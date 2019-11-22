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 Политика Украины
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 ФСБ РФ возобновила следствие по делу украинских моряков, - Полозов

Федеральная служба безопасности России возобновила следствие по делу украинских моряков, освобожденных в рамках обмена пленными в сентябре 2019 года.

Об этом заявил адвокат моряков Николай Полозов, предает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС

По его словам, следственные действия возобновлены в связи с возвращением захваченных кораблей Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ не вернула Украине около 30 единиц оружия, сотни боеприпасов и личные вещи украинских матросов, - Полозов

"Ознакомление защитой с материалами дела приостановлено… Данные, которые появятся в ходе возобновленного следствия, будут включены в дополнительный том", - добавил Полозов.

Напомним, 18 ноября 2019 года командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы". По прибытию кораблей в Очаков был опубликован полный список уничтоженного и украденного россиянами имущества на бронекатерах "Бердянск", "Никополь" и буксире "Яны Капу".

Год назад, 25 ноября 2018 года ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3161263
 
 
 Топ комментарии
 
Російські військовослужбовці демонструють здивованим журналістам частину надсекретного обладнання НАТО знятого з українського судна.
Такого дива вони ще не бачили!
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Угумс.
А ЗЕ просто обосцался тихо бо Коломойский по этому поводу никаких указаний не давал.
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Это полный трэш...
Страна клинических идиотов.
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Опрос на паРашке "Почему в соседних странах запрещают российские телеканалы"

Видео https://twitter.com/i/status/1197790939911208960
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Это полный трэш...
Страна клинических идиотов.
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Большинство с высшим образованием...доступом к интернету...
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Медицина здесь бессильна.
Только галоперидол и комната оббитая войлоком...
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От продажного пети уже бы услышали реакцию . От честного зели - через неделю , если подскажут .
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от шмаркли и не надейтесь ранее 9 декабря
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Это дата, когда об него будут ноги вытирать.
Бить его будут позже.
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Еще бы, где нужно поговорить по не зависящим от оратора темам - там пеця впереди планеты всей.
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А ты дурень от умиления аж расплылся, когда ЗЕленое чмо, за 2 дня до начала санкций международного суда по морякам, "меняет" их на "подписку о личных обязательствах", и за 2 дня до начала суда по кораблям, 21 ноября, принимает их разграбленном виде, скорей-скорей, подписывает акт приема передачи, на "ответственное хранение". Таким образом соглашаясь, что засРашка все делает законно. Откуда вы беретесь, гниды!
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Если бы Зеленский не поменял моряков и не вернул корабли, а рашка ожидаемо подтерлась решением трибунала (сам подтвердил что санкции за невыполнение должны были быть введены еще тогда, хотя корабли вернули только сейчас) - такие же петуханы вроде тебя тут надрывали бы клювы и голосили что "Зеленский не выполняет обещания, "пачиму маряки не на свабоде" и так далее.
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Во всем Мире вашу бубочку знают, как Монику Зеленски и любителя задницы Трампа.

А ты о ком говоришь, портянка драная?
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Порошенко вышел бы уже на сцену и изображал экстаз от возмущения,бил себя в грудь,катался по полу,а вечером как всегда обсуждал бы с медведчуком денежные вопросы
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Угумс.
А ЗЕ просто обосцался тихо бо Коломойский по этому поводу никаких указаний не давал.
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Зе просто вернул пленных моряков и катера,а ты обосцался и с Петей и с Коломойским,можешь укусить борт катера от возмущения
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Очень рекомендую пересмотреть каструбатые, косноязычные "сабалезнования симье" на диком ватном суржике по погибшему по вине ЗЕ украинскому комбригу, которые оно сделало последней в Мире.
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Так это не из за путина украинские солдаты гибнут,а из за Зеленского,то же самое по всем российским телеканалам говорят,понятно где тебя учили
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Прямо сейчас на своих же заминированных позициях из-за вас, пиарастов гнойных.

Тебе бы, суке ватной, за твой зеленый выбор нос и уши отрезать и скормить. Чтобы до конца твоей никчемной жизни на тебя всем смотреть противно было.
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Ты реально лугандонский шизик,наверное над кошками издевался,а как подрос уже людей резать начал,усыпить бы тебя,тебе бы самому лучше было бы
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их подозревают в разграблении возвращенных судов?...
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Російські військовослужбовці демонструють здивованим журналістам частину надсекретного обладнання НАТО знятого з українського судна.
Такого дива вони ще не бачили!
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Шо, следакам прикро, що не зкомуніздили унітази? Виявляється,й так можна було....
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а що на це скаже пісюаніст мікронаполєончик?
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Эти черти и на Донбассе вырывали унитазы с корнями...
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Эта тема с унитазами русских писец паяет, пердаки рвут не по детски.
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карлик пуйло вручит лично карлику пианистке в коробке из под торта Рошен перевязанной лентой триколор.
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Зелю поимели. Не в первый и не в последний раз. А он так по телефону пальцы гнул перед плешивой крысой-богдану с ермаком было любо- дорого посмотреть.
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Когда-то и наш Верховный Скоморох тоже будет объявлен в международный розыск. Слава Б-гу уже есть за что.
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Лучшая защита - нападение )) Им реально нужно ссать,шо их в Гааге засудють !
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а кто сомневался, что будет именно так? только наивный идиот ...
их, морячков этих, еще и к следаку вызывать будут в РФ или требовать от Украины, что бы обеспечила допуск следока к ним, допуск к катерам, как к вещдокам,
а после неявки или отказа объявят в международный розыск ...
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Звільняти треба було не по обміну, а за рішенням трибуналу.
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"великий" зе-юрист і пре-зе-дент =лічна даґаварілся=, Ви що, всЬО парєшал ...
=найвизначніший політик **********= ...
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Немного аналитики
https://www.youtube.com/watch?v=oLEN6TiquCI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1mQm_EPLBI4llDy4elPaWoNNX77pxCps3Z5Azb0NVQVPJTCx5Cn253_aQ
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