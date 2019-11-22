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 Политика Украины, Экономика
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 Ни Приватбанк, ни средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам, - Гончарук

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что олигархи не имеют влияния на правительство и на президента Владимира Зеленского.

Гончарук был вынужден, выступая перед аудиторией в Лондоне, неоднократно доказывать, что новая власть в Киеве способна проводить независимую политику и реформировать страну так, чтобы мощные предприниматели с политическим влиянием подчинялись правилам конкуренции и уважали закон, пишет Голос Америки, передает Цензор.НЕТ.

"У нас есть очень четкое понимание, у меня, у президента, у правительства, что дело Приватбанка показательно по отношению к Украине для всего мира. Поэтому, конечно, мы стоим на том, что ни этот банк, ни средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам", - сказал Алексей Гончарук в лондонском Королевском институте по международным делам, Чатам Хаус.

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35-летний премьер-министр заявил, что в отношении Приватбанка, и в частности в ответ на возможные судебные решения в ряде исков по делу, у правительства "есть стратегии, и мы готовы к любому развитию событий".

"Правительство Украины, команда президента будет делать все от нас зависящее, чтобы этот пример стал сигналом того, что в Украине все изменилось", - отметил Гончарук.

Он признал, что олигархи имеют громкий голос, который звучит в средствах массовой информации в Украине и за рубежом, но это по словам премьера "только показывает то, что они хотят казаться влиятельными, а на самом деле их влияние уменьшается".

Среди способов сокращения злокачественного влияния частных интересов в украинской экономике Алексей Гончарук назвал сохранение независимости Национального банка Украины, борьбу с монополиями, особенно в инфраструктуре, а также приватизацию государственных предприятий и установление верховенства права с помощью новой реформированной системы судопроизводства.

18 декабря 2016 года стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: "Это было ключевым условием переговоров". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством". По данным НБУ, общая потребность "Приватбанка" в капитале составляла 148 млрд гривен. В связи с национализацией капитал "ПриватБанка" увеличивался несколько раз. Государство тремя траншами докапитализировало "Приватбанк" на 116,8 млрд грн, в том числе ОВГЗ, привязанными к курсу доллара.

Решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7, Евросоюз и США.

Ранее стало известно, что государство выиграло апелляцию в Лондоне в деле "ПриватБанка" против бывших владельцев.

Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

19 апреля Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку".

Источник: https://censor.net.ua/n3161278
 
   
 Топ комментарии
 
Дмитро Корчинський разом з Marusya Zvirobiy та 98 іншими особами.
7 год ·
«Вчора на Майдані ветерани бойові медики дізналися шокуючу новину.

На шостому році війни генерал Хоменко, який збирається очолити Медичні війська України затвердив у Генеральному штабі ЗСУ новий класифікатор втрат. Відтепер знову як до 2014 бойові травми контузії (акубаротравми, струси та забої головного мозку, внутрішніх органів) не є видами бойових поранень, а віднесені до категорії інші - що дозволяє зменшувати кількість бойових втрат за рахунок підміни категорії.
Вже перераховані кількість поранених на фронті, за бажанням влади тепер їх в рази менше. Вчора з 4 поранених, жінка-військовослужбовець з важкою контузією (підозра на перервані барабані перетинки) не подана як поранена, а віднесена до травмованих. Генерал Хоменко і Генеральний штаб роблять вигляд, що вони не знають, що часто контузії призводять до більшого каліцтва (глухоти, втрати зору, птср ), ніж легкі та середні поранення !!!!
Наші поранені герої знову є заручниками політиків. Чи ми допустимо це?»
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Ті солдати ЗСУ, що голосували: «Только нє Порошенко !» в курсі?
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Деньги должні вернуть беня с бохалюбимім,на чому і наполягає мвф с ЕС
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Чого це? Вже руками приросли до міцного бізнеса? Так би трималися за конезаводи!
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Вопрос не в этом. Предыдущие акционеры должны деньги вернуть.
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от як хуцла закрутилася - замість того, щоб заявити, що Україна зробить все можливе, щоб повернути вкрадені бєнєю кошти, це чмо заявляє, що ми йому більше нічого не дамо Ні Приватбанк, ні кошти з нього не мають бути повернуті попереднім акціонерам, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3908
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Придется Порошенко метотодичку переписывать,теперь Коломойский патриот Украины,а Зеленский его обижает,он агент кремля
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я знаю, що 73/43%зебілів здатні на дебілізм; але, щоб на такий, то .... за межею.
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Они так только говорят, а сами такую схему провернут не хуже приватбанка, вот и украденные ранее денюжки снова в кармане.
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Деньги должні вернуть беня с бохалюбимім,на чому і наполягає мвф с ЕС
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Не ьільки ці жва "діяча". Там з 2014 року 400ляржів уроди всякі скомуніздили.
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То коли ви з Бєні бабки, які він вивів, зіб'єте? Ах, забув, ви вже йому 7,5 млрд. грн. боргів пробачили...
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А отвечать за приватбанк что никто не должен?
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а что по этому поводу думает портнов - светоч в премудростях прокурорских, неиссякаемый ручей канализации и карающая длань контрреволюции ? ))))
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Дмитро Корчинський разом з Marusya Zvirobiy та 98 іншими особами.
7 год ·
«Вчора на Майдані ветерани бойові медики дізналися шокуючу новину.

