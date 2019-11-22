 МВД объявило Бахматюка в розыск. В Укрлендфарминге заявляют о конфликте интересов у Сытника по делу VAB-банка

Как сообщает Цензор.НЕТ, информация о розыске Бахматюка находится на сайте МВД.

В то же время, бизнесмен заявил агентству "Интерфакс-Украина", что сейчас находится по делам за границей и готов общаться со следователями через адвокатов или по видеосвязи.

"Это очередная манипуляция. Наши международные адвокаты удивлены такой позицией. Есть адвокаты, есть мои права как гражданина Украины. Мы готовы общаться со следователями, предоставлять документы. Хотим понимания процесса и конструктивного диалога", - сказал Бахматюк агентству.

Он подчеркнул, что ему не были предъявлены ни подозрения, ни повестки.

"Нельзя вручать подозрение, просто вывешивая ее на столбу", - напомнил Бахматюк свою позицию в отношении сообщения НАБУ от 13 ноября о заочном сообщении ему о подозрении в деле о стабкредите VAB Банку.

Бизнесмен сообщил, что его адвокаты будут обжаловать действия правоохранителей в судах, в том числе и в международных.

Бахматюк еще раз подчеркнул, что дело НАБУ о стабкредите VAB Банку "надумано и притянуто". По его словам, заявления, в том числе от международных партнеров, в поддержку экс-1-го замглавы НБУ Александра Писарука об отсутствии сговора о стабкредите свидетельствуют и о невиновности бизнесмена.

Экс-глава VAB Банка выразил надежду на принятие недавно начавшим работу Высшим антикоррупционным судом Украины независимого и справедливого решения.

Он еще раз подчеркнул, что сложившаяся ситуация негативно влияет на работу принадлежащих ему крупных агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" и препятствует переговорам с инвесторами о привлечения финансирования для выплаты по долгам перед банками.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Богдан через АРМА хочет забрать активы Бахматюка, - СМИ

В компании Бахматюка заявляют, что объявление является незаконным и политически мотивированным - в этом деле у Артема Сытника есть прямой конфликт интересов, и он заинтересован в давлении на свидетеля, чтобы не потерять должность директора НАБУ.

"Мы считаем объявления в розыск Олега Бахматюка юридическим нонсенсом, ведь сначала должно была быть вручено подозрение, чего по факту не произошло - НАБУ направило подозрение неизвестно куда, а не вручило согласно определенному действующим законодательством порядку, - говорится в заявлении на сайте компании Олега Бахматюка "Укрлендфарминг". - Обращаем внимание, что грубые процессуальные нарушения, на которые пошел директор НАБУ Артем Сытник, происходят на фоне коррупционного скандала, связанного с самим Сытником. Сегодня должен был состояться суд, где рассматривалась бы апелляция по делу элитного отдыха Сытника за чужой счет. Артем Сытник хотел отменить решение суда первой инстанции, где он был признан виновным в коррупционном деянии. В случае окончательного подтверждения его вины Сытник не сможет занимать должность директора НАБУ после внесения в реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения, и будет вынужден уйти в отставку. Но Артем Сытник на заседание апелляционного суда не явился, а судья этого суда заявил о самоотводе".

Это дело подтверждает заявления о существовании конфликта интересов у Артема Сытника по делу VAB-банка, ведь ключевой свидетель, который и оплачивал элитный отдых директора НАБУ - Николай Надейко, дал показания против Сытника, которые подтвердились финансовыми документами. Николай Надейко - советник сестры Олега Бахматюка. Он заявлял, что Сытник через доверенное лицо просил его изменить показания по этому делу. Надейко отказался давать ложные показания и заявил, что готов пройти детектор лжи, чтобы доказать правдивость своих показаний, уже доказанных следствием.

Дело НАБУ против Олега Бахматюка очевидно используется Сытником с целью давления на свидетеля. Мы считаем, что одним из главных мотивов таких действий директора НАБУ является страх потерять должность. Артем Сытник готов идти на грубые нарушения действующего законодательства, как это происходит с объявлением в розыск Олега Бахматюка, - говорится в заявлении. Подчеркиваем, что действия НАБУ с объявлением в розыск Олега Бахматюка являются политически мотивированными, юридически абсурдными и будут оспариваться нашими юристами в суде".

Напомним, что НАБУ открыло дело о якобы нецелевом использовании стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком VAB банку Олега Бахматюка. Однако Национальный банк уже опроверг эти обвинения, доказав, что вся сумма рефинансирования, 1,2 млрд грн, пошла на выплаты средств вкладчикам.