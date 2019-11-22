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Все про:ветераны (626) Освенцим (28) Харьков (4494) отопительный сезон (282)

 94-летний узник Освенцима Малицкий сидит без отопления в Харьковской квартире, - журналистка Малицкая

Игорь Малицкий - профессор, бывший узник четырех нацистских концлагерей, почетный гражданин Харькова живет в Харьковской пятиэтажке, где до сих пор не включили отопление.

Как информирует Цензор.НЕТ, о ситуации с отопление в квартире своего дедушки в сети Facebook сообщает журналистка Алиса Малицкая.

Игорь Федорович Малицкий - узник четырех нацистских концлагерей. На церемонию в честь освобождения Освенцима он надел желто-синюю ленточку. 

"В свои 94 года он очень активно работает и сегодня возвращается из Польши, где посетил тот самый Аушвиц и рассказывал о том, как важно бороться с нацизмом. Возвращается в Харьков в квартиру без отопления. В Харькове сегодня -6 (а по ощущениям -13), а пятиэтажный дом на улице Тобольска до сих пор стоит без отопления! Может, он не туда ездил рассказывать о нацизме?", - отмечает журналистка.

По словам Малицкой, в Харькове дедушку очень любят. Особенно любят приглашать на всевозможные торжества.

"Может и сегодня кто-то из городских властей хочет торжественно пожать ему руку в холодной квартире? Геннадий Кернес, прогнозы? Потому что синоптики обещают зиму и она уже пришла", - заявила Малицкая.

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94-летний узник Освенцима Малицкий сидит без отопления в Харьковской квартире, - журналистка Малицкая 01

Источник: https://censor.net.ua/n3161259
 
 
 Топ комментарии
 
И при этот у Гепы и дупы самый главной проблемой Харькова остается...
Востановление проспекта им .ЖУЛИКОВА
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Так поцелуйте Гепу в сраку. Я так понял что не он только сидит без отопления а и вся пятиетажка, голосовавшая за сепара Гепу.
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Есть ли шанс пережить "эру новоявленных реформаторов" у человека, пережившего нацистский концлагерь?
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И при этот у Гепы и дупы самый главной проблемой Харькова остается...
Востановление проспекта им .ЖУЛИКОВА
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КАТАФАЛКУ почет и слава...а деду холодную квартиру в 94....
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Есть ли шанс пережить "эру новоявленных реформаторов" у человека, пережившего нацистский концлагерь?
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Дед при этой власти, вспомнит и пайку из концлагеря. К этому при Зе идёт полным ходом.
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Так поцелуйте Гепу в сраку. Я так понял что не он только сидит без отопления а и вся пятиетажка, голосовавшая за сепара Гепу.
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Уряду потрібно було розуміти що від початку опалювального сезону до підключення останнього будинку до опалення може пройти до двох місяців! Тепер маємо те що маємо, витратили теплі дні, які потрібно було витрачати на ремонти та підключення, а тепер всі мерзнуть! Погано коли в уряді та Нафтогазі працюють ідіоти!
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В Аушвіці доречі фашистські нелюди бараки опалювали.
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Хфашисты более гуманны чем пейсатаю хупса ЗЕмойшы и их хабатского кубла в Украине
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Дивно, що серед зелених багато євреїв. Тобто ніякої расової солідарності в них немає. Вже хоча би діду буржуйку встановили.
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Глядя на лицо этого деда, а потом на рожу слуги, "снимавшего угол у тёщи" становится как то очень, очень грустно... 94-летний узник Освенцима Малицкий сидит без отопления в Харьковской квартире, - журналистка Малицкая - Цензор.НЕТ 9096
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Немцы хорошую компенсацию давали. Государство разворовало.
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Гепа любит пиар...должно потеплеть у деда очень скоро....по личному распоряжению мэра...
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При Порошенку опалення не виключащи навіть літом!! А прокляті зебіли все розвалюють!! Верніть нам Порошенку!!!
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Гепа как и остальные рыги про ветеранов вспоминают только на 9 мая, когда выводят их на митинги и перед выборами. В остальные 364 дня в году всем им пох на ветеранов
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Харьковчане любят Геннадия Адольфовича и годами за него голосуют, он же свой, харьковчанин, нормальный пацан! Лавочек наставил по городу, фонтан сделал, клумбу на речке посадил. Вам мало? Так шо не надо тут гнать на нашего любимого мэра.
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а че у рабиновичей уже нет денег для свидетелей холокоста?
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