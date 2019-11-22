 Законопроектом будут определены три коренных народа Украины, - Кориневич

Об этом в интервью LB.ua рассказал представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, принимающий участие в разработке документа, передает Цензор.НЕТ.
"В том проекте, который был наработан ранее, и который мы совершенствуем, речь идет о трех коренных народах - крымских татарах, караимах, крымчаках. Правда, пока не решили, мы зафиксируем только эти три народа как коренные или сделаем список открытым, определив признаки коренных народов", - рассказал Кориневич.
Коренные народы - народы, проживающие в многоэтнических обществах, являющиеся потомками тех, кто населял страну испокон веков, и не имеющие собственного государства.
Осенний праздник крымских караимов Оракъ Тойу (Праздник урожая) отмечают в Симферополе 19 октября.
Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, празднование прошло в Старом городе, во дворе местной кенассы - храма караимов на улице Караимской, реставрация которого все еще продолжается.
В традиционном мероприятии приняли участие представители караимских общин Симферополя, Евпатории, Бахчисарая, Феодосии и Ялты, а также представители национально-культурных и общественных организаций Крыма.
Коренные - это изначально проживающие и это украинцы!
Я правильно излагаю?
И хто же там будет интересно? - сиу, евенки и чероки?
а самое интересное - от набуя?
теток бы лучше снимали с табу или там без, а то как типа "работать" начинают - всем ховаться...
чтобы смысловое значение их названия отражало суть произошедшего???!!!
Например: осевшие гости, укоренившиеся племена или что-то в этом роде?!