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Все про:Бабченко Аркадий (186) Герман_Борис (35)

 Организатор "убийства" журналиста Бабченко вышел из колонии

Организатор "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман вышел из колонии в Житомире.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

Соответствующее решение суд принял еще 10 дней назад. Судья удовлетворил апелляцию его адвокатов и решил выпустить Германа из тюрьмы из-за плохого состояния здоровья. 

Сам Герман после выхода длительное время ждал автомобиль, который должен был забрать его домой. Он рассказал, что сидел в камере с еще семью заключенными, а с собой был пакет с лекарствами. Также Герман отметил, что в ближайшее время планирует дать пресс-конференцию для журналистов, если сделать это позволят адвокаты.

Напомним, 29 мая 2018 года сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая 2018 года стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая 2018 года суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.

18 июня 2018 года суд оставил Бориса Германа под стражей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161282
 
 
 Топ комментарии
 
достойний кандидат на місце в списку СН.... ну а що, - насильники, шахраї є, а вбивці ще немає
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Народный депутат Украины из "Слуги народа" Сергей Литвиненко может быть замешан в уголовном деле об убийстве титушками активиста Юрия Вербицкого в 2014 году.
Нардеп так тесно общался с куратором тех самых титушек именно в период с 19 по 22 января. Примечательно, что Вербицкого убили 21-го числа.

Журналист и экс-депутат Игорь Луценко, которого похитили во время Майдана, рассказал в Facebook о том, что народный депутат Украины из "Слуги народа" Сергей Литвиненко был тесно связан с фигурантом уголовных дел по убитому активисту Юрию Вербицкому, информирует Диалог.UA. В частности, в материалах дела четко указано, что Сергей Литвиненко в период с 19 по 21 января 24 раза звонил фигуранту расследования Щинкину и был связан с организатором преступления Зубрицким.

"Он долгое время руководил одним из спиртзаводов, которые до недавнего времени контролировал криминальный авторитет Чеба. А Чеба во время Майдана финансировал титушек, в частности Крысина, а также тех, кто похищал нас с Вербицким", - поделился информацией Игорь Луценко. Так, экс-нардеп утверждает, что некий Щинкин, правая рука Чебы, 24 раза разговаривал с Литвиненко. Более того, он параллельно названивал куратору титушек из группы похитителей и организатору преступления Зубрицкому.

Как известно, 21 января 2014 Луценко и Вербицкого похитили из больницы титушки, после чего последнего нашли убитым в лесу вблизи с. Гнедин Бориспольского района Киевской области.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/195154_1574421777
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Шо опять? Опять компенсацию платить? Эти идиоты следаки должны отвечать за просранные дела. У них походу у каждого по вилле в Маями. Ибо без взятки так "работать" могут либо кретины, либо православные(ну, типо - нету судьИ кроме Яхве и св. Уха - гласа егО) Организатор "убийства" журналиста Бабченко вышел из колонии - Цензор.НЕТ 7514
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"Организатор "убийства" журналиста Бабченко вышел из колонии...", сел в такси, поехал в аэропорт, купил билет до Израиля, поехал закончить незаконченную делюгу.....
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Народный депутат Украины из "Слуги народа" Сергей Литвиненко может быть замешан в уголовном деле об убийстве титушками активиста Юрия Вербицкого в 2014 году.
Нардеп так тесно общался с куратором тех самых титушек именно в период с 19 по 22 января. Примечательно, что Вербицкого убили 21-го числа.

Журналист и экс-депутат Игорь Луценко, которого похитили во время Майдана, рассказал в Facebook о том, что народный депутат Украины из "Слуги народа" Сергей Литвиненко был тесно связан с фигурантом уголовных дел по убитому активисту Юрию Вербицкому, информирует Диалог.UA. В частности, в материалах дела четко указано, что Сергей Литвиненко в период с 19 по 21 января 24 раза звонил фигуранту расследования Щинкину и был связан с организатором преступления Зубрицким.

"Он долгое время руководил одним из спиртзаводов, которые до недавнего времени контролировал криминальный авторитет Чеба. А Чеба во время Майдана финансировал титушек, в частности Крысина, а также тех, кто похищал нас с Вербицким", - поделился информацией Игорь Луценко. Так, экс-нардеп утверждает, что некий Щинкин, правая рука Чебы, 24 раза разговаривал с Литвиненко. Более того, он параллельно названивал куратору титушек из группы похитителей и организатору преступления Зубрицкому.

Как известно, 21 января 2014 Луценко и Вербицкого похитили из больницы титушки, после чего последнего нашли убитым в лесу вблизи с. Гнедин Бориспольского района Киевской области.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/195154_1574421777
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достойний кандидат на місце в списку СН.... ну а що, - насильники, шахраї є, а вбивці ще немає
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Они в слуге народа все убийцы, во главе с Моникой..
Такие законы могут голосовать только убийцы..
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Хотелось бы услышать из первых уст Германа. Надеюсь на то, что адвокаты позволят.
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Шо опять? Опять компенсацию платить? Эти идиоты следаки должны отвечать за просранные дела. У них походу у каждого по вилле в Маями. Ибо без взятки так "работать" могут либо кретины, либо православные(ну, типо - нету судьИ кроме Яхве и св. Уха - гласа егО) Организатор "убийства" журналиста Бабченко вышел из колонии - Цензор.НЕТ 7514
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Ну и чего добился бабченко? Как крыса прячется в Украине
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Аркаша уже слинял в Эстонию) Пытается получить гражданство. Тут кормушка закрылась) Организатор "убийства" журналиста Бабченко вышел из колонии - Цензор.НЕТ 9428
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Ожиданное завершение позорного фарса.
С самого начала журналисты сказали что это "убийство" - показушный цирк, а Герман - давно сотрудничает с СБУ!!!!
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Не зря Бабченко свалил. Понял: говно, не страна. Безнадежное унылое говно. Страна свиней, отстоявших свое право жить в вонючем болоте. Майдан, война, тысячи смертей - все зря. Все забылось, отстоялось, и страна снова равна сама себе.
ЗЫ: Все, как в старой байке: "Я здесь живу!"
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Можешь и ты валить, раз для тебя Украина - говно
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Раньше по закону Савченко выпускали, теперь по закону богдана-портнова...
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Ты пойми, они не могут отказать ФСБ.
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ценный кадр..., ждем новых, хорошо организованных заказных ...дел..., кто там следующий на очереди...
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Ермак агент ФСБ!

Сегодня на прямом канале вечером Організатор "убивства" журналіста Бабченка вийшов з колонії - Цензор.НЕТ 7979
Целая передача про него и его работу против Украины.
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На Прямом канале. Дальше можно не читать.
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Украина - самая гуманная страна в мире. Организаторы заказных убийств выходят на свободу через 1,5 года. Интересно будет послушать его пресс-конференцию.
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Помітив тенденцію на Цензорі-різко збільшилася кількість посилань на "ТСН" .Може це поки що й не помийниця,але тхне звідти добряче. Що значить "вбивство" ? Це був ЗАМАХ на вбивство.
тепер замість цієї тварини будуть судити Грицака.
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