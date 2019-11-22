 СБУ пресекла в двух областях незаконную вырубку и реализацию леса, ущерб от которых составил почти 2 млн грн

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Так, чиновники Гослесагентства на Закарпатье организовали механизм противоправной легализации лесопродукции аффилированными фирмами для нелегальной продажи за границу. Для "узаконивания" леса они применяли схему двойного использования товарно-транспортных накладных реальных предпринимателей. Также на их основе изготавливали сертификаты для оформления таможенной документации.

По оперативной информации, противоправная деятельность злоумышленников нанесла государству убытки на сумму почти 1,5 миллиона гривен.

Смотрите также: На Харьковщине на взятке 20 тыс. грн за реализацию древесины задержан лесничий, - прокуратура. ФОТО

Также СБУ разоблачила временно исполняющего обязанности директора лесхоза в Ивано-Франковской области на незаконной реализации древесины на сумму почти полмиллиона гривен.

Чиновник сбывал местному предпринимателю ценные породы деревьев, в частности дубы, по искусственно заниженной стоимости. Для этого фигуранты дела вносили недостоверные сведения в отчетно-учетную документацию и использовали поддельные товарные накладные.

В обоих случаях в рамках уголовных производств, начатых по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, в том числе должностных лиц, причастных к махинациям.

"СБУ усиливает борьбу с незаконными вырубками леса в западных регионах страны во исполнение подписанного Президентом Украины Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно запрета сплошных рубок на горных склонах в пихтово-буковых лесах Карпатского региона"", - подчеркнули в спецслужбе.