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 Утром бойцы ВСУ открывали огонь в ответ на вражеские обстрелы вблизи Тарамчука, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток российско-оккупационные войска трижды открывали огонь по позициям ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, на луганском направлении с 9:30 утра противник из ручных противотанковых гранатометов 20 минут вел огонь по позициям подразделений Объединенных сил недалеко от населенного пункта Шумы.

В 11:20 оккупанты начали из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреливать опорные пункты украинских войск в районе Причепиловки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое украинских воинов получили боевые травмы на Донбассе. За сутки - 6 вражеских обстрелов, - штаб ОС

На донецком направлении на вражеский обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия с 6:30 пришлось отвечать военнослужащим Вооруженных Сил Украины, которые выполняют боевые задачи вблизи Тарамчук.

"Потерь с нашей стороны не зафиксировано", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3161253
 
 
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смело, а тож могут слуги приехать и наругать хозяев...
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Зараз це таке чудо, що його потрібно записувати в аннали історії.
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Хтось не витримав і не виконав наказ. Це дисбат.
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А спробуй знайти того хтося. Ніхто нічого не бачив, зуб дають.
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Просто висіла на стіні рушниця з першої дії вистави.
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Как там ********** говорит-нужно только перестать стрелять!
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Вот когда он молчал во время выборов , тогда надо было сделать вывод .
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Нарід нафантазував що він раз-два і припинить війну.
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головне тут-пришлось отвечать!!!!! що за зрада??
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головне тут, що відповідати вогнем дозволено, а не те, що стверджують порохоботи.
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Утром бойцы ВСУ открывали огонь в ответ на вражеские обстрелы вблизи Тарамчука, ))) Утром бойцы ВСУ открывали огонь в ответ на вражеские обстрелы вблизи Тарамчука, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 277 .
Жалко парней , теперь их Ряба шапка по допросам затягает ..
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Я знаю де тепер унітази з наших кораблів. Утром бойцы ВСУ открывали огонь в ответ на вражеские обстрелы вблизи Тарамчука, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1177
Утром бойцы ВСУ открывали огонь в ответ на вражеские обстрелы вблизи Тарамчука, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3374
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