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 Политика Украины
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Все про:Богдан Андрей (224) Слуга народа (509) Корниенко (70)

 Богдан не контролирует управление фракцией СН, у него просто активная позиция по жизни, - Корниенко

У главы Офиса президента Андрей Богдана нет контроля над партией "Слуга народа".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "НВ" рассказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Отдельной вертикали управления депутатами у него нет. У нас действует собственная вертикаль и горизонталь. Дай Бог, чтобы она еще качественно работала. Андрей (Богдан. - Ред.) принимал участие в заседаниях фракции неоднократно, но не в каждом из них", - заявил Корниенко.

По его словам, меньше, чем в половине заседаний. Все случаи, когда он был на фракции, - это когда на заседание приходил президент.

"У Андрея Иосифовича всегда активная позиция по жизни и в этих делах так он себя проявлял: отвечал на вопросы и задавал встречные депутатам. Это тоже нормальный процесс", - считает Корниенко.

Напомним, ранее исключенный из фракции "СН" нардеп Антон Поляков заявил, что глава Офиса президента Андрей Богдан вызывал к себе в кабинет депутатов от фракции для дачи пояснений из-за неподдержания ими законопроектов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161231
 
 
 Топ комментарии
 
Да, очень активный, очень. Звонит Трубе и требует посадить - то Пороха, то Уляну, то Юльку.
Такой вот активный, потому как дутый авторитет зелёного гетмана падает стремительным домкратом.
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Ага, на робочому місці до дівок у фейсбуці чіпляється, "активний"
До речі, Бутусов, чому Цензор прибрав цю новину про Богдана?
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ні, він активний ******** Каломийського
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он просто контролирует зеленского
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Да, очень активный, очень. Звонит Трубе и требует посадить - то Пороха, то Уляну, то Юльку.
Такой вот активный, потому как дутый авторитет зелёного гетмана падает стремительным домкратом.
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Ага, на робочому місці до дівок у фейсбуці чіпляється, "активний"
До речі, Бутусов, чому Цензор прибрав цю новину про Богдана?
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Ну, мы так и думали, что моника пассивный...
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Ця пурга Корнієнка на кого розрахована? Атьо зебіли, Ви вірите ?
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Что вы на это скажите,порохоботы? Корниенко все очень убедительно обьяснил
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Я тоже думаю, что американские политики наговаривают на Богдана, а масоны организовали в Делавере фальшивое дело на 470 млрд.дол против чеснейшего шефа этого завхоза с активной жизненной позицией.
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Не нужно утрировать. Ваш юморок тут не уместен. Коломойский Днепр спас, ему можно все простить
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А риторика такая, будто ты и есть Коломойский. Ему никто ничего прощать не будет. Это прохиндей и скотина, которого ждет в конечном итоге тюрьма. Если не здесь, то в Израиле или США. Там все для него не очень здорово складывается, несмотря на нового адвоката.
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Зєбіли СННН вам плюють в морду і сміються з вас ідіотів , але до вашої дупоголови це не доходить
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Бывший президент Украины некто Янукович никого не насиловал и шапок с прохожих не снимал. Просто у него активная жизненная позиция.
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То что он активный, нам уже докладывали, откуда Корниенко знает, он тоже такой?
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Ага... Богдан - "активный по жизни". Так и запишем.
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Ну любит он девочек. И мальчиков.Особенно из ГБР, особенно Трубу. Это ведь не табу, правильно? Кстати, Богдан - это гос. служащий, или нет?
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Это уже не смешно и не грустно просто очередная отмазка

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Ну, кто у вас "активный", а кто "пассивный" мы уже, примерно, догадываемся! Богдан не контролює управління фракцією СН, у нього просто активна позиція по життю, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 3332
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Тада.

Вот только аудиозаписи прослушки говорят, что он контролирует не только СН, но и ГБР, генпрокуратуру, суды, СБУ, НАБУ.
Короче, Богдан смотрящий в ОПГ Коломойского, а ЗЕ по-прежнему шут гороховый для картинкив телевизоре.
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Якщо Богдан актив, то виходить Зеленський таки пассив?
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