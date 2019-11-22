 ГУИС огласила тендер под конкретного поставщика, сумма которого превысила реальную ожидаемую стоимость на 108 млн, - Федоров

Об этом сообщил в Facebook министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в тендере одновременно присутствуют 5 не связанных между собой предметов закупки, а по требованиям понятно, что технические характеристики на медицинскую систему написаны под одного разработчика - МИС (Медицинская информационная система)

"Нарушение Закона Украины "О публичных закупках" как на ладони. Различные предметы закупок ограничивают круг возможных участников тендера, а это является нарушением ст. 3, ч. 3 ст. 5 и ч. 4 ст. 22 закона. Однако не допустить сторонних поставщиков к своим тендерам и положить в карман 115 млн грн оказалось не таким уж и легким делом, поскольку ожидаемая стоимость тендера теперь составляет 6,933 млн грн", - написал Федоров.

Он также сообщил о создании команды специалистов, которая будет ежедневно заниматься глубоким мониторингом и анализом закупок в сфере IT.

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