 "Евросолидарность" требует создания ВСК Рады из-за вмешательства ОП в работу правоохранительных органов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Кричащие и шокирующие факты систематического незаконного вмешательства Офиса Президента в работу правоохранительных органов требуют объективного расследования. Однако, скандал в связи с обнародованием разговоров директора ГБР Романа Трубы затрагивает почти все правоохранительные органы, и расследовать не остается кому. Поэтому, единственный выход - создать в Верховной Раде временную следственную комиссию с широким представлением всех фракций, в том числе оппозиционных", - говорится в сообщении.

В "Евросолидарности" на период работы такой комиссии требуют отстранения от должностей фигурантов разговоров, из которых следует их причастность к организации заказных политических преследований и других незаконных действий.

"Это - руководитель Офиса Президента и адвокат Коломойского Андрей Богдан; "Полностью свой" Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, директор ГБР и адъютант Андрея Портнова Роман Труба, заместитель руководителя Офиса Президента адвокат Ефремова Андрей Смирнов, руководитель патронатной службы ГБР Александр Удовиченко, и другие", - отметили во фракции.

"С нетерпением ожидаем также личной реакции Владимира Зеленского и его политической оценки ... Тем более, что участники разговоров ссылаются на факт совещания в Офисе президента Украины при участии главы государства, где одной из тем была организация политических репрессий против Петра Порошенко", - добавили в пресс-службе "Евросолидарности".

Во фракции со всей серьезностью отнеслись к обнародованию разговоров Трубы на том основании, что 21 сентября он сам публично сообщил об обнаружении в его кабинете оборудования для прослушивания. А 20 ноября во время пресс-конференции Труба фактически опроверг факт разговоров, избежав внятного ответа на вопросы журналистов.

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"Из записей разговоров прямо следует, что график допросов Петра Порошенко составляетсяв Офисе Президента. Очевидными представляются следующие правонарушения со стороны фигурантов разговоров, как превышение служебных полномочий, злоупотребление властью, незаконное влияние на следствие, и тому подобное", - отмечается в сообщении.

Во фракции требуют немедленного проведения всех необходимых экспертиз идентификации голосов. В случае саботажа этой инициативы со стороны власти, фракция оставляет за собой право обратиться в соответствующие международные структуры.

"Мы считаем, что власть и фигуранты разговоров больше, чем кто-либо другой заинтересованы в скорейшем создании комиссии и объективном расследовании этого кассетного скандала", - подытожили в "Евросолидарности".

Напомним, ранее Telegram-канал "Трубу прорвало" опубликовал записи разговоров людей с голосами как у директора ГБР Романа Трубы и главой Офиса Президента Андрея Богдана.

На записях Труба вероятно обсуждал Богданом производство в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко.

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