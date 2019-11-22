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 Россия вышла из Женевской конвенции по защите гражданского населения при вооруженных конфликтах

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым РФ вышла из Женевской конвенции по защите гражданского населения во время международных вооруженных конфликтов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN.ua.

Документ называется "Об отзыве заявления, сделанного при ратификации Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I)".

"Отозвать заявление, которое было сделано СССР при ратификации Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол 1), принятого в Женеве 8 июня 1977 года, в соответствии с пунктом 2 статьи 90 названого Протокола 1", - говорится в 1 статье документа, который утвердила Госдума РФ 24 октября 2019 года и одобрил Совет Федераций РФ 6 ноября 2019 года.

"Признать не действующим на территории РФ пункт 1 постановления Верховного Совета СССР от 4 августа 1989 года "О ратификации Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол 1) и Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол 2) (Ведомости Съезда народных депутатов ВС СССР, 1989 года) в части, касающейся заявления, которое было сделано СССР при ратификации Протокола 1", - говорится в статье 2 документа.

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В октябре Генсек ООН Антониу Гутерриш представил доклад, которым ООН признает нарушения Россией Женевских конвенций, которая сознательно переселяет людей с материковой части в украинский Крым в попытках изменить демографию оккупированного полуострова.

Источник: https://censor.net.ua/n3161227
 
 
 Топ комментарии
 
В общем-то это всё, что нужно знать о мордоре. Остальное, де-факто, лишнее.
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С етой минуты все кацапы вне закона и подлежат уничтожению. Все идет к большой войне.
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А їм та конвенція якось заважала вбивати мирне населення?
https://inforpost.com/news/2019-04-20-17421?fbclid=IwAR3W78WunBw7dv885ToQkzBD1Sol3mzlPcY5iUl2Wd7IJ5R-xQmWeorstsE

В Україні точно не заважала!
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Тепер росіян можна вбивати без жодних обмежень!
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Звичайно, там так і написано: "Признать не действующим на территории РФ..."
Тобто на території РФ ця конвенція не діє. Тому весь світ в тому числі і роССія мають право вбивати мирне населення роССії!
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Ну раз так, то всі підписанти конвенції теж вільні від обов'язку невбивати руССкаєзичників. Россия вышла из Женевской конвенции по защите гражданского населения при вооруженных конфликтах - Цензор.НЕТ 6901
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В общем-то это всё, что нужно знать о мордоре. Остальное, де-факто, лишнее.
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Свинособаки в своём репертуаре. Ничего нового.
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Скорее готовиться к процесу в Гааге. За "маленькую войну" с Украиной возможно тоже прийдеться отвечать.
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Типу раніше козлорилі дотримувались цих норм. Згадайте Грозний, Сирію, донбас...
А тепер уже офіційно попередили що будуть знищувати міста і місцян вщент.
Уроди кончені.
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Не обижай гитлера. Даже он соблюдал женевскую конвенцию.
Правда это не относильсь СССР, поскольку СССР не приняло эту конвенцию,
а приняло уже аж в 49 году.
Так что нада мочить парашу по всем статьям, теперь можна.
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И с кем и о чем вы собираетесь договариваться в своем нормандском формате?
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С етой минуты все кацапы вне закона и подлежат уничтожению. Все идет к большой войне.
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В общем понятно, поиздевались над зелупой, а теперь войной пойдут
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Фактически на Рашке уже наступил сталинизм. О чем вы собираетесь договариваться с недоговороспособными и теми кто ни разу не выполнил договоры? ***** готовится к войне и ето очевидно.
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К какой еще войне?? С кем??? Клоун и так страну сдаст без единого выстрела...
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похоже что хотят таки бомбить Воронеж и чтоб им за єто ничего не было
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Вона будет,против нас будет...Ориентировочно-апрель-сентябрь 2020 года
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Будущие фашисты будут называть себя антифашистами - У. Черчиль.
Путлеровцы очень любят символы. Войну начнут 22 июня 2020го (полно масштабную).
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