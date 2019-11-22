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Все про:Одесса (5734) танкер (35) спасатели (127)

 Спасатели эвакуировали весь экипаж танкера, застрявшего на мели у берегов Одессы

Спасатели эвакуировали трех моряков экипажа танкера "Delfi", который потерпел аварию у берегов Одессы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Думская".

Как сообщается, в 12:41 началась спасательная операция по эвакуации трех членов экипажа, которые находились на борту и отказывались от помощи. Спасатели заявили, что снимут моряков с борта, хотят они этого или нет.

"В 13:58 был спасен первый моряк, а в 14:03 спасли второго. Капитан экипажа зачем-то зажег дымовую шашку. В 14:36 спасли капитана. Операция завершена", - говорится в сообщении.

Как сообщалось 22 ноября, вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи". Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161281
 
 
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Сейчас разберутся с подноготной этой консервной банки и тогда все вместе будем смеяться.
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волны лупят его о волнорез...и уже потек мазут...
но вот почему не хотели...спасаться.? - не понятно...
Рятувальники евакуювали весь екіпаж танкера, який застряг на мілині біля берегів Одеси - Цензор.НЕТ 965
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И для чего капитан поджог дымовую шашку ? Документы какие-то уничтожил ?
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а хрен его знает!
я б на месте МЧСников еще и трюм тщательнее обследовал - что-то там не так!
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