На шостому році війни генерал Хоменко, який збирається очолити Медичні війська України затвердив у Генеральному штабі ЗСУ новий класифікатор втрат. Відтепер знову як до 2014 бойові травми контузії (акубаротравми, струси та забої головного мозку, внутрішніх органів) не є видами бойових поранень, а віднесені до категорії інші - що дозволяє зменшувати кількість бойових втрат за рахунок підміни категорії.
Вже перераховані кількість поранених на фронті, за бажанням влади тепер їх в рази менше. Вчора з 4 поранених, жінка-військовослужбовець з важкою контузією (підозра на перервані барабані перетинки) не подана як поранена, а віднесена до травмованих. Генерал Хоменко і Генеральний штаб роблять вигляд, що вони не знають, що часто контузії призводять до більшого каліцтва (глухоти, втрати зору, птср ), ніж легкі та середні поранення !!!!
Наші поранені герої знову є заручниками політиків. Чи ми допустимо це?»
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Ті солдати ЗСУ, що голосували: «Только нє Порошенко !» в курсі?
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Врет как дышит! Кто ещё верит зелёному говну ?
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Требование Коломойского выполнено, закон о продаже украинской земли для поместий его соплеменников принят. Коломойский с наступлением холодов улетает на юга, на историческую родину. А в Украине его кагал будет разводить ручёнками и делать удивленные глаза : да мы ни при чём, это всё Коломойский-злодей.Но конверты с долларами от него брать исправно.
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Еще наш знаменитый Барышевский суд свое последнее слово не сказал,не радуй ся Самокатчик.
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"Гончарук был вынужден, выступая перед аудиторией в Лондоне, неоднократно доказывать, что новая власть в Киеве способна проводить независимую политику и реформировать страну так, чтобы мощные предприниматели с политическим влиянием подчинялись правилам конкуренции и уважали закон... "

Источник: https://censor.net.ua/n3161278

Раз вынужден был неоднократно доказывать, значит, не верят.
И правильно делают.
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Гончарук, зачем ты идиота изображаешь? Речь идет не о том чтобы "не возвращать предудущим акционерам", а ровно НАОБОРОТ - предыдущие акционеры должны вернуть то что они слямлизили.
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"...Ні Приватбанк, ні кошти з нього не мають бути повернуті попереднім акціонерам, - Гончарук..."
===
Чому боїться назвати прізвище та сказати просто: "...Ні Приватбанк, ні кошти будуть повернуті коломИйському за жодних обставин прямо чи опосередковано/приховано..."
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Вставили вам кое что в седалищные места
МВФ потребовал от Украины законодательно запретить возвращение Коломойскому Приватбанка Ноябрь 22, 2019Без рубрикиКомментарии
Ні Приватбанк, ні кошти з нього не мають бути повернуті попереднім акціонерам, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9864Принятие этого закона до каникул в МВФ, которые начнутся перед католическим Рождеством, и, соответственно, выделение Украине денег до Нового года - под вопросом.
Украинская власть может запретить возврат банков владельцам, такое условие выдвинул МВФ.
Как сообщат сегодня «Экономическая правда» со ссылкой на свои источники, в ближайшее время может быть принят соответствующий закон или изменения в действующее законодательство.
По словам собеседника издания в НБУ, это часть договоренностей с МВФ, и соответствующие инициативы уже готовятся.
О деталях, как и в какие законы будут вноситься изменения, источник не сообщил.
Собеседник в Кабмине также подтвердил информацию о подготовке такой законодательной инициативы, но тоже без конкретики.
«Текста сейчас нет», - подчеркнул источник в правительстве.
Ранее экс-нардеп Сергей Лещенко в Telegram-канале сообщил, что МВФ выдвинуло новое требование Украине, что бы удостовериться, что Приватбанк не будет денационализирован Коломойским.







