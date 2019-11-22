 "Десятки случаев", - Корниенко рассказал, сколько раз нардепам предлагали взятки

Об этом заявил глава партии СН Александр Корниенко в интервью НВ, передает Цензор.НЕТ.
"Десятки случаев", - отметил Корниенко, отвечая на вопрос, сколько было случаев предложения взяток нардепам от СН.
Отвечая на вопрос, сколько раз депутаты от "Слуги народа" брали деньги, Корниенко сказал: "Если бы у нас была такая информация, процессуально подтвержденная, то эти депутаты ходили бы на допросы в НАБУ".
"Роль скандалов преувеличена. Они имеют медийный и хайповый момент, но в действительности фракция голосует за принципиальные вещи. Если бы у нас было большое противостояние, война во фракции, то мы бы никогда не проголосовали за рынок земли и за госбюджет своими голосами. Сигнальные голосования показывают, что эти разборки и хайп могут быть, много чего происходит внутри групп и в зале, но мы с Давидом [Арахамией, главой фракции СН] и с заместителями пытаемся искать компромисс. Если надо - собираем людей и даже останавливаем работу Рады. Главное, - принимать реформаторские изменения, которые мы обещали людям. Микроклимат или кто кого любит или не любит - второстепенные вопросы", - добавил Корниенко.
Напоминаем, ранее нардеп от СН Анна Скороход заявила о задержании мужа. По ее мнению, причиной этого является ее вчерашнее голосование против законопроекта о рынке земли: "По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено". Также она сообщила о давлении на нее руководства "Слуги народа" и ОП: "Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам".
Вместе с тем, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Скороход не единожды предлагала народным депутатам денежную помощь. В ответ Скороход заявила: "Я никогда никому ничего не предлагала".
деламидерьмом от Портнова. Труба переполнена дерьмом Портнова.
5 ч. ·
Спикер Разумков: «Зарплата нардепов должна быть выше, она небольшая, учитывая те соблазны, которые могут появляться у народного депутата».
Какие соблазны появляются у ваших депутатов, г-н Разумков, мы все за эти несколько месяцев увидели: заказ проституток, самоудовлетворение в зале, решалово по айфону, от 5 до 20 тыс долларов за голос... Для этого повышать зарплаты вашим депутатам не нужно, это чушь, которая не исключит их животные инстинкты.
Тем более, что ничего хорошего они пока ни для страны, ни для людей не сделали и сегодняшние 40 тыс грн они не заслуживают: из принятых 259 законов ни один из них не улучшил жизнь людей, не сделал ее проще, комфортнее, безопаснее или справедливее. Люди ожидали от «слуг народа» быстрых и позитивных изменений, а получили продолжение той же политики порошенко, против которой голосовали на выборах.
Почти все принятые законы были обозначены грифом «неотложный», «первоочередной» и «срочный», но сюда не попали законопроекты ни о повышении социальных стандартов, ни об установлении справедливых зарплат и пенсий, ни о возвращении взысканных незаконными тарифами с людей денег, ни о демонополизации и деолигархизации, ни о проведении полного аудита страны, ни об отмене антиконституционных реформ, ни о справедливых цене на газ и тарифах. Для людей - ничего.
Зато безотлагательно и срочно «враги народа» проголосовали за продажу украинской земли и стратегических предприятий, за тщательные проверки социально незащищенных слоев населения, за уменьшение субсидиантов, за обложение флажками малого бизнеса и за множество кадровых и лоббистских вопросов. В ближайшее время этот состав Верховной Рады отменит привязку всех социальных выплат к прожиточному минимуму поддержит полную либерализацию тарифов, спровоцировав неконтролируемый рост коммунальных платежей. В такой ситуации всем нам надо думать, как поскорее избавиться от этого парламента, а не слушать байки о «справедливом вознаграждении за депутатский труд».
А как минимизировать дебилизм и безответственность и корыстолюбие в зале, могу подсказать, г-н Разумков: реальное неизбежное и крайне суровое наказание (пожизненное заключение или смертная казнь с полной конфискацией имущества всей семьи и поражение членов семьи такого «деятеля» в правах) очень помогает «избежать» соблазнов.
А почему же те, кому их предлагали не схватили за руку того, кто предлагал? Что кажется проще - согласился, заявил, организовали и взяли с поличным, и потянули за ниточку к заказчику? или нардепы из партейки "Слуга народа" настолько тупые, что не в состоянии так сделать?