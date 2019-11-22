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 У фигуранта "дела украинских диверсантов" Лимешко ухудшилось состояние здоровья, - Денисова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что у незаконно осужденного гражданина Украины, фигуранта "дела украинских диверсантов" Геннадия Лимешко в России ухудшилось состояние здоровья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Facebook.

Она отметила, что у Лимешко начались проблемы с кожей, появились раны на руках, локтях и ногах, появились болезненные высыпания.

"Несмотря на существующие проблемы со здоровьем, администрация исправительного учреждения не обеспечивает предоставление необходимой медицинской помощи гражданину Украины. Указанное противоречит гарантированным международным стандартам обращения с осужденными лицами, содержащимися в местах лишения свободы", - сообщила Денисова.

Она добавила, что обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой повлиять на ситуацию, чтобы Лимешко оказали медицинскую помощь.

Напомним, Лимешко в августе 2017 года задержали российские силовики. Он был осужден подконтрольным РФ "Судакским городским судом Республики Крым" в мае 2018 года за якобы незаконное изготовление взрывчатки.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161274
 
 
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