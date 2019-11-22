 Богдан не контролирует управление фракцией СН, у него просто активная позиция по жизни, - Корниенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "НВ" рассказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.
"Отдельной вертикали управления депутатами у него нет. У нас действует собственная вертикаль и горизонталь. Дай Бог, чтобы она еще качественно работала. Андрей (Богдан. - Ред.) принимал участие в заседаниях фракции неоднократно, но не в каждом из них", - заявил Корниенко.
По его словам, меньше, чем в половине заседаний. Все случаи, когда он был на фракции, - это когда на заседание приходил президент.
"У Андрея Иосифовича всегда активная позиция по жизни и в этих делах так он себя проявлял: отвечал на вопросы и задавал встречные депутатам. Это тоже нормальный процесс", - считает Корниенко.
Напомним, ранее исключенный из фракции "СН" нардеп Антон Поляков заявил, что глава Офиса президента Андрей Богдан вызывал к себе в кабинет депутатов от фракции для дачи пояснений из-за неподдержания ими законопроектов.
Такой вот активный, потому как дутый авторитет зелёного гетмана падает стремительным домкратом.
До речі, Бутусов, чому Цензор прибрав цю новину про Богдана?
Вот только аудиозаписи прослушки говорят, что он контролирует не только СН, но и ГБР, генпрокуратуру, суды, СБУ, НАБУ.
Короче, Богдан смотрящий в ОПГ Коломойского, а ЗЕ по-прежнему шут гороховый для картинкив телевизоре.