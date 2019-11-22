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 Политика Украины
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 В плену в России и оккупированном Крыму находятся 115 граждан Украины, - Денисова

В плену на территории Российской Федерации и в оккупированном ею Крыму находится 115 граждан Украины.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в социальной сети Facebook, об этом она заявила на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Федеративной Республики Германия в Украине Анкой Фельдгузен, передает Цензор.НЕТ.

"Детально обсудили пути сотрудничества по освобождению 115 граждан Украины, находящихся в плену на территории РФ и временно оккупированного Крыма", - сообщила Денисова.

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Как отметила омбудсмен, на встрече с немецким послом была выражена надежда, что "после встречи в "нормандском формате", где этот вопрос является приоритетным, процесс взаимного освобождения будет ускорен".

Также Денисова обратила внимание на случаи незаконного посещения официальными лицами Германии временно оккупированных территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей и временно оккупированного Крыма.

"В качестве примера проинформировала о визите 16 октября 2019 года депутата ландтага Берлина от партии "Альтернатива от Германии" Гунара Линдемана на временно оккупированные территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Указала на то, что такие действия могут ослабить позиции Украины и Германии в общей борьбе за возвращение наших территории и граждан", - заявила Денисова.

Кроме того, были обсуждены вопросы будущего сотрудничества и организации совместных проектов Секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека и Посольства Федеративной Республики Германии в Украине в сфере прав человека.

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В то же время, омбудсмен отметила важную роль Германии и лично Ангелы Меркель в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также поблагодарила за содействие нашей стране в противодействии агрессии Российской Федерации и призвала продолжать давление на страну-агрессора.

В плену в России и оккупированном Крыму находятся 115 граждан Украины, - Денисова 01

Источник: https://censor.net.ua/n3161238
 
 
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В росийском плену находятся миллионы украинцев, которых украинская власть не собирается освобождать. Почему то что прошлая что сегодняшняя власть все время борется *за умы* сепаратистов и предателей, а проукраинских людей бросили один на один с врагом. Миллионы проукраинских людей остались на окупированных территориях и не могут выехать потому что кацапы захватят и ихние дома и заселят бурятами и чекистами. А теперь еще и ***** вышел из договора Женевской конвенции, таким образом отказался от всех прав человека которые обязан выполнять на окупированной территории. *Украинская* же власть продолжает делать вид что ничего не произошло, и продолжает договариваться с Дьяволом.
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На чому Зєлєнскій носить стільки браслєтіків ?
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