 Песков о видео со зверствами российских наемников в Сирии: Кадры шокируют, но мы не имеем никакого отношения к этим лицам

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Действительно, они (СМИ) опубликовали шокирующие фотографии. Сегодня удалось ознакомиться. Это действительно шокирующая информация", - сказал Песков в пятницу журналистам.

"Я не знаю, насколько оправданы выводы, которые делаются, всякие попытки идентифицировать людей. В любом случае могу сказать, что мы не обладаем никакой информацией и не имеем никакого отношения к этим лицам", - подчеркнул Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос о необходимости расследования следственными органами РФ данных видеозаписей, Песков сказал: "Если они посчитают необходимым, то они это сделают".

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Отметим, ранее Песков говорил, что зверства российских наемников в Сирии не касается Администрации президента РФ.

"Новая газета" провела расследование видеозаписи убийства человека, которая появилась в интернете в 2017 году. На ней четыре человека, говорящие по-русски, избивают лежащего на земле мужчину кувалдой. Затем показано, что они отрезают ему голову ножом, отрубают руки лопатой, вешают тело за ноги и поджигают, сопровождая свои действия смехом, шутками и одобрительными комментариями. Издание утверждает, что один из участников расправы, не закрывавший лицо, это боец ЧВК "Вагнер", ранее служивший в патрульно-постовой службе в Ставрополье.

По данным Jesr Press, убитый - сириец, мобилизованный в резерв армии президента Сирии Башара Асада и дезертировавший.

Президент Владимир Путин, отвечая на вопросы о ЧВК, говорил, что в Сирии находятся российские сотрудники частных охранных компаний, которые в боях не участвуют, а занимаются "народнохозяйственными вопросами".