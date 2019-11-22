 В больницах оккупированного Донецка перестали кормить пациентов

Об этом Цензор.НЕТ сообщила одна из пациенток. Ирина 2 недели лежала в офтальмологическом отделении больницы N20 Киевского района. Всю еду ей приходилось приносить из дома, так как в столовой ей отказали в обслуживании.

"В прошлом году я лежала в этом же отделении, кормили всех, в этом году мне не разрешили. Столовая работает пару часов в день, некоторые пациенты питаются, другие – нет. Главврач сказал, что теперь на это не выделяют денег, самим врачам тоже запретили питаться", - рассказала женщина. Аналогичная ситуация, по словам дончанки, в соседней больнице N19 Куйбышевского района.

То, что в клиниках города начались проблемы с финансированием, подтвердила и одна из медицинских работниц. Елена - медсестра в одной из крупных клиник, больнице имени Калинина. По ее словам, с начала этого года медицинскому персоналу урезали все надбавки, а с осени стали задерживать еще и зарплату. Что касается питания, женщина объяснила - в их учреждении перестали кормить лишь местных пациентов, которые находятся на дневном стационаре. Иногородним и лежачим больным в питании не отказывают.