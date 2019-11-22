EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, Происшествия
  1882  12
Все про:тендер (581) Государственная исполнительная служба (26) Федоров Михаил (20)

 ГУИС огласила тендер под конкретного поставщика, сумма которого превысила реальную ожидаемую стоимость на 108 млн, - Федоров

Центр здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы огласил тендер на закупку медсистем на сумму 115,735 млн гривен, условия которого были выписаны под конкретного поставщика.

Об этом сообщил в Facebook министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в тендере одновременно присутствуют 5 не связанных между собой предметов закупки, а по требованиям понятно, что технические характеристики на медицинскую систему написаны под одного разработчика - МИС (Медицинская информационная система)

"Нарушение Закона Украины "О публичных закупках" как на ладони. Различные предметы закупок ограничивают круг возможных участников тендера, а это является нарушением ст. 3, ч. 3 ст. 5 и ч. 4 ст. 22 закона. Однако не допустить сторонних поставщиков к своим тендерам и положить в карман 115 млн грн оказалось не таким уж и легким делом, поскольку ожидаемая стоимость тендера теперь составляет 6,933 млн грн", - написал Федоров.

Он также сообщил о создании команды специалистов, которая будет ежедневно заниматься глубоким мониторингом и анализом закупок в сфере IT.

Смотрите также: Налоговой милицией разоблачена схема присвоения средств госпредприятий через систему тендерных закупок на 80 млн грн. ФОТО

ГУИС огласила тендер под конкретного поставщика, сумма которого превысила реальную ожидаемую стоимость на 108 млн, - Федоров 01

Источник: https://censor.net.ua/n3161276
 
 
 Топ комментарии
 
Зрозуміло - зебіли не спеціалісти. Та гірше за все те, що вони не мають здорового глузду. ГУИС огласила тендер под конкретного поставщика, сума которого превысила реальную ожидаемую стоимость на 108 млн, - Федоров - Цензор.НЕТ 2840
 показать весь комментарий
 
То манишку им обрыгает, то в штаны нагадит... Беда!
 показать весь комментарий
 
тю блть, порохоботов почитаеш и реально непонятно либо они слишком умные либо слишком тупые...но первое очевидно не про них... Вы шо там курите, ну ёмаё, дыбил на дыбиле, ну если нехер сказать ну убейся головой об стену, но зачем дичь молоть не пойму!!!!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зрозуміло - зебіли не спеціалісти. Та гірше за все те, що вони не мають здорового глузду. ГУИС огласила тендер под конкретного поставщика, сума которого превысила реальную ожидаемую стоимость на 108 млн, - Федоров - Цензор.НЕТ 2840
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
тю блть, порохоботов почитаеш и реально непонятно либо они слишком умные либо слишком тупые...но первое очевидно не про них... Вы шо там курите, ну ёмаё, дыбил на дыбиле, ну если нехер сказать ну убейся головой об стену, но зачем дичь молоть не пойму!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Їм треба човна розхитувати, інакше не отримають рошенку!)))
 показать весь комментарий
 
Нухєра не міняється... а вже пройшло 6 місяців.
 показать весь комментарий
 
ну **** же ты, марадер! только в октябре нового руководителя этой службы назначил преЗЕдент, и ты его уже совратил! когда уже твои когти перестанут терзать тушку украины-матери?!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ща он всё порешает в пользу евреев. ГУИС огласила тендер под конкретного поставщика, сума которого превысила реальную ожидаемую стоимость на 108 млн, - Федоров - Цензор.НЕТ 8051
ГУИС огласила тендер под конкретного поставщика, сума которого превысила реальную ожидаемую стоимость на 108 млн, - Федоров - Цензор.НЕТ 1803
 показать весь комментарий
 
Что,опять Порох тебе в штаны насрал?Во негодяй!
 показать весь комментарий
 
 
То манишку им обрыгает, то в штаны нагадит... Беда!
 показать весь комментарий
 
 
Пусть Министерство юстиции даст правовую оценку своим подчиненным из Центра здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы. Если инфа подтвердиться - поганой метлой с насиженных мест команду специалистов по закупкам!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх