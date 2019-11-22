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 Общество
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Все про:Аграрный фонд (43) рейтинг (1260)

 Глава Аграрного фонда вошел в топ-25 CEO Украины - и был отстранен в этот же день

Председатель государственного ПАО "Аграрный фонд" - Андрей Радченко вошел в топ-25 самых успешных CEO Украины за 2018 год, согласно рейтингу "Капитаны бизнеса" делового издания Корреспондент.

В тот же день, Кабинет министров отстранил его от выполнения обязанностей для того, чтобы ликвидировать госкомпанию.

Так, в 2018-ом году ПАО "Аграрный фонд" суммарно принес в бюджет 1,63 млрд грн, из которых 71 млн грн – дивиденды. Активы гострейдера выросли на 22,5% в 2018-ом и на 17,6% годом ранее.

При этом Агарный фонд является стратегическим аграрным предприятием, специализирующемся на кредитовании аграриев удобрениями по зерновым форвардам. В частности, удельный вес Аграрного фонда в кредитовании посевной за 2016-2018 гг. составлял от 30% до 50%.

Глава Аграрного фонда вошел в топ-25 CEO Украины - и был отстранен в этот же день 01

Источник: ПАО "Аграрный Фонд"

Напомним, ранее Министр экономики – Тимофей Милованов объяснил, что уволил Андрея Радченка, так как компания не нуждается в развитии, а должна быть ликвидирована.

Временно исполняющим обязанности ПАО "Аграрный фонд" назначен Иван Барышев, уволенный в 2015-ом из того же Аграрного фонда за организацию убыточной сделки на $112,5 млн по кредитованию компании "Ukrlandfarming"

Ежегодно обновляемый Рейтинг "Капитаны бизнеса" журнала Корреспондент базируется на оценке ведущими экономическими журналистами и представителями профильных ассоциаций страны публичной репутации СЕО и личного вклада руководителя в результаты компании.

Источник: https://censor.net.ua/n3161230
 
 
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А вы там замечаете, как экономика Украины крепчат с каждым днём? Украина, я слышал от одного авторитетного политика, на пороге большого экономического прорыва.
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Ну если у руля страны клоун без мозгов, то чего еще ждать?
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Вот она вся политика зекомандЫ, лучше и не описать!
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Беня был прав насчет дебилизма недоукраинца Милованова
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Він своїм входженням до топ-25 найуспішніших CEO затьмарював сонцелікого Зе-наполеона
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