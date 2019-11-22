 Металлургические гиганты мира сокращают производство стали и массово увольняют людей

Об этом заявил в эфире 24 канала председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

"Если посмотреть на мировую карту производителей горно-металлургического комплекса, то "Арселор Миттал", например, закрывает свои предприятия в Южноафриканской республике и увольняет около двух тысяч человек. Американская "US Still" тоже 1800 человек сокращает. "Тиссен Круп", крупнейший немецкий концерн, с 1 января увольняет 6 тысяч человек. "Бритиш Стилл", которая на грани банкротства, там вообще под угрозой увольнения 25 тысяч человек. Критической можно назвать и ситуацию в Украине. Но, насколько я знаю, менеджмент всех компании пытается, чтобы мировой кризис минимально коснулся людей", – отметил Беленький.

Также он сказал, что за последние два года зарплаты в отрасли выросли более, чем на треть. На сегодня средняя зарплата около 19 тысяч гривен. Наверное, таких показателей нет ни в одной отрасли. Это позволило очень сильно замедлить темпы трудовой миграции, поднять уровень жизни

Несмотря на сложную ситуацию на мировых рынках, он призвал представителей власти не усиливать налоговое давление на предприятия отрасли. Чтобы не привести к остановке производства и сворачиванию всех программ по модернизации предприятий.

"Мы очень часто встречаемся с различными представителями органов власти, как в Верховной Раде, так и в министерствах. Но, увы, на сегодня я не могу сказать, что у нас есть полное взаимопонимание. Особенно это касается парламента. Профильный комитет налоговой и финансовой политики генерирует в турборежиме огромное количество законопроектов. Не все они, на наш взгляд, отвечают сегодня потребностям бизнеса, нашей экономики. В основном, складывается впечатление, что власть хочет как можно больше собрать каких-то виртуальных платежей в бюджет, не понимая, что этих платежей просто не будет, если предприятия остановятся. Я не понимаю, зачем власти нужно добивать отрасль, которая наполняет бюджет, обеспечивает треть валютных поступлений и дает работу сотням тысяч людей", – подчеркнул Сергей Беленький.