. В результате установлено превышение по содержанию в воде нефтепродуктов в 53 раза на месте аварии", - написал он в фейсбуке, добавив, что проводится постоянный мониторинг места загрязнения.
Фирсов заявил, что представители Государственной экологической инспекции в соответствии с законом и процедурами рассчитают ущерб, нанесенный окружающей среде, с последующим обращением с претензией о возмещении причиненных убытков.
"Сейчас Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Крымско-Черноморского округа вместе с представителями АМПУ проводится повторное обследование места аварийного события и повторный отбор проб в связи с появлением пятен маслянистого состава", - сообщил Фирсов.
Как сообщалось 22 ноября, вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи". Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.
По первому SOS команды - у них ЗАКОНЧИЛОСЬ топливо. Придурки.
Кто будет спасать побережье ( и не только пляжа "Дельфин"), я так понимаю, вопрос в пустоту
Как же можно не верить?
Черт возьми, это изначально был секрет Полишинеля
Пропало побережье(
Но бился-то он о волнорез ( это бетонные плиты толщиной до 50 см, высота почти везде совпадает с уровнем поверхности воды,стоят со времен союза). И это не просто плита - это как треугольник, поставленный на катет, а гипотенузой обращенный к открытому морю. Так что там не только танки могло " треснуть", их потрощило на все 100
Чистить никто ничо не будет, т.к. "штраф уплачен" и "к весне само рассосется"...
Я так зрозумів, що посади матимуть всі ображені Порошенком