«….МВФ пытается получить гарантии, что Игорю Коломойскому не будет возвращен Приватбанк.
Принятие этого закона до каникул в МВФ, которые начнутся перед католическим Рождеством, и, соответственно, выделение Украине денег до Нового года - под вопросом.
У парламента осталась две сессионных недели в этом годы, последний сессионный день - 20 декабря«, - написал Лещенко.
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По его словам, в кулуарах власти обсуждается проект закона, который проходил согласование в МВФ.
В частности, одна из предложенных идей предполагает, при обжаловании действий властей суды должны учитывать, приняты ли эти решения с учетом «общественного интереса».
***
Это, безусловно, плохая новость для Коломойского. А, возможно, также и для Зеленского с Богданом…
Но хорошая для украинского народа, за счет которого власть могла бы «подарить» Коломойскому Приватбанк.
Впрочем, теперь перед Украиной стоит большой риск не возобновления сотрудничества с МВФ, со всеми вытекающими последствиями для гривны и вообще финансовой системы страны…
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Та не кажіть, куме, ... "Коломойский через суд избавился от 7,5 млрд грн долга перед ПриватБанко

13 ноября, 12:55
А тепер, для латання діри в бюджеті, продамо більше 300 держпідприємств, на, приблизно, 6 млрд. Дірка залишиться, та менша, допоки ще щось не повернемо "страждальцям"
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Лучший еленый премьер без диплома выдал забавный стенд-апчик перед лондонской публикой. Бене бы понравилось=)
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Дядя Бєня розсердиться.
Хоча уже давно ходить інфа, що Зе таки посиався з Бєньою.
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Коли Бєніни "Г+Г" припинять співати "Авва, преЗедент!", тоді можно буде звертати увагу на такі плітки.
Поки що така інфа - дезінформація.
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А еще этот банк ни в коем случае нельзя продавать. Он должен оставаться государственным. Но Гончарук этого не сказал.
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Приват будет приватизирован через пару лет. Этим и хотят вернуть потраченные на него деньги. Наверное и Ощад, который переведут в фонд гарантирования вкладов. Но сначала надо пережить зиму, поскольку подозреваю, она будет непростой.
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1. Не возвращать банк.
2. Не конпенсировать его национализацию бывшим владельцам.
3. Заставить бывших владельцев вернуть 155 млрд гривен, украденных у народа Украины.

Почему-то Зеленский & Богданы и Гончаруки постоянно умалчивают о 3-м пункте.
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потому что бабушка бородатая заругает
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Что значит "предыдущим акционерам"?! Значит, помимо государства, уже есть и новые акционеры? И кто же это, неужели ваша клоунская труппа?
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Не смотря на все уверения Кабмина, миссия МВФ "... не видит возможности выделения кредита МВФ в этом году" Такое сообщение отправлено в центральный офис МВФ. Это значит, что Украина входит в 2020 с дополнительным дефицитом бюджета в 41,4 млрд. гривен. Это в дополнение ко всему...Когда-то, году в 2013 мы приблизительно то же наблюдали и с Януковичем. Последовал кредит от Путина. А потом "Камазы" с вывозимой валютой и остальные прелести.
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ой, не имеет, совсем не имеют олигархи влияния. так ни имеют, шо аж дяде Бене ни одного вата кацапского электричества не идет, совсем-сосем не идет.
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Цей пацанчик щось плутає.Або гальмує.Або мітрофаном прикидається.
"Справа Приватбанку"-це не про повернення Бєні банку,чи грошей з нього.
"Справа Приватбанку"-це про розслідування виведених перед націоналізацією 5500000000 доларів США.
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Не смотря на все уверения Кабмина, миссия МВФ "... не видит возможности выделения кредита МВФ в этом году" Такое сообщение отправлено в центральный офис МВФ. Если это так, то Украины входит в 2020 с дополнительным дефицитом бюджета в 41,4 млрд. гривен.
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ну и отлично, чем хуже - тем лучше, скорее зелень вынесут вперед ногами.
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А виплати компенсацій з бюджета вважаються "Приватбанком или средствами из него"?
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Да уже Бене этот банк не упирался. Это он для стада волну гонит. А ждет расчета землей украинской по чисто условной цене.
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Хроника одного Президента ... 22.11.2019 г.

