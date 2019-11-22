 Деятели киноиндустрии обратились к Зеленскому и Гончаруку по поводу отказа назначить Синькевич главой Госкино

Как сообщает Цензор.НЕТ, акция состоится в понедельний 25 ноября в 9:00 возле Национального агентства по вопросам государственной службы.

Также около тысячи деятелей киноиндустрии написали письмо в адрес президента Владимира Зеленского, премьер-министра Алексея Гончарука, министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского.

"Мы уверены, что кандидат на должность Председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино Юлия Синькевич имеет все перечисленные навыки, компетенции и видения. Она это доказала многолетней плодотворной работой на поле украинской киноиндустрии, а также показала в публичной презентации своей программы во время конкурса на должность Председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино", - говорится в открытом письме.



В письме также отмечается: "Мы считаем, что именно Юлия Синькевич как единственная кандидатка, которая прошла в третий тур конкурса на должность, должна возглавить Госкино, и требуем у Национального агентства Украины по вопросам государственной службы немедленно пересмотреть результаты "собеседования" с Юлией Синькевич, обнародованные 21.11.2019".

Письмо поддержали в частности Ассоциация киноиндустрии Украины, Украинская киноассоциация, ОО Украинская Киноакадемия, а также актрисы Ирма Витовская-Ванца, Олеся Жураковская, Римма Зюбина, режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев, продюсеры Владимир Яценко, Денис Иванов, член комиссии Нацсовета при Госкино Людмила Горделадзе, режиссер Павел Арье, сценарист Ирен Роздобудько.

Читайте также: Конкурс на должность главы Госкино оказался фарсом, - Филипп Ильенко

Напомним, Юлия Синькевич единственная из всех кандидатов на пост главы Госкино дошла до финала. 21 ноября были обнародованы результаты конкурса, по которому она не набрала необходимого количества баллов.

Синькевич - генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля, членя наблюдательного совета и соучредитель Украинской киноакадемии, член Европейской киноакадемии, Национального союза кинематографистов Украины и Украинского оскаровского комитета. Также продюсирует фильмы.

Бывший глава Госкино Филипп Ильенко назвал ситуацию с конкурсом фарсом.

Читайте также: Конкурс на должность главы Госкино завершился безрезультатно: комиссия заявила, что единственный прошедший в финал кандидат Синкевич не набрала необходимое количество баллов. ВИДЕО