 Спасатели эвакуировали весь экипаж танкера, застрявшего на мели у берегов Одессы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Думская".

Как сообщается, в 12:41 началась спасательная операция по эвакуации трех членов экипажа, которые находились на борту и отказывались от помощи. Спасатели заявили, что снимут моряков с борта, хотят они этого или нет.

"В 13:58 был спасен первый моряк, а в 14:03 спасли второго. Капитан экипажа зачем-то зажег дымовую шашку. В 14:36 спасли капитана. Операция завершена", - говорится в сообщении.

Как сообщалось 22 ноября, вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи". Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

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