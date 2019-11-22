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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:Минздрав (2083) врачи (650) Зоряна Скалецкая (43)

 Минздрав анонсировал введение обязательного страхования ответственности врачей, - Скалецкая

В Министерстве здравоохранения разрабатывают законопроект об обязательном страховании ответственности, которое позволит врачам чувствовать себя защищенными и будет способствовать общению с пациентом без обвинений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком", об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"На стадии законопроекта: обязательное страхование ответственности. Это тот инструмент, который защищает врача от необоснованных обвинений... предоставляет пациентам возможность быть защищенным, если вдруг возникает ситуация. Это та вещь, которая больше будет способствовать нормальному общению без обвинений", - рассказала Скалецкая.

Министр отметила, что после 2014 года, после отмены санитарной службы, так и не удалось создать новую модернизированую систему. Поэтому возникает очень много вопросов, кто и в каких ситуациях несет ответственность, кто и какое принимает решение в эпидемических обострениях.

"На сегодня мы уже готовим ответ на эти вопросы, как системы общественного здоровья - ее развитие. Система профилактических мер, конечно: одной из первых является вакцинация, и очень хорошо, что у нас регионы активно включились в этот процесс, поднимают важность и ускоряют количество вакцинированных и уровень вакцинации. Но этого недостаточно, и точно мы будем больше работать", - добавила министр.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161290
 
 
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А платить как всегда будет пациент... Схематозники
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А пациента когда защитят от глупых врачей и поборов в государственных больницах?
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английская пословица говорит, что не говори никогда "никогда"
может что-то и когда-то изменится))
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ни при нашей жизни! ЛЕТ ЧЕРЕЗ 100 ОДНОЗНАЧНО ЧТО ТО ИЗМЕНИТСЯ!
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да я уж тоже пессимостом таким стал
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Так я и не понял это врачей страхуют от обвинений со стороны пациентов или пациентов страхуют от ошибок со стороны врачей?!!
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ты все правильно понял
я то вопще удивился а что в уркаине еще ктото может кудато пойти и врача обвинить
Бутусов давай сюда статистику сколько врачей осуждено за ненужные операции Статья ККУ Нанесение тяжких телесных
ну
ждем
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Короче, стоимость медуслуг повышается....
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Нехай Скалецька лікується, бо скоро лікарів в Україні практично не буде.
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У нас нет врачей . Благодаря политике государства они все сбежали . Остались дантисты и аферисты.
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