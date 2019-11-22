 Приоритет Минздрава - качественная и доступная медицинская помощь, - Скалецкая

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она сообщила в ходе пресс-конференции в Житомире в пятницу.
"Первое и самое важное для нас это качественная и доступная медицинская помощь. Одно из заданий – создать инструменты контроля качества. Мы реформировали первичку, но необходимо добавить к этой новой системе предоставления помощи инструменты контроля качества, чтобы мы могли учитывать и понимать где и как мы можем улучшить ситуацию", - сказала она.
Министр отметила, что в госбюджете на 2020 год "значительно увеличили финансирование закупки лексредств, чтобы была возможность закупить лекарства в соответствии с заявленной потребностью регионов".
По ее словам, в следующем году министерство планирует расширить программу реимбурсации (возмещения) стоимости лексредств.
"В следующем году наши граждане получат гарантированные медуслуги, не будут доплачивать за ту или иную услугу. Расширится программа "Доступные лекарства" – финансово увеличится сумма, а также с 1 апреля будут добавлены инсулины", - сказала она.
Скалецкая подчеркнула, что планируется строительство приемных отделений экстренной медпомощи.
"На следующий год спецфонд выделил 1 млрд грн на строительство 25-30 приемных отделений способной сети больниц, чтобы за три года покрыть способную сеть современными приемными отделениями", - сообщила министр.
Кроме того, Скалецкая отметила, что в следующем году министерство презентует модель медицинского страхования.
"Я думаю, что в следующем году мы сможем презентовать страховую модель как дополнение к программе медгарантий. Чтобы то, что не вошло в программу медицинских гарантий и то, что можно дополнить, мы могли профинансировать для граждан",- сказала она.
По словам министра, "в следующем году Центр общественного здоровья получит средства на информационные кампании, которые касаются вакцинации и предупреждения заболеваемости в целом".
Кроме того, министерство будет работать над вопросами "качественного управление системой здравоохранения, в частности еНеаlth". Также в 2020 году планируется запуск трансплантации.
Скалецкая подчеркнула, что приоритетом для министерства также будет развитие медсестринства.
"В следующем году у нас будет год медсестринства. Мы должны решить какие шаги и какие планы мы будем делать, чтобы подготовка, количественное обеспечение, условия работы и роль медсестры в системе здравоохранения была пересмотрена",- сказала она.
Министр также подчеркнула, что необходимо решить проблему доступа к медпомощи и лекарствам в сельской местности.
(Зєля і Зорря.)
по оптоволокну или жпрс??
Цитата з коментаря хворого.
Не здивуюся, якщо законопроект буде калькою з радянських норм каральної психіатрії. Не підтримуєш дії влади, не цураниш окропом від народного преЗЕдента, маєш щось проти СН - на примусовий огляд, де визнають і запроторять до божевільні. А звідти вже випустять лоботомованим овочем.
Мы, понимаешь...
"Страховая" - это для богатых, и только. Потому что нищета (подавляющее большинство населения) никаких страховых взносов платить не сможет.
Зачем вам канадско-австралийская система, которую внедряла Уляна ?
Вам лучше всего перенять организацию труда как у знаменитых индийских стоматологов.
https://www.youtube.com/watch?v=elq2mnHTFUY
https://www.youtube.com/watch?v=DXsB2ZZxe30