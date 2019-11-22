 В октябре-ноябре резко сократился документооборот в бумажной форме, - Дубилет. ГРАФИК

Об этом на своей странице в Facebook написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, передает Цензор.НЕТ.
Министр обнарордовал график, который показывает количество документов, которые министерства и другие центральные органы направили друг другу в бумажной форме.
Также он наполнил, что с 1 октября правительство запретило отправлять документы не в электронной форме (за исключением случаев, когда бумага предусмотрена законом), а со 2 октября начало адресно общаться со