EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Общество
  557  28
Все про:безработица (305) статистика (415) Минэкономразвития (510) студенты (484) Николайчук (4)

 Каждый десятый безработный в Украине - студент, который не нашел работу после университета, - Минэкономики. ИНФОГРАФИКА

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины обнародовало статистику, согласно которой 10% всех безработных украинцев - это студенты, которые не смогли трудоустроиться после окончания учебы.

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра экономики Сергей Николайчук, передает Цензор.НЕТ.

"И еще цифра, которая вызывает беспокойство - это 10% безработных становятся такими после окончания вузов. Очень высокий показатель, который свидетельствует несоответствие учебных программ реальным запросам рынка и необходимость трансформации высшего образования", - сообщил Николайчук по итогам анализа причин безработицы в Украине.

Каждый десятый безработный в Украине - студент, который не нашел работу после университета, - Минэкономики 01

По его словам, наиболее распространенная причина безработицы - увольнение по собственному желанию или по соглашению сторон.

"Наверное, это достаточно естественная причина, однако с высокой вероятностью такой способ используется бизнесом для увольнения "неэффективных" работников при оптимизации деятельности или в условиях сокращения производства", - отметил замминистра.

Сокращение работников стало причиной безработицы для 21% украинских безработных. Еще 10% безработных уволились в связи с окончанием срока работы.

Источник: https://censor.net.ua/n3161228
 
 
 Топ комментарии
 
Звичайно, навіщо стільки юристів з економістами?
 показать весь комментарий
 
Ребят, у нас РЕАЛЬНО перебор с ВУЗами. В других странах их меньше и люди костьми ложатся, чтобы в них попасть. А у нас этих ВУЗов (частных и государственных) - как говна (вы уж простите). Украина занимает первое место в Европе по количеству дипломов о ВО, но только не учитывается КАЧЕСТВО этих дипломов. Короче, надо раза в три сокращать количество ВУЗов.
 показать весь комментарий
 
Ви на 100% праві! Тільки скорочувати їх треба в десять разів. У нас у Львові одних тільки університетів вже 8!!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Звичайно, навіщо стільки юристів з економістами?
 показать весь комментарий
 
 
а если можно бесплатно пойти 5 лет бездельничать и нашару получить диплом (за сало) - то это ж лучше, чем пойти работать после школы.
 показать весь комментарий
 
Ребят, у нас РЕАЛЬНО перебор с ВУЗами. В других странах их меньше и люди костьми ложатся, чтобы в них попасть. А у нас этих ВУЗов (частных и государственных) - как говна (вы уж простите). Украина занимает первое место в Европе по количеству дипломов о ВО, но только не учитывается КАЧЕСТВО этих дипломов. Короче, надо раза в три сокращать количество ВУЗов.
 показать весь комментарий
 
 
Та байдуже скільки університетів. Викладачам теж робота потрібна. Каждый десятый безработный в Украине - студент, который не нашел работу после университета, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 5146
Отримання вищої освіти - особиста справа кожного.
 показать весь комментарий
 
Ви на 100% праві! Тільки скорочувати їх треба в десять разів. У нас у Львові одних тільки університетів вже 8!!!
 показать весь комментарий
 
 
Да капец... Есть у меня знакомая - экономист с ВО (правда работает за стойкой по выдаче кредитов в магазине). Так она думает, что Мадрид - это столица Италии. И так по всем пунктам. Зато диплом!
 показать весь комментарий
 
 
Ну так пам'ятаєте персонажа який на запитання Скрипіна коли почалась друга світова війна дав відповідь "ЧТО???"
 показать весь комментарий
 
 
все просто - надо отменить бесплатное обучение, и тогда молодежь вместо того чтобы идти бездельничать 5 лет после школы (как 90% студентов сегодня), либо пойдет и будет нормально учиться, либо пойдет работать.
 показать весь комментарий
 
Як можна бути студентом після завершення навчання???
 показать весь комментарий
 
Не так. В США, если человек вложил 100 тыс.у.е. в то чтобы учиться, то по окончании не идет на биржу а идет и пашет, чтобы отбить эти деньги.
 показать весь комментарий
 
у мене колись ями копав вчитель англійської, бо на той час я платив більше.
не думаю, що верхня освіта повинна бути, за традицією, у кожного.
 показать весь комментарий
 
У этих студентов нет пап и мам во власти или в большом бизнесе.
 показать весь комментарий
 
с чем ты согласен ?

с тем, что у остальных 90 процентов есть папы и мамы в бизнесе и власти ?
 показать весь комментарий
 
 
зато у них есть желание 5 лет пробездельничать.
 показать весь комментарий
 
СТЫД И ПОЗОР ЭТОМУ зеленскому ЭТИ ВОПРОСЫ ОН ДОЛЖЕН БЫЛ РЕШАТЬ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ своего президентства !
 показать весь комментарий
 
прикольно. зачёт. а 21 мая утром должно было появиться миллион-два рабочих мест.
 показать весь комментарий
 
В Украине столько университетов, что на них уже студентов не хватает. А предприятий, куда нужны студенты и того меньше. И при таком количестве университетов идет деградация знаний. И как в песне "чем больше знаешь, тем больше забываешь, тем меньше знаешь."
 показать весь комментарий
 
Где можно устроится по специальности если все заводы и предприятия стоят? Сейчас даже продавцов берут только с высшим образованием так как высшее образование ето не диплом а справка о том что ты не дебил.
 показать весь комментарий
 
 
Ну щож давайте поглянемо на ці дані трохи під іншим кутом.

Кожний десятий з безробітних з вищою освітою. Отже 9 без освіти.
Згідно статистики по Україні приблизно 1 з чотирьох має вищу освіту.

Якби освіта нічого не давала то статистика була би 2,5 до 10.

Висновок: Вища освіта в 2,5 рази покращує шанси Вашої дитини отримати роботу.
А якщо є наполегливість, таланти і елемент визіння то навіть високооплачувану.
 показать весь комментарий
 
 
чтобы уменьшить безработицу новые заводы строить не надо.Надо сократить число студентов. Мысли слуг народа Коломойского как у Буратино: маленькие-маленькие, коротенькие-коротенькие, пустяковые-пустяковые: землю и заводы продать, учителей уволить, детей сократить.
 показать весь комментарий
 
 
Ну то й що?
Захотілося дитині ВО - отримав. А роботи не знайшов - твої проблеми.
А єдина причина безробіття - відсутність потреби в працівниках відповідної кваліфікації.
Решта причин - недолуга відмазка, профанів.

Безробітний тому що отримав вищу освіту - ну не маячня?
 показать весь комментарий
 
В Європі катасьрофічно не вистарчає робочих рук . І платять чесну зарплату . Хто хоче працювати і достойно заробляти , а не шастати по нічних клубах , поки мама в Італії - тому знайти роботу не проблема . Було б бажання , голова на плечах і руки щоб не з дупи росли .
 показать весь комментарий
 
Ей, мудрий нарид, а как на счет того, чтобы расформировать все ВУЗы? Зачем мудрому нариду высшее образование? Ето всьо пережитки барыжного прошлого! Дайош каждому по две недели Трускавца! Зачем болтаться бесполезно целых ШЕСТЬ лет?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх