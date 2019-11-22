 Богдан не контролирует управление фракцией СН, у него просто активная позиция по жизни, - Корниенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "НВ" рассказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Отдельной вертикали управления депутатами у него нет. У нас действует собственная вертикаль и горизонталь. Дай Бог, чтобы она еще качественно работала. Андрей (Богдан. - Ред.) принимал участие в заседаниях фракции неоднократно, но не в каждом из них", - заявил Корниенко.

По его словам, меньше, чем в половине заседаний. Все случаи, когда он был на фракции, - это когда на заседание приходил президент.

"У Андрея Иосифовича всегда активная позиция по жизни и в этих делах так он себя проявлял: отвечал на вопросы и задавал встречные депутатам. Это тоже нормальный процесс", - считает Корниенко.

Напомним, ранее исключенный из фракции "СН" нардеп Антон Поляков заявил, что глава Офиса президента Андрей Богдан вызывал к себе в кабинет депутатов от фракции для дачи пояснений из-за неподдержания ими законопроектов.

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