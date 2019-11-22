 В октябре-ноябре резко сократился документооборот в бумажной форме, - Дубилет. ГРАФИК

Об этом на своей странице в Facebook написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, передает Цензор.НЕТ.

Министр обнарордовал график, который показывает количество документов, которые министерства и другие центральные органы направили друг другу в бумажной форме.



График: Дубилет/Facebook

Также он наполнил, что с 1 октября правительство запретило отправлять документы не в электронной форме (за исключением случаев, когда бумага предусмотрена законом), а со 2 октября начало адресно общаться со всеми, кто продолжал слать бумагу: "Однажды, на заседании Кабмина я даже показывал антирейтинг".

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"Впрочем, перевести в электронную форму документообмен - это гораздо легче, чем документооборот внутри органов", - добавил он.

Напомним, ранее Дубилет анонсировал выдачу доверенностей в электронном виде.