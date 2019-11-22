 Есть возможность ввести инклюзию уже в дошкольном образовании, - Новосад

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом она заявила в своем обращении к участникам форума "Обучение без препятствий: как сделать украинские школы инклюзивными" в пятницу в Киеве.
"Раннее вмешательство дает возможность ввести инклюзию уже в дошкольном образовании, и потом легче интегрировать детей с особыми образовательными потребностями в школьную систему образования", - сказала Новосад.
Она подчеркнула, что инклюзивное обучение и внедрение инклюзивного образования остается приоритетом для Минобразования и правительства.
Новосад добавила, что важным вопросом, над которым министерство намерено работать в 2020 году, это подготовка учителей и ассистентов, которые смогут на качественном уровне предоставлять услуги по инклюзивному образованию.
Раннее вмешательство - междисциплинарная семейно-центрированная система помощи детям раннего возраста с нарушениями развития и детям групп биологического и социального риска, направленная на улучшение развития ребенка и повышение качества жизни семьи.
... наверное нужно вначале сделать школы не русскоговорящие,а украинские,а инклюзив сразу потом.
https://www.youtube.com/watch?v=Ux4DswX4mbo
а ексклюзия на инклюзию есть? - тетку немедленно убрать от детей и закрыть в глухом подвале..
Если есть физические проблемы - заклюют, задразнят, будут издеваться. Это испытание для ребенка.
Если есть психические проблемы - это беда для всего класса. Головная боль родителей и учителей.
В классе у вашего ребенка были психи? У нас был такой. Дрался, плевался в учителя, кидался книгами, прыгал по партам на уроке. Это был ад. Еле избавились от него. Он реально был психически болен! Дети боялись ходить в школу! И это начальные классы!
В придачу к такому ребенку нужен специальный инклюзивный педагог, который будет сидеть рядом и сопровождать его все время.
Хотите инклюзию, так делайте это по уму, чтобы никто не страдал, а не через ж...у!
родители должны решать, если они внятные конешно,
где и как их ребенку обучаться - не инклюзивная тетя подписаным приказом в дошкольном возрасте.
еще немного и зеленое государство будет у вас не тока в смартфоне, а еще и в постели...