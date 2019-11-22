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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Песков (984) Сирия (2830) наемники РФ (967) ЧВК_"Вагнера" (97)

 Песков о видео со зверствами российских наемников в Сирии: Кадры шокируют, но мы не имеем никакого отношения к этим лицам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле шокированы опубликованной в СМИ видеозаписью, на которой утверждается, что бойцы ЧВК "Вагнер" жестоко убивают сирийского военнослужащего; он не исключил, что следственные органы могут провести расследование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Действительно, они (СМИ) опубликовали шокирующие фотографии. Сегодня удалось ознакомиться. Это действительно шокирующая информация", - сказал Песков в пятницу журналистам.

"Я не знаю, насколько оправданы выводы, которые делаются, всякие попытки идентифицировать людей. В любом случае могу сказать, что мы не обладаем никакой информацией и не имеем никакого отношения к этим лицам", - подчеркнул Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос о необходимости расследования следственными органами РФ данных видеозаписей, Песков сказал: "Если они посчитают необходимым, то они это сделают".

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Отметим, ранее Песков говорил, что зверства российских наемников в Сирии не касается Администрации президента РФ.

"Новая газета" провела расследование видеозаписи убийства человека, которая появилась в интернете в 2017 году. На ней четыре человека, говорящие по-русски, избивают лежащего на земле мужчину кувалдой. Затем показано, что они отрезают ему голову ножом, отрубают руки лопатой, вешают тело за ноги и поджигают, сопровождая свои действия смехом, шутками и одобрительными комментариями. Издание утверждает, что один из участников расправы, не закрывавший лицо, это боец ЧВК "Вагнер", ранее служивший в патрульно-постовой службе в Ставрополье.

По данным Jesr Press, убитый - сириец, мобилизованный в резерв армии президента Сирии Башара Асада и дезертировавший.

Президент Владимир Путин, отвечая на вопросы о ЧВК, говорил, что в Сирии находятся российские сотрудники частных охранных компаний, которые в боях не участвуют, а занимаются "народнохозяйственными вопросами".

Источник: https://censor.net.ua/n3161232
 
 
 Топ комментарии
 
Аниже руССкаєзьічньіе, вася! Ти, падло, саме їх збираєшся захищати в усьому світі! Песков о видео со зверствами российских наемников в Сирии: Кадры шокируют, но мы не имеем никакого отношения к этим лицам - Цензор.НЕТ 7006
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"мы не обладаем никакой информацией" и "не имеем никакого отношения к этим лицам" - взаимоисключающие утверждения. Чтобы утверждать второе, надо иметь проверенную информацию. А если она есть, но ее не публикуют - значит, оба утверждения Пескова - ложь.
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Аниже руССкаєзьічньіе, вася! Ти, падло, саме їх збираєшся захищати в усьому світі! Песков о видео со зверствами российских наемников в Сирии: Кадры шокируют, но мы не имеем никакого отношения к этим лицам - Цензор.НЕТ 7006
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Распятые мальчики, запененные старушки, кровь русскоговорящих младенцев - вот, где правда-матка, а это - фейк, а если не фейк, то не мы.
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"мы не обладаем никакой информацией" и "не имеем никакого отношения к этим лицам" - взаимоисключающие утверждения. Чтобы утверждать второе, надо иметь проверенную информацию. А если она есть, но ее не публикуют - значит, оба утверждения Пескова - ложь.
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Да ,нас там нет ,то зелёные человечки и сапоги всмятку ... **** дебилы *** ...
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Пдры, а когда возбуждаете дела против укр. военнослужащих, вы к ним отнешение имеете?
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Эта статья была кажется на свободе. И большинство комментаторов считала не кадры убийства страшными, а тот факт, что все эти люди приедут назад домой в Россию...

Т.е. курит человек на остановке, к нему подходит прохожий и просит не курить. Прохожему отрезается голова, вырываются руки, труп подвешивается на остановке, обливается бензином и поджигается.

Или вот еще, Коля хочет пива, но денег нет. Зато денег навалом у соседа, Вани. Коля звонит знакомому Сереже, Сережа берет еще двоих приезжают к Ване, дальше все по расписанию, голова, руки, повесить на балконе, облить бензином...

Отличные перспективы.
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скорее всего, это - биндерывцы... ну вот скажите, на видео есть хотя бы один унитаз? Нет. А почему? Потому что унитазы забрали рускии. А рускее оставили без унитазов кого? Правильно... Стало быть, на видео ну чиста биндерывцы...
Не удивлюсь, если эта логика унитазного йоршика будет озвучена **********... кацапы... нижайшая раса, мразь, нелюди и фашисты...ну и песдуны, само собой...
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ну не любит роисся отвечать за своих выродков, проще сказать, что это не их вопрос, а тех кто будет сильно настаивать, еще и обвинять модным словцом в "русофобии" ...остается только вот думаю, что этот вопрос их и ни чей больше ...
https://videos.funker530.com/bitmotive/public/funker530/v1.0/videos/funker530/27782ad98f5cb8f682e14eade16df2ff/854x480.mp4

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Да прст эти лица можно купить в любом военторге. Как же, помним!
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и снова старая пестня кремлядей - "настамнет".
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ну мусульмане в любом случае вырижут всю эту паганую семейку, там как я понял уже и жены и детей посливали в сеть адреса.Хотя лично я против насилия , я даже муравья или бабочку , или паучка обидеть не могу из за чего и страдаю
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Если бы бабочка отрезала человеку голову и руки, облила бензином и подожгла, - то можно и ее обижать
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тепер їх життя (якщо ще живі) - дешевше зубочистки
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"Песков,у тебя жену в переулке изнасиловали"...
"Мы не имеем к этому никакого отношения".
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Конечно же, страна усыновившая и унаследовавшая фашизм будет все отрицать. Ни кто не сомневается, что все террористические организации на земле созданы и финансируются ***********, все илидеры террористов закончили Патриса Лумумбы и управляются ФСБ ГРУ рашки.
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Тада.

Солдатушки ЧВК Вагнера. ЧВК Вагнера Пригожинское. Пригожин Путинский.

Никакой блин связи!!!
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