Бахматюка объявили в розыск. Бахматюк "Наши международные адвокаты удивлены такой позицией " Видимо международные адвокаты и Бахматюк нас не читают
Напоминаем - попадаете под этот пункт договора Зелеского и "Колумбуса"
"Монополизация аграрного сектора Украины будет устранена"
"Собственно тут речь идет о ликвидации, или серьезном ослаблении крупных украинских агрохолдингов, для препятствия прямой покупки ими земель сельскохозяйственного предназначения. Дело Бахматюка, раскручивающееся дело Косюка, направлено именно на это."

Не смотря на все уверения Кабмина, миссия МВФ "... не видит возможности выделения кредита МВФ в этом году" Такое сообщение отправлено в центральный офис МВФ. Если это так, то Украины входит в 2020 с дополнительным дефицитом бюджета в 41,4 млрд. гривен.

Арахамия получил повестку из НАБУ по поводу очередного возобновления в США дела против компании TemplateMonster (он в ней соучредитель).

Новый глава Европейской народной партии Дональд Туск, поставивший основной своей задачей борьбу с "безответственным политическим популизмом" вчера устроил прослушивание записей разговоров представителей администрации Зеленского с различными правоохранительными органами, на которых они открыто требуют и получают уверения в исполнении , преследований своих политических оппонентов. Лейтмотив этого всего выражен Туском прямо - "популизм - это первая стадия сворачивания демократии и установления авторитарной власти".
Министр иностранных дел Маас лично проинформировал канцлера Германии Меркель о своих действиях и вручил ей подготовленный его ведомством обзорный анализ ситуации в Украине.

Закупка Украиной французских патрульных катеров производилась вне общепринятых норм международных закупок вооружения и без проведения экспертной оценки контракта. В таком случае ее финансирование из государственного бюджета является недостаточно обоснованным - докладная записка министра финансов Маркаровой премьер-министру Украины Гончаруку от 21.11.2019 г.
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Зеленский и украинская земля.

Задолго до того, как "земельная реформа " в Украине вошла в стадию реализации проекта мы внимательно отслеживали все перипетии связанные с этим. Вокруг этого крутилось и крутится много разных интересантов, но на серьезные реализации в этой сфере, нужны серьезные деньги.

Особый интерес к украинской земле проявляла всегда франко-австрийско-израильская финансовая группа известная под неофициальным названием "Columbus", основанная в Вене в 2001 году как сообщество объединяющее крупнейших представителей финансовых кругов Европы для проведения совместных финансово-экономических операций в странах Восточной Европы и Ближнего Востока с совокупным финансовый ресурсом около 12-20 млрд. $.

Именно с ее представителем Oskar Deutsch встречался 14.09.2019 г. президент Зеленский (см. сообщение Хроники от этого числа). Присутствовал на этой встрече и организовал ее, помощник президента Анатолий Ермак.

Ні Приватбанк, ні кошти з нього не мають бути повернуті попереднім акціонерам, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6667

(*Oskar Deutsch родился в 1964 году в Вене. Его отец родом из Румынии, мать - из Западной Украины. Дойч возлавляет компанию Alvorado, производящую кофе. Глава еврейской общины в Австрии).

Ні Приватбанк, ні кошти з нього не мають бути повернуті попереднім акціонерам, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6667

Очевидно разговор был достаточно предметным и уже 21.09.2019 г. в Вене в конференц-зале Vienna Marriott Hotel состоялось заседание группы бизнесменов европейских стран численностью около 30 человек. Заседание было посвящено обсуждению участия в совместном проекте приватизации земель сельскохозяйственного назначения в Украине. В принципе даже был намечен основной вариант участия - выдача банковских кредитов под залог земельных участков.
Украинская сторона после этого была проинформирована об особых условиях группы в реализации этого проекта. Эти условия - принятие законов о прямом участии иностранцев в вопросе приватизации земли.

Но случилось непредвиденное, неожиданно к этому вопросу проявил интерес явно не профильный этому вопросу Коломойский. Именно ему удалось убедить Зеленского, что связываться с австрийцами и принятием законов об участии иностранцев в приватизации земли нет никакого смысла и деньги можно найти внутри страны.

08.10.2019 г. на встрече в Вене, помощник президента Зеленского Андрей Ермак, заявил группе вероятных инвесторов-иностранцев следующее - "Ваши условия неприемлемы, принятие законов о прямом участии иностранцев требует больших финансовых средств. У нас есть предложения от внутренних инвесторов, которые готовы вложить вполне сравнимые с вами суммы в покупку земли". Скорее всего "Columbus" знал о ком и чем идет речь, потому мило улыбнувшись Ермаку сказал что они готовы вернутся к обсуждению в любое время.

Откуда собирался Коломойский взять 2 млрд долларов в принципе было понятно. Но для этого нужно было добиться выплаты компенсаций ему за приватизированный "Приватбанк". Схема была простой - у государства нет денег, отдайте землей. Но решение вопроса с "Приватом" не состоялось. Более того резко обострилась ситуация в Лондоне и Делавэре и Зеленский плюнув на все решил вернутся к австрийскому варианту.

Последовали серии консультаций - обсуждений и за основу был принят вариант непрямого участия иностранцев в приватизации, но "Columbus", выставил при этом снова определенные условия.

Основная встреча судя по всему состоялась 13.11.2019 г. Как минимум 2 часа Ермак и Дойч находились в одном здании. Нами прямо их встреча не зафиксирована, но других причин находиться там, кроме личной встречи друг с другом, у них просто нет. Случайное совпадение почти исключено. Обычное местонахождение Дойча достаточно далеко от этого места. Исходя из этого вероятность их прямой встречи весьма велика.
Более того, 14.11.2019 г. Дойч собирает заседание представителей группы, и сообщает им что он "... провел плодотворную и интересную встречу с представителем наших украинских партнеров". Далее он сообщает, тезисно следующее

"...все договоренности остаются в силе"

"...ограничения на приватизацию земельных участков для иностранцев в Украине будет носить условный характер"
"Никакого обязующего референдума по земельным вопросам и участии иностранцев в приватизации земли не будет"
"Выдача Украиной государственных кредитов на покупку земли не будет превышать 50-80 млн. долларов"

И особо интересные последних заявления -

"Монополизация аграрного сектора Украины будет устранена"

Собственно тут речь идет о ликвидации, или серьезном ослаблении крупных украинских агрохолдингов, для препятствия прямой покупки ими земель сельскохозяйственного предназначения. Дело Бахматюка, раскручивающееся дело Косюка, направлено именно на это.
"Банковская система будет подготовлена для участия в приватизации земли"

Так как основным вариантом скупки земли определена выдача ссуд и кредитов под залог собственности (земли), нужно максимально ослабить возможных конкурентов в этой сфере. "Укрэксимбанк" - это начало процесса.
Какова сумма личной заинтересованности людей реализующих эту схему от украинского правительства сказать сложно, но несомненно она огромна.

Еще один важный нюанс для понимания ситуации. "Columbus" не является инвестиционной группой в прямом понимании этого слова. Это более группа финансовых спекулянтов заинтересованных в быстром и доходном возврате вложенных денег. Они вовсе не собираются полученную землю обрабатывать. Они просто собираются ее перепродать тем, кто заинтересован в этой земле, получив нужную им прибыль. При таком варианте земля не будет обрабатываться год-два. Со всеми вытекающими для Украины последствиями.

P.S. Г-н Ермак, ваша операция прикрытия с тайной встречей в "Гудмане" (с оглашением во всех СМИ), была бездарной. Хотя ваш "консультант по пиару" (это ж надо, раньше это называлось по другому), старалась вовсю, развлекая американского оболтуса, которого вы подсовываете Зеленскому, как канал к Трампу. Даже не смешно.
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беня на землі ручки нагріє.
він приїхав в Україну, отже йому цікаво, отже є що дерибанити.
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Ни Приватбанк, ни средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам, - Гончарук
-------------------------
ні кошти з Приватбанку, ні сам банк Бєня і не вимагає. Він вимагає дещо інше - компенсацію. І так, чому не ставите питання про відшкодування Бєнєю збитків, завданих виведенням коштів з банку?
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