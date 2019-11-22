 Зеленский назначил Габинета главой Хмельницкой ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ №864/2019 был опубликован сегодня на сайте главы государства.
"Назначить Габинета Дмитрия Анатольевича председателем Хмельницкой областной государственной администрации", - говорится в тексте указа.
Другим указом №863/2019 Зеленский освободил Владимира Кальниченко от временного исполнения обязанностей главы Хмельницкой облгосадминистрации.
В 2013 году Габинет получил степень кандидата юридических наук. С 2014 года является председателем общественной организации "Форпост Народовластие", а с 2017 года - Хмельницкого информационно-консультационного центра UMCS.
Чуть більше про нього тут: https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/dmitro-gabinet-noviy-golova-hmelnickoji-oda-shcho-pro-nogo-vidomo-novini-ukrajini-50055103.html
Дмитро Габінет народився 9 серпня 1982 року в місті Хмельницький.
Середню освіту здобув у місцевій загальноосвітній школі № 12. Після отримання атестата вступив до Хмельницького університету управління та права (приватний вуз, до відома, диплом - "недержавного зразка"), де вивчав правознавство. Працював викладачем на одній кафедр.
Другу вищу освіту здобув у Польщі - Університет ім. Адама Міцкевича.
З 2014 року є головою громадської організації Фортпост Народовладдя.
На парламентських виборах 2014 року був спостерігачем в ОВК № 187, де представляв партію Сильна Україна Сергія Тігіпка.
У 2017 році став головою Хмельницького інформаційно-консультаційного центру UMCS, завданням якого є надання допомоги з питань вступу до польських ВНЗ.
Під час позачергових парламентських виборів 2019 року був спостерігачем на окрузі № 188, де представляв ГО Завжди поруч! За Хмельниччину!
Після початку роботи Верховної Ради дев'ятого скликання був помічником народного депутата Миколи Стефанчука зі Слуги народу. Працював на громадських засадах.
Зеленский назначил Габинета главой Хмельницкой Кабинета.