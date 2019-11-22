 Каждый десятый безработный в Украине - студент, который не нашел работу после университета, - Минэкономики. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра экономики Сергей Николайчук, передает Цензор.НЕТ.
"И еще цифра, которая вызывает беспокойство - это 10% безработных становятся такими после окончания вузов. Очень высокий показатель, который свидетельствует несоответствие учебных программ реальным запросам рынка и необходимость трансформации высшего образования", - сообщил Николайчук по итогам анализа причин безработицы в Украине.
По его словам, наиболее распространенная причина безработицы - увольнение по собственному желанию или по соглашению сторон.
"Наверное, это достаточно естественная причина, однако с высокой вероятностью такой способ используется бизнесом для увольнения "неэффективных" работников при оптимизации деятельности или в условиях сокращения производства", - отметил замминистра.
Сокращение работников стало причиной безработицы для 21% украинских безработных. Еще 10% безработных уволились в связи с окончанием срока работы.
Отримання вищої освіти - особиста справа кожного.
не думаю, що верхня освіта повинна бути, за традицією, у кожного.
с тем, что у остальных 90 процентов есть папы и мамы в бизнесе и власти ?
Кожний десятий з безробітних з вищою освітою. Отже 9 без освіти.
Згідно статистики по Україні приблизно 1 з чотирьох має вищу освіту.
Якби освіта нічого не давала то статистика була би 2,5 до 10.
Висновок: Вища освіта в 2,5 рази покращує шанси Вашої дитини отримати роботу.
А якщо є наполегливість, таланти і елемент визіння то навіть високооплачувану.
Захотілося дитині ВО - отримав. А роботи не знайшов - твої проблеми.
А єдина причина безробіття - відсутність потреби в працівниках відповідної кваліфікації.
Решта причин - недолуга відмазка, профанів.
Безробітний тому що отримав вищу освіту - ну не маячня?