 Ни Приватбанк, ни средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам, - Гончарук

Гончарук был вынужден, выступая перед аудиторией в Лондоне, неоднократно доказывать, что новая власть в Киеве способна проводить независимую политику и реформировать страну так, чтобы мощные предприниматели с политическим влиянием подчинялись правилам конкуренции и уважали закон, пишет Голос Америки, передает Цензор.НЕТ.

"У нас есть очень четкое понимание, у меня, у президента, у правительства, что дело Приватбанка показательно по отношению к Украине для всего мира. Поэтому, конечно, мы стоим на том, что ни этот банк, ни средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам", - сказал Алексей Гончарук в лондонском Королевском институте по международным делам, Чатам Хаус.

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35-летний премьер-министр заявил, что в отношении Приватбанка, и в частности в ответ на возможные судебные решения в ряде исков по делу, у правительства "есть стратегии, и мы готовы к любому развитию событий".

"Правительство Украины, команда президента будет делать все от нас зависящее, чтобы этот пример стал сигналом того, что в Украине все изменилось", - отметил Гончарук.

Он признал, что олигархи имеют громкий голос, который звучит в средствах массовой информации в Украине и за рубежом, но это по словам премьера "только показывает то, что они хотят казаться влиятельными, а на самом деле их влияние уменьшается".

Среди способов сокращения злокачественного влияния частных интересов в украинской экономике Алексей Гончарук назвал сохранение независимости Национального банка Украины, борьбу с монополиями, особенно в инфраструктуре, а также приватизацию государственных предприятий и установление верховенства права с помощью новой реформированной системы судопроизводства.

18 декабря 2016 года стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: "Это было ключевым условием переговоров". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством". По данным НБУ, общая потребность "Приватбанка" в капитале составляла 148 млрд гривен. В связи с национализацией капитал "ПриватБанка" увеличивался несколько раз. Государство тремя траншами докапитализировало "Приватбанк" на 116,8 млрд грн, в том числе ОВГЗ, привязанными к курсу доллара.

Решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7, Евросоюз и США.

Ранее стало известно, что государство выиграло апелляцию в Лондоне в деле "ПриватБанка" против бывших владельцев.

Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

19 апреля Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку".