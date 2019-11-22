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 Политика Украины
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Все про:Минобороны (6121) права (158) военнослужащие (4361) Загороднюк (82)

 Минобороны создает группу для реагирования на нарушения прав военнослужащих. Это будет независимый орган, - Загороднюк

В Министерстве обороны создадут группу, которая будет заниматься изучением нарушения прав военнослужащих.

Об этом в интервью LB.uа рaссказал министр обороны Андрей Загороднюк, передает Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас создаем официальную группу в Министерстве обороны, куда командируем военнослужащих-юристов, также привлекаем гражданских юристов. Группа будет заниматься изучением случаев нарушения прав военнослужащих. Это будет отдельный, самодостаточный и совершенно независимый орган, который будет давать консультации и реагировать. Представлять (в суде. - Ред.) они пока не будут, хотя и это в планах. Представлять в суде будут адвокаты, и наша задача – организовать общение с теми независимыми организациями, которые могут нам помочь с привлечением адвокатов", - рассказал министр.

Читайте также: Минобороны владеет 50 торговыми точками на рынке "Седьмой километр". Еще у нас есть сотни магазинов, - Загороднюк об аудите имущества министерства

Группа начнет работу в пилотном режиме до конца года.

Источник: https://censor.net.ua/n3161275
 
   
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Сколько еще разнвх групп вылезет как грибы после дождя.
Всех зюзей пристроить надо
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такой же на 100% "независимый" как генпрокурор?
Или независимый в том смысле, что от него ничего не будет зависеть?
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В любой ситуации, когда не знаешь что делать, - создавай независимый орган!

Дураки зеленые, ваши потуги в перетаскивании кроватей в бардаке, когда надо менять девочек, вызывают лишь понимание того, что скоро йолка!
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Якщо ця група в міністерстві оборони, то вона вже не незалежна. Чергова бюрократична структурка, яка буде збирати папірці, а скарги військовослужбовців перенаправляти їх командуванню.
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Ермак агент ФСБ!

Сегодня на прямом канале вечером Міноборони створює групу для реагування на порушення прав військовослужбовців. Це буде незалежний орган, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 3308
Целая передача про него и его работу против Украины.
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Так как сейчас гребут новобранцев , не гребли даже при СССР , и кривых и глугих и слепых .
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