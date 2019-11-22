 Зеленский назначил Габинета главой Хмельницкой ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ №864/2019 был опубликован сегодня на сайте главы государства.

"Назначить Габинета Дмитрия Анатольевича председателем Хмельницкой областной государственной администрации", - говорится в тексте указа.

Другим указом №863/2019 Зеленский освободил Владимира Кальниченко от временного исполнения обязанностей главы Хмельницкой облгосадминистрации.

В 2013 году Габинет получил степень кандидата юридических наук. С 2014 года является председателем общественной организации "Форпост Народовластие", а с 2017 года - Хмельницкого информационно-консультационного центра UMCS.

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