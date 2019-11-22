EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Экономика
  1720  109
Все про:Николаевская область (909) Водоканал (76) водоснабжение (456) Николаевский бронетанковый завод (1)

 "Николаевский бронетанковый завод" сегодня могут отключить от водоснабжения из-за долгов

Сегодня, 22 ноября, "Николаевводоканал" планирует отключить от водоснабжения государственное предприятие "Николаевский бронетанковый завод".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Николаевводоканала" в Facebook.

"22 ноября запланировано отключение государственного предприятия "Николаевский бронетанковый завод" сумма долга которого составляет 234 377 гривен", - сказано в сообщении.

Отмечается, что между МКП "Николаевводоканал" и заводом был заключен договор реструктуризации, который не был выполнен в полном объеме. Кроме того, неоднократно вручались предупреждения о прекращении услуг. 

"14 апреля заводом было предоставлено гарантийное письмо на оплату услуг водоснабжения и водоотведения, однако низкий уровень оплаты привел к накоплению долга", - сказано в сообщении.

"Как жители города несут ответственность по своим долгам, так и предприятия должны отвечать за свою работу", - добавили в пресс-службе "Николаевводоканала".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лисичанск снова остался без водоснабжения из-за многочисленных порывов труб

Как сообщают "Николаевские новости", в начале сентября "Николаевский бронетанковый завод" обратился в концерн "Укроборонпром" с проблемой блокировки своих банковских счетов по обращению российского "Проминвестбанка" по договорам 2007-2008 годов. Арест счетов поставил под угрозу выполнение государственного оборонного заказа и выплату заработной платы на заводе. Чтобы решить ситуацию, в спешном порядке завод внесли в перечень стратегических объектов государственной собственности.

"Но отключение от воды уж тем более усложнит "выполнение государственного оборонного заказа в полной мере". На НБЗ пока воздерживаются от комментариев. А техника "Водоканала" уже готова к работе. Тем более "задвижка" находится за воротами Бронетанкового", - пишет издание.

Николаевский бронетанковый завод сегодня могут отключить от водоснабжения из-за долгов 01
Николаевский бронетанковый завод сегодня могут отключить от водоснабжения из-за долгов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3161217
 
 
 Топ комментарии
 
Что поделать... Ну не нравятся Бубочке украинские военные... Никогда не нравились. Особенно военком...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Уже забрал.Ибо здесь свой ВПК поддерживают."Миколаївський бронетанковий завод" сьогодні можуть відключити від водопостачання через борги - Цензор.НЕТ 4988
Экспорт белорусского ВПК превысит миллиард долларов

Читать дальше: https://sputnik.by/economy/20190102/1039414919/Eksport-belorusskogo-VPK-prevysit-milliard-dollarov.html
 показать весь комментарий
 
Эта диверсия против украинской оборонной промышленности . Куды смотрит эСБэУ .?? "Миколаївський бронетанковий завод" сьогодні можуть відключити від водопостачання через борги - Цензор.НЕТ 4241 .
Баканов , хватит ловить чертей ,, займись делом .
 показать весь комментарий
 
 
Разом із кацапами добивайте наших військових і їх заводи. Скільки потрібно тому Пороху, все краде і краде. А ще вчтора Термос сказав, що винні в побитті майданівців мають нести покарання. Я там зрозумів, що мова йде про антимайданівців? Будуть садити тих, хто їм мішав? ЙЦе ж стратегія Сивохо і Єрмака? Труба "зовет", портяна "шлет".
 показать весь комментарий
 
А по законам Военного Времени

***** за саботаж всех директоров РЭС под суд Военного Трибунала.
И комендантский взвод исполнит приговор .
Вспомните судьбу рыжего Чубайса А.Б. когда он приказал отключить все п/я от подачи электроэнергии и
получил в бок бронированного членовоза ПТУРС.
 показать весь комментарий
 
 
зажравшиеся уе..ки с николаевского бтрз никому не платят. ворье е..аное.
 показать весь комментарий
 
Так это же наследники
порошеновских Николаевских овощеводов .
Кроме слова отнять , они ничего не знают .
 показать весь комментарий
 
турчинов с порошенко хорошо поработали..... военные заводы процветают..... в ЗСУ поступили тысячи единиц НОВОЙ бронетехники.......
аж НОЛЬ Оплотов за 5 лет
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх