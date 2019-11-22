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 Экономика
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Все про:металлургия (340) увольнение (1766)

 Металлургические гиганты мира сокращают производство стали и массово увольняют людей

Металлургические гиганты мира существенно сокращают объемы производства и массово увольняют сотрудников из-за резкого падения спроса на металлургическую продукцию.

Об этом заявил в эфире 24 канала председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

"Если посмотреть на мировую карту производителей горно-металлургического комплекса, то "Арселор Миттал", например, закрывает свои предприятия в Южноафриканской республике и увольняет около двух тысяч человек. Американская "US Still" тоже 1800 человек сокращает. "Тиссен Круп", крупнейший немецкий концерн, с 1 января увольняет 6 тысяч человек. "Бритиш Стилл", которая на грани банкротства, там вообще под угрозой увольнения 25 тысяч человек. Критической можно назвать и ситуацию в Украине. Но, насколько я знаю, менеджмент всех компании пытается, чтобы мировой кризис минимально коснулся людей", – отметил Беленький.

Также он сказал, что за последние два года зарплаты в отрасли выросли более, чем на треть. На сегодня средняя зарплата около 19 тысяч гривен. Наверное, таких показателей нет ни в одной отрасли. Это позволило очень сильно замедлить темпы трудовой миграции, поднять уровень жизни

Несмотря на сложную ситуацию на мировых рынках, он призвал представителей власти не усиливать налоговое давление на предприятия отрасли. Чтобы не привести к остановке производства и сворачиванию всех программ по модернизации предприятий.

"Мы очень часто встречаемся с различными представителями органов власти, как в Верховной Раде, так и в министерствах. Но, увы, на сегодня я не могу сказать, что у нас есть полное взаимопонимание. Особенно это касается парламента. Профильный комитет налоговой и финансовой политики генерирует в турборежиме огромное количество законопроектов. Не все они, на наш взгляд, отвечают сегодня потребностям бизнеса, нашей экономики. В основном, складывается впечатление, что власть хочет как можно больше собрать каких-то виртуальных платежей в бюджет, не понимая, что этих платежей просто не будет, если предприятия остановятся. Я не понимаю, зачем власти нужно добивать отрасль, которая наполняет бюджет, обеспечивает треть валютных поступлений и дает работу сотням тысяч людей", – подчеркнул Сергей Беленький.

Источник: https://censor.net.ua/n3161234
 
 
 Топ комментарии
 
бзе делает херовую ситуацию еще херовей
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из-за резкого падения спроса на металлургическую продукцию..

Сначала эти уроды задрали цены на железо почти как на серебро, а теперь удивляются почему спрос падает... Снизьте цены вдвое и сразу спрос будет...
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бзе делает херовую ситуацию еще херовей
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ето вам зеленые человечки как обычно дермищем кормят
даже самый слаборазвитый человек погуглив убедится что потребность в стали растет
но это не для вас )))
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Как газ в мире подешевел, и соответственно в Украине, вы усирались что это заслуга Зе.
Ну мы, порохоботы, с меткомбинатами отплатим вам той же монетой - будем разгонять "зраду" - во всем виноват Зе С вашим тупым лохторатом проканает аж бегом.
"Сеющий ветер - пожнет бурю".
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может быть плохо для "самой красивой".....
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А зачем нам это знать? Хозяин этого эксперта по фамилии Ахметов после прикрытия лавочки роттердам+ готовит какое-то очередное покращання под предлогом всемирного кризиса?
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Экпёрд, можешь своими словами объяснить, что такое Роттердам+, только пожалуйста без цитат из телевизора Г+Г. Пока что из ЗЕбилоидных макак никто не смог. Может ты....
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вот в таможне, я так понял, море вакансий по 20 000 грн. и палкой бывших туда не загонишь! - думаю после 19 тыщ. и адских условий труда в горячем цеху, "сокращенные" металлурги не откажутся на перепрофилирование и переезд))
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из-за резкого падения спроса на металлургическую продукцию..

Сначала эти уроды задрали цены на железо почти как на серебро, а теперь удивляются почему спрос падает... Снизьте цены вдвое и сразу спрос будет...
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жопа приближается

цикаво, яки бульбашкы начнуть лускаты пэршымы
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Да и х*** с ними. Меньше будут загрязнять екологию и потреблять енергии. Да и цена на нефть с газом и електроенергией должна упасть.
Как раз есть возможность выгодного увеличения производства бронетехники в Украине. Но у нас же власть ищет как носить воду ситом, где откаты побольше и как с бюджета можно сп***ть больше.
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Да? А броневую сталь откуда будем брать? Покупать, да? Сами ведь, как вы говорите- "х*** с ними"(с).
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Ви напевне меткомбінат бачили на картинках, де труби димлять?
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19 т средняя з/по это дядька загнул малёхонько.Это если считать зарплаты выше мастера,тогда возможно.Как в анекдоте: «средняя температура по палате нормальная»
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От увеличения ренты на добычу руды Украина проигрывает, а выигрывает Россия, 22 октября . Повышение ренты на добычу железной руды - это желание Коломойского. Шуфрич предложил поправку законопроекта - повысить рентную ставку до 50%. Эксперты высказываются однозначно - это уничтожит отрасль и сыграет на пользу России. Шуфрич выступает прямым и агрессивным лоббистом российских политических и экономических интересов,- отмечает председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. Десятки тысяч людей останутся без работы.
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Корешок держит 2 больших склада по приемке металлолома, ветка, вагонные нормы, напрямую с меткомбинатами. Сегодня забито под небеса, с весны цена упала в 2 раза, а принимает только хорошие категории 3-5
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