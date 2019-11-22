EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  812  5
Все про:Крым (22092) образование (1911) Кориневич Антон (22)

 Российская Федерация формирует в оккупированном Крыму советских граждан, - Кориневич

Лишь 256 абитуриентов из оккупированного Крыма в этом году поступили в украинские высшие учебные заведения.

Об этом в интервью lb.ua заявил представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич, передает Цензор.НЕТ.

"Фактически образования на украинском языке в Крыму уже нет, а количество школьников, обучающихся на крымскотатарском, уменьшается. Даже праздники в детском саду или в младшей школе обязательно содержат элементы "русского мира". Российская Федерация формирует в Крыму советских граждан, имеющих паспорт с орлом, которые знают свой язык, но не идентифицируют себя со своей нацией, не знают традиции, культуру, историю. Безусловно, Украина может противодействовать этому. Мы планируем способствовать развитию крымскотатарских образовательно-культурных центров на подконтрольной Украине территории. Очень много крымских татар вывезли своих детей из Крыма. И важно поддерживать для них ощущение дома. Таким образом, мы будем воспитывать молодежь, на которую можно будет опираться, и которая может вернуть Крым", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Счастливые крымчане - картинка российской пропаганды. Сегодня в Крыму нет поддержки "русского мира", - Кориневич

"Мы должны создать на материковой части Украины условия, при которых будут подрастать граждане Украины с национальной и гражданской идентичности. Будем пытаться как-то привлекать к этому тех, кто проживает на временно оккупированной территории", - отметил он.

Вместе с тем, по его данным лишь 256 абитуриентов из оккупированного Крыма в этом году поступили в украинские высшие учебные заведения.

"Будет создана рабочая группа по образовательным вопросам для жителей временно оккупированных территорий. Там будут и представители Минобразования, и Министерства временно оккупированных территорий. Вариантов ответа может быть несколько, но один из ключевых - надо расширить географию вузов по программе "Крым-Украина". Я очень люблю юг Украины, но мы не можем замкнуться на одном регионе. Если получится расширить эту географию, то, думаю, нам удастся повысить количество абитуриентов", - добавил Кориневич.

Источник: https://censor.net.ua/n3161226
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да пох. что они там формируют. Крысчаны как и даунбаситы имеют примитивное мышление. Сарафанное радио никто не отменял и все видят где жизнь лучше и куда нужно стремиться. Если в Украине уровень и качество жизни не станет лучше чем на ********* то все ваши выпердежи про завоевание умов крысчан и даунбаситов ето пердежь в воду. В таком случае нужно говорить только про военное освобождение нашей украинской территории.
 показать весь комментарий
 
 
Про освобождение Кыма военным способом можно только теоретически говорить.
Практически я себе не представляю, как Украина выкинет в вооруженном конфликте Россию из Крыма.
 показать весь комментарий
 
 
Надо учить на токарей-сварщиков, всегда можно заработать. А после института трудно работу сейчас найти.
 показать весь комментарий
 
Та шо там "формировать", крыссюки в подавляющем большинстве всегда были с совковой плесенью вместо мозга.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх