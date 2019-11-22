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Все про:Укроборонпром (822) Абромавичус (455) Фоменко Игорь (1)

 Абромавичус назначил Игоря Фоменко своим замом по бронетанковой, радиолокационной и специальной технике

Генеральный директор Укроборонпрома Айварас Абромавичус назначил Игоря Фоменко своим заместителем по бронетанковой, радиолокационной и специальной технике.

Об этом сообщает пресс-служба концерна, передает Цензор.НЕТ.

"Генеральный директор Укроборонпрома Айварас Абромавичус назначил Игоря Фоменко заместителем Генерального директора по бронетанковой, радиолокационной и специальной технике. Главной задачей в работе Игоря Фоменко является повышение эффективности работы предприятий отрасли. Основными направлениями работы определены: планирование, организация, управление, координация и контроль работы предприятий отрасли; обеспечение и удовлетворение потребностей как внутренних, так и внешних потребителей и заказчиков", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, среди других задач - расширение номенклатуры и географии продаж продукции и услуг; развитие государственно-частного партнерства; формирование положительного узнаваемого мирового бренда.

В Укроборонпроме также сообщили, что Игорь Фоменко занимал руководящие должности на Луганском патронном заводе, в Холдинговой компании АвтоКРаЗ, Corum Group, ICDI Group, получил степень MBA в Institute of International Business Relations (Германия).

Абромавичус назначил Игоря Фоменко своим замом по бронетанковой, радиолокационной и специальной технике 01

Источник: https://censor.net.ua/n3161292
 
 
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Ну тат трудно судить, очень смущает Луганский патронный завод.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Фоменко,_Игорь_Константинович
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«Генеральный директор Укроборонпрома Айварас Абромавичус назначил Игоря Фоменко своим заместителем по бронетанковой, радиолокационной и специальной технике. Источник: https://censor.net.ua/n3161292»

А чого така вузька спеціалізація?
Він шо, у коллайдерах зовсім не шарить?
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