 Каждый десятый безработный в Украине - студент, который не нашел работу после университета, - Минэкономики. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра экономики Сергей Николайчук, передает Цензор.НЕТ.

"И еще цифра, которая вызывает беспокойство - это 10% безработных становятся такими после окончания вузов. Очень высокий показатель, который свидетельствует несоответствие учебных программ реальным запросам рынка и необходимость трансформации высшего образования", - сообщил Николайчук по итогам анализа причин безработицы в Украине.

По его словам, наиболее распространенная причина безработицы - увольнение по собственному желанию или по соглашению сторон.

"Наверное, это достаточно естественная причина, однако с высокой вероятностью такой способ используется бизнесом для увольнения "неэффективных" работников при оптимизации деятельности или в условиях сокращения производства", - отметил замминистра.

Сокращение работников стало причиной безработицы для 21% украинских безработных. Еще 10% безработных уволились в связи с окончанием срока работы.