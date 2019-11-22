 Песков о видео со зверствами российских наемников в Сирии: Кадры шокируют, но мы не имеем никакого отношения к этим лицам

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Действительно, они (СМИ) опубликовали шокирующие фотографии. Сегодня удалось ознакомиться. Это действительно шокирующая информация", - сказал Песков в пятницу журналистам.
"Я не знаю, насколько оправданы выводы, которые делаются, всякие попытки идентифицировать людей. В любом случае могу сказать, что мы не обладаем никакой информацией и не имеем никакого отношения к этим лицам", - подчеркнул Песков.
Отвечая на уточняющий вопрос о необходимости расследования следственными органами РФ данных видеозаписей, Песков сказал: "Если они посчитают необходимым, то они это сделают".
Отметим, ранее Песков говорил, что зверства российских наемников в Сирии не касается Администрации президента РФ.
"Новая газета" провела расследование видеозаписи убийства человека, которая появилась в интернете в 2017 году. На ней четыре человека, говорящие по-русски, избивают лежащего на земле мужчину кувалдой. Затем показано, что они отрезают ему голову ножом, отрубают руки лопатой, вешают тело за ноги и поджигают, сопровождая свои действия смехом, шутками и одобрительными комментариями. Издание утверждает, что один из участников расправы, не закрывавший лицо, это боец ЧВК "Вагнер", ранее служивший в патрульно-постовой службе в Ставрополье.
По данным Jesr Press, убитый - сириец, мобилизованный в резерв армии президента Сирии Башара Асада и дезертировавший.
Президент Владимир Путин, отвечая на вопросы о ЧВК, говорил, что в Сирии находятся российские сотрудники частных охранных компаний, которые в боях не участвуют, а занимаются "народнохозяйственными вопросами".
Т.е. курит человек на остановке, к нему подходит прохожий и просит не курить. Прохожему отрезается голова, вырываются руки, труп подвешивается на остановке, обливается бензином и поджигается.
Или вот еще, Коля хочет пива, но денег нет. Зато денег навалом у соседа, Вани. Коля звонит знакомому Сереже, Сережа берет еще двоих приезжают к Ване, дальше все по расписанию, голова, руки, повесить на балконе, облить бензином...
Отличные перспективы.
Не удивлюсь, если эта логика унитазного йоршика будет озвучена **********... кацапы... нижайшая раса, мразь, нелюди и фашисты...ну и песдуны, само собой...
https://videos.funker530.com/bitmotive/public/funker530/v1.0/videos/funker530/27782ad98f5cb8f682e14eade16df2ff/854x480.mp4
"Мы не имеем к этому никакого отношения".
Солдатушки ЧВК Вагнера. ЧВК Вагнера Пригожинское. Пригожин Путинский.
Никакой блин связи!!!