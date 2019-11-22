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 Политика Украины, Общество, Здоровье
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Все про:Минздрав (2083) Зоряна Скалецкая (43)

 Приоритет Минздрава - качественная и доступная медицинская помощь, - Скалецкая

Приоритетом работы Министерства здравоохранения Украины в 2020 году будет улучшение качества и доступности медицинской помощи, сообщила министр Зоряна Скалецкая

Как информирует  Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина,  об этом она сообщила в ходе пресс-конференции в Житомире в пятницу.

"Первое и самое важное для нас это качественная и доступная медицинская помощь. Одно из заданий – создать инструменты контроля качества. Мы реформировали первичку, но необходимо добавить к этой новой системе предоставления помощи инструменты контроля качества, чтобы мы могли учитывать и понимать где и как мы можем улучшить ситуацию", - сказала она.

Министр отметила, что в госбюджете на 2020 год "значительно увеличили финансирование закупки лексредств, чтобы была возможность закупить лекарства в соответствии с заявленной потребностью регионов".

По ее словам, в следующем году министерство планирует расширить программу реимбурсации (возмещения) стоимости лексредств.

"В следующем году наши граждане получат гарантированные медуслуги, не будут доплачивать за ту или иную услугу. Расширится программа "Доступные лекарства" – финансово увеличится сумма, а также с 1 апреля будут добавлены инсулины", - сказала она.

Скалецкая подчеркнула, что планируется строительство приемных отделений экстренной медпомощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав разработает законопроект о психическом здоровье, - Скалецкая

"На следующий год спецфонд выделил 1 млрд грн на строительство 25-30 приемных отделений способной сети больниц, чтобы за три года покрыть способную сеть современными приемными отделениями", - сообщила министр.

Кроме того, Скалецкая отметила, что в следующем году министерство презентует модель медицинского страхования.

"Я думаю, что в следующем году мы сможем презентовать страховую модель как дополнение к программе медгарантий. Чтобы то, что не вошло в программу медицинских гарантий и то, что можно дополнить, мы могли профинансировать для граждан",- сказала она.

По словам министра, "в следующем году Центр общественного здоровья получит средства на информационные кампании, которые касаются вакцинации и предупреждения заболеваемости в целом".

Кроме того, министерство будет работать над вопросами "качественного управление системой здравоохранения, в частности еНеаlth". Также в 2020 году планируется запуск трансплантации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На программу медгарантий в бюджете-2020 заложено 72 млрд грн, - Скалецкая. ВИДЕО

Скалецкая подчеркнула, что приоритетом для министерства также будет развитие медсестринства.

"В следующем году у нас будет год медсестринства. Мы должны решить какие шаги и какие планы мы будем делать, чтобы подготовка, количественное обеспечение, условия работы и роль медсестры в системе здравоохранения была пересмотрена",- сказала она.

Министр также подчеркнула, что необходимо решить проблему доступа к медпомощи и лекарствам в сельской местности.

Источник: https://censor.net.ua/n3161256
 
 
 Топ комментарии
 
Точно точно, от закрытия медучреждений в районах и селах доступность медицины увеличивается!!
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Как меня тошнит от вашей гарантированой программы! У НАС ГАРАНТИРОВАННАЯ КОНСТИТУЦИЯ И ВСЕ ЗНАЮТ КАК ВЫ ЕЕ ГАРАНТИРУЕТЕ! НАХЕР НАМ ЕЩЕ ОДНА ГАРАНТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА!!
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Вот врет шо дышит... А Прямой лидер просмотров за вчера -привыкай те к земле, зебанаты)
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Зрада! Уси на Майдан!
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"Мертвий українець - це добрий українець" -ніяких клопотів не приносить владі.
(Зєля і Зорря.)
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Ты кацап? За что украинцев ненавидишь?
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Скорее так - "Мертвий пенсіонер - це добрий пенсіонер - ніяких клопотів не приносить владі."
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Вчора дружина ходила записатися на облік до сімейного лікаря. Лікаря нема, від слова зовсім. Може у неї не такі очі як у міністра?
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Супрун провела реформу и теперь все могут записываться к семейному врачу через интернет. Вы что то имеете против Супрун?
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вижу тебе укол сделали
по оптоволокну или жпрс??
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Ну я записывалась к врачу по интернету и что не так?
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Это не ко мне вопрос - это дружина Oljik почему то вживую пошла записываться и какая то там зрада вышла.. Ятоже записывался через интернет и все норм.
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Повторюю для слимаків - лікаря фізично нема. Навіть його цифрової астральної копії. Того і пішла записуватись "вживу", по непоживому не вийшло. Пріоритет МОЗ - якісна і доступна медична допомога, - Скалецька - Цензор.НЕТ 6868
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Так кто виноват - Зеленский или Путин с Трампом?
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Приоритет Минздрава - качественная и доступная медицинская помощь, - Скалецкая
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А чего ты у пороховской Супрун не спрашивал раньше?)))
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Можливо тому, що при міністрі Супрун, не було такої проблеми
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Да нет, порохобот Чайка,просто ты сидишь сейчас на зарплате у пороха)))).
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Чому вчора не сходив? Злякався? Сходи сьогодні, може і "уси" твої попустить
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Майдан повинен тривати щоденно и до повнои перемоги!
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Я щодня до цього закликаю, але порохоботи чомусь проти..
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На Майдани буваю щоденно. Чомусь митингив супроти режиму - нема Мубудь усих все влаштовуе. Продалися порохоботи за шмат ковбаси.
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За шмат гнилої ковбаси колорто й матір продаси...
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Точно точно, от закрытия медучреждений в районах и селах доступность медицины увеличивается!!
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что за бред?
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официальная статистика! не нравится не смотри!!
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Статистика за какой период? Где есть информация про это? На ресурсе "баба и кот (кит)"?
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гуглом разучился пользоваться? или просто не умел?!
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Под дурочка косишь. Повторю вопрос: "Статистика за какой период? Где есть информация про это?" Если ты ссылаешься на какие то данные - почему посылаешь людей в гугл искать невесть что? Просто пруф дай - или опять будешь бормотать "научись гуглом пользоваться"?
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повторю косящему под умного ГУГУ В ПОМОЩЬ!!
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Ты идиот? Подтверди свои слова, а не посылай люлдей гуглить выдуманное тобой! Да если бы это была правда- ты бы дал пруф, а не спорил со мной!
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идиот тут токо ты! кто хочет тот смотрит а кто не хочет тот строит из себя придурка!!
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Просто дай пруф на свои слова. Или тебе надо спорить-обзывать меня?
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я тебе дал! ПРУФА НАЗЫВАЕТСЯ ГУГЛ!! Если не знаешь что это такое то иди подучись а потом бушь писать глупости!!
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Вот это баран, прости Господи.. ссылку на свои слова дать не может, значит врет.
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Я тебе сейчас тоже напишу, что Земля плоская, и если ты не веришь - пошлю в гугл, что бы ты там читал об этом.
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Как меня тошнит от вашей гарантированой программы! У НАС ГАРАНТИРОВАННАЯ КОНСТИТУЦИЯ И ВСЕ ЗНАЮТ КАК ВЫ ЕЕ ГАРАНТИРУЕТЕ! НАХЕР НАМ ЕЩЕ ОДНА ГАРАНТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА!!
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а с 2014 по 2019 тебя не тошнило? Все устраивало?
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меня тошнило с 1991 и что это меняет! думаешь примешь 100 законов которые не выполняются то что то изменится! проблема то не в названиях а в том что власть просто не выполняет то что должна даже если это принято и написано!!
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А в 1990 все законы выполнялись? И лечение было прекрасным и бесплатным?
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ну уж получше было чем в 2019, капельницы и шприцы в больницах точно были да и самих больниц было поболее!!
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да-да, особенно шприцы были при совке ))) Анекдот дня ))))
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а что есть сомнения?! ну давай напиши тут что не было шприцов при совке все посмеемся из дауна!!
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Шприцы были железные, опасны (в связи с наркоманией), игл не хватало, пластиковых шприцов не было.
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ну вишь уже прозрение тебе пришло, значит таки были шприцы! глядишь через часик дойдет что и капельницы были и даже больницы были с врачами!!
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Ну конечно, какое-то количество шприцов присутствовало на весь СССР, кто ж спорит. И персональные компьютеры в СССР были.
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Вот не надо звездеть за 91 год- нихера не было. Я в 90 закончила медицинский и все мы помним и как скорые на заправках стояли в очередях по пол дня за бензином, в отделениях из лекарств аспирин, аналгин и папаверин. Тупы иглы с 20 летних шприцов. И это в миллионном городе а вы лапшу тут вешаете.
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все познается в сравнении! в 1991 у тебя скорые стояли в очереди за бензином, заметь скорые за бензином, а в 2019 ни скорых ни бензина ну и следовательно ни очередей ХА ХА ХА!!
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Зубожиння Пріоритет МОЗ - якісна і доступна медична допомога, - Скалецька - Цензор.НЕТ 6384 Хотя везде пробки, почему-то Пріоритет МОЗ - якісна і доступна медична допомога, - Скалецька - Цензор.НЕТ 2430 От безденежья люди вместо вертолетов мерседесы используют Пріоритет МОЗ - якісна і доступна медична допомога, - Скалецька - Цензор.НЕТ 9399
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Кто "мы все"? Вы звездуны тоже ничего помнить не можете потому что свистите как дышите, скорые не стояли, медицина была БЕСПЛАТНОЙ и КАЧЕСТВЕННОЙ, а 20 летних шприцов даже во времена Первой мировой не было.
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у нее на фотографиях может получиться хоть раз умный вид или это не лечится Приоритет Минздрава - качественная и доступная медицинская помощь, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 4639
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Мавп дражнити заборонено. І взагалі не беріть у відвідувачів корм.
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Да вижу, одна уже лайном своим начала бросаться.. пойду ка я на свыней посмотрю..
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Ключі у охоронника, він наврядчи вас випустить. Можу дати банана для заспокоєння.
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В тебя уже и бананами кидали, бабуин? Пріоритет МОЗ - якісна і доступна медична допомога, - Скалецька - Цензор.НЕТ 3099
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Розумний вигляд? Я вас прошу. Почитайте, як вона ставиться до своєї команди - типове стерво а-ля Міранда з "Диявол носить Прада". Повний комплект ТП-начальниці - "пасть открьівать по моей команде", "я начальник - вьі говно", "ваше тут очко, очки и тапочки" та все інше.
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Качественная и доступная медицинская помощь - деньги . А можно верить в президента с голой сракой на велосипеде .
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Один раз , 20 лет назад пытался вылечиться бесплатно . Приехал к врачу , говорю : " надавливаю на шею - болит , а он отвечает - не надавливай , и болеть не будет " . Бесплатно вылечил на всю жизнь .
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Потрібно запроваджувати страхову медицину
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Вот, до чего может довести медицина нормального человека. Приоритет Минздрава - качественная и доступная медицинская помощь, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 367

Приоритет Минздрава - качественная и доступная медицинская помощь, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 6012
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Вот, до чего может довести медицина нормального человека. (с) У.Супрун. "Цитата с картки хворого".
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Вот, до чего может довести медицина нормального человека. (с) У.Супрун. "Цитата с картки хворого".

Цитата з коментаря хворого.
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У вас нема кваліфікації ставити діагнози. І взагалі - змиріться з своїм статусом, бо так краще для лікувального процесу.
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Минздрав разработает законопроект о психическом здоровье, - Скалецкая

Не здивуюся, якщо законопроект буде калькою з радянських норм каральної психіатрії. Не підтримуєш дії влади, не цураниш окропом від народного преЗЕдента, маєш щось проти СН - на примусовий огляд, де визнають і запроторять до божевільні. А звідти вже випустять лоботомованим овочем.
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Іншими словами мінздрав буде підчищати недопрацювання ЗМІ і пресцентру ОП. Пріоритет МОЗ - якісна і доступна медична допомога, - Скалецька - Цензор.НЕТ 5973
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Приоритет Минздрава - качественная и доступная медицинская помощь/мысль такая же новая и глубокая как Лучше быть богатым и здоровым чем бедным и больным.
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В медакадемиях половина студентов - иностранцы ❗️ Сейчас Польша начала предлагать вакансии , еще уедет какое- то количество. И останутся пенсионЭры, крахоборы, неучи и какой- то процент хороших врачей которые не уедут. Ну и народу останется обращаться в частные клиники, которые не потянет сельское население. Так что программа по сокращению населения продолжает идти полным ходом и дальше.
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Польша предлагает вакансии только в государственных учреждениях, где платят копейки и оттуда польские врачи разбежались. Квалифицированный украинский врач туда не поедет, только какие-то неудачники.
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Вот врет шо дышит... А Прямой лидер просмотров за вчера -привыкай те к земле, зебанаты)
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"Мы реформировали первичку..."

Мы, понимаешь... Приоритет Минздрава - качественная и доступная медицинская помощь, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 6434
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Применение министром жаргонных словечек говорит об ее сомнительном общем интеллекте.
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Больше нечем, так как общий интеллектуальный багаж на уровне плинтуса.
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заголовок -это просто образец популизма!!!
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Короче, систему гарантий будут сворачивать.
"Страховая" - это для богатых, и только. Потому что нищета (подавляющее большинство населения) никаких страховых взносов платить не сможет.
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Да ладно вам, пани министр.
Зачем вам канадско-австралийская система, которую внедряла Уляна ?
Вам лучше всего перенять организацию труда как у знаменитых индийских стоматологов.

https://www.youtube.com/watch?v=elq2mnHTFUY

https://www.youtube.com/watch?v=DXsB2ZZxe30
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