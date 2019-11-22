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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3733) ОГА (1552) указ (381) Хмельнитчина (460)

 Зеленский назначил Габинета главой Хмельницкой ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский своим назначил Дмитрия Габинета главой Хмельницкой областной государственной администрации.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ №864/2019 был опубликован сегодня на сайте главы государства.

"Назначить Габинета Дмитрия Анатольевича председателем Хмельницкой областной государственной администрации", - говорится в тексте указа.

Другим указом №863/2019 Зеленский освободил Владимира Кальниченко от временного исполнения обязанностей главы Хмельницкой облгосадминистрации.

В 2013 году Габинет получил степень кандидата юридических наук. С 2014 года является председателем общественной организации "Форпост Народовластие", а с 2017 года - Хмельницкого информационно-консультационного центра UMCS.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161248
 
 
 Топ комментарии
 
Стефанчука дружок, помогал тещину хату арендануть для баламута, Юзик на Юзике и Юзиком погоняют Зеленский назначил Габинета главой Хмельницкой ОГА - Цензор.НЕТ 6344
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він тягнув за Гриценка, аж баньки з орбіт вилазили Зеленский назначил Габинета главой Хмельницкой ОГА - Цензор.НЕТ 9098
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Призначення випадкових людей на державні посади наближає крах команди Зеленського!
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Щоб корупційна брехлива свиня не стала Президентом!
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Нарили порушення процедури призначення суддів замість крадіжки 80 млрд.дол за 5 років у народу України. Зеленський призначив Габінета головою Хмельницької ОДА - Цензор.НЕТ 2735
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Так она и стала, вы ей 7.5 ярдов подарили и это только начало
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він тягнув за Гриценка, аж баньки з орбіт вилазили Зеленский назначил Габинета главой Хмельницкой ОГА - Цензор.НЕТ 9098
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Голова ОДА настільки нікчемна фігура, без грошей, без влади, без повноважень, що оцінювати їх діяльність дуже складно! Замінили старого Голову ОДА бо потрібно щось робити, народ не бачить реформ!
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Стефанчука дружок, помогал тещину хату арендануть для баламута, Юзик на Юзике и Юзиком погоняют Зеленский назначил Габинета главой Хмельницкой ОГА - Цензор.НЕТ 6344
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кста, оцей кабінет - стефанчукове протеже. Також місцевий скороморох.
Чуть більше про нього тут: https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/dmitro-gabinet-noviy-golova-hmelnickoji-oda-shcho-pro-nogo-vidomo-novini-ukrajini-50055103.html

Дмитро Габінет народився 9 серпня 1982 року в місті Хмельницький.
Середню освіту здобув у місцевій загальноосвітній школі № 12. Після отримання атестата вступив до Хмельницького університету управління та права (приватний вуз, до відома, диплом - "недержавного зразка"), де вивчав правознавство. Працював викладачем на одній кафедр.
Другу вищу освіту здобув у Польщі - Університет ім. Адама Міцкевича.
З 2014 року є головою громадської організації Фортпост Народовладдя.
На парламентських виборах 2014 року був спостерігачем в ОВК № 187, де представляв партію Сильна Україна Сергія Тігіпка.
У 2017 році став головою Хмельницького інформаційно-консультаційного центру UMCS, завданням якого є надання допомоги з питань вступу до польських ВНЗ.
Під час позачергових парламентських виборів 2019 року був спостерігачем на окрузі № 188, де представляв ГО Завжди поруч! За Хмельниччину!
Після початку роботи Верховної Ради дев'ятого скликання був помічником народного депутата Миколи Стефанчука зі Слуги народу. Працював на громадських засадах.
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Хорошо что всех вальцманов отстранили от власти, а то некуда было деваться от них.
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Зеленский назначил Габинета главой Хмельницкой К Зеленский назначил Габинета главой Хмельницкой ОГА - Цензор.НЕТ 9265 абинета.
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Зеленский назначил Габинета главой Хмельницкой ОГА - Цензор.НЕТ 2790 Зеленский назначил Габинета главой Хмельницкой ОГА - Цензор.НЕТ 1334

Зеленский назначил Габинета главой Хмельницкой Кабинета.
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Один тут вже верещав про це. Процвітаємо, аж гай гуде.
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Гарне українське прізвище - Габінет.
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Українцям набрид цей сивий єврей Вальцман, тому вони обрали в президенти і 80% СН етнічних українців. По такому ж принципу назначають і інших дубілетів-габінетів на керівні посади.
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Габінєт, Дубілєт, Іхтамнєт... Бляха, що в них з прізвищами?
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