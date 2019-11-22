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 Общество
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Все про:больница (625) Донецк (6056)

 В больницах оккупированного Донецка перестали кормить пациентов

В стационарных отделениях больниц Донецка прекратили кормить пациентов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила одна из пациенток. Ирина 2 недели лежала в офтальмологическом отделении больницы N20 Киевского района. Всю еду ей приходилось приносить из дома, так как в столовой ей отказали в обслуживании.

"В прошлом году я лежала в этом же отделении, кормили всех, в этом году мне не разрешили. Столовая работает пару часов в день, некоторые пациенты питаются, другие – нет. Главврач сказал, что теперь на это не выделяют денег, самим врачам тоже запретили питаться", - рассказала женщина. Аналогичная ситуация, по словам дончанки, в соседней больнице N19 Куйбышевского района.

То, что в клиниках города начались проблемы с финансированием, подтвердила и одна из медицинских работниц. Елена - медсестра в одной из крупных клиник, больнице имени Калинина. По ее словам, с начала этого года медицинскому персоналу урезали все надбавки, а с осени стали задерживать еще и зарплату. Что касается питания, женщина объяснила - в их учреждении перестали кормить лишь местных пациентов, которые находятся на дневном стационаре. Иногородним и лежачим больным в питании не отказывают.

Источник: https://censor.net.ua/n3161261
 
 
 Топ комментарии
 
Не нужно врать. Они питаются духовной пищей с России24
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Зе - помоги накормить кормильцев !!! В больницах оккупированного Донецка перестали кормить пациентов - Цензор.НЕТ 6987
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Я ПЛАКАЛ, ПАНОВЕ! В больницах оккупированного Донецка перестали кормить пациентов - Цензор.НЕТ 9422
ЧИТАЛ И ПЛАКАЛ! В больницах оккупированного Донецка перестали кормить пациентов - Цензор.НЕТ 8778 В больницах оккупированного Донецка перестали кормить пациентов - Цензор.НЕТ 356
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Не нужно врать. Они питаются духовной пищей с России24
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Пойдут туда денюжки украинских налогоплательщиков, можете не сомневаться в этом.
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Ага, и доллар по 100 и с расийкой мир, дружба? Скинься лучше со своими подсвинками перхоти на антидепрессанты.
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І не кажіть. Аж слози дусять В больницах оккупированного Донецка перестали кормить пациентов - Цензор.НЕТ 2649 ))))))))
В порядку співчуття піду поїм.
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Куда гуманитарка девается ? На фронт боевикам ?
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С какой сраки ? У меня даже друзей бывших в боевиках нет. Больных знакомых тоже.
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По правде говоря, гуманитарка это не только жрачка.
и
Одним говноконвоем говорят недавно привезли детское питание.
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Э-э-э! А чавой-та бабы хлебальники распялили и сор из избы выносють? Аль муж малым-мало репу чистил, чтоб знали - бабье дурье дело молчать? Майданить вздумали?! На подвал обеих! Есаул Говнов, тащи бутылки, да потолщее - уму-разуму учить будем!
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следущий гумконвой на подходе ,нехай терпят как диды тепели .
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правильный подход. кормильцы должны в шахтах нарыть себе пропитание.
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Да и хрен бы с ними. "Рюскемир" пусть жрут.
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А от мене, повторюю, сльози дусять В больницах оккупированного Донецка перестали кормить пациентов - Цензор.НЕТ 9744 )))))))
Піду поїм - висловлю таким чином співчуття...
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Все время тычу мордой в такие статьи земляков-одесситов, мечтающих о русском мире. До ваты не доходит , что прийди русня не в Донецк , а Одессу это было бы у нас.
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згадав напис у зоопарку: "жЬІвотньіх не кормить"!!!
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Дєди змогли у Ждановську блокаду Ленінграда і ви зможете.
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Да здравствует руССкий мир, жестокий и бесчеловечный.
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вы главное верьте всеиму что на цензорятники выливают
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Прокляті зебіли знущаються з людей!! При Порошенку з їжею, опаленням та електрикою в Донецьку проблем не було!!! Верніть Донецьку Порошенка!!!
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Газ из Рашки,
Этектричество на своих мощностях.
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на оккупированную территорию каждый месяц машинами гумманитарку привозят и крест красный, и белый и европа и даже ООН
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питания в больницах,детсадах,и до 5 класса в школах бесплатное везде в ордло есть ,перемог мало вот помои вам и скармливают
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электроинергия в днр своя на 100%
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Усі жителі ОРДЛО забезпечені повітрям для дихання на 100%.
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Ничего, Сивохо постарается, поможет. Как никак земляки ёпта.
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как то не по советски...не по социалистическому...
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какая свобода слова нынче в европе ,за любое свое мнения бан
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планктону нельзя правду рассказывать,а то панос нагрянет в клаповники свидомом
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