 "Николаевский бронетанковый завод" сегодня могут отключить от водоснабжения из-за долгов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Николаевводоканала" в Facebook.
"22 ноября запланировано отключение государственного предприятия "Николаевский бронетанковый завод" сумма долга которого составляет 234 377 гривен", - сказано в сообщении.
Отмечается, что между МКП "Николаевводоканал" и заводом был заключен договор реструктуризации, который не был выполнен в полном объеме. Кроме того, неоднократно вручались предупреждения о прекращении услуг.
"14 апреля заводом было предоставлено гарантийное письмо на оплату услуг водоснабжения и водоотведения, однако низкий уровень оплаты привел к накоплению долга", - сказано в сообщении.
"Как жители города несут ответственность по своим долгам, так и предприятия должны отвечать за свою работу", - добавили в пресс-службе "Николаевводоканала".
Как сообщают "Николаевские новости", в начале сентября "Николаевский бронетанковый завод" обратился в концерн "Укроборонпром" с проблемой блокировки своих банковских счетов по обращению российского "Проминвестбанка" по договорам 2007-2008 годов. Арест счетов поставил под угрозу выполнение государственного оборонного заказа и выплату заработной платы на заводе. Чтобы решить ситуацию, в спешном порядке завод внесли в перечень стратегических объектов государственной собственности.
"Но отключение от воды уж тем более усложнит "выполнение государственного оборонного заказа в полной мере". На НБЗ пока воздерживаются от комментариев. А техника "Водоканала" уже готова к работе. Тем более "задвижка" находится за воротами Бронетанкового", - пишет издание.
Экспорт белорусского ВПК превысит миллиард долларов
Читать дальше: https://sputnik.by/economy/20190102/1039414919/Eksport-belorusskogo-VPK-prevysit-milliard-dollarov.html
Баканов , хватит ловить чертей ,, займись делом .
***** за саботаж всех директоров РЭС под суд Военного Трибунала.
И комендантский взвод исполнит приговор .
Вспомните судьбу рыжего Чубайса А.Б. когда он приказал отключить все п/я от подачи электроэнергии и
получил в бок бронированного членовоза ПТУРС.
порошеновских Николаевских овощеводов .
Кроме слова отнять , они ничего не знают .
аж НОЛЬ Оплотов за 5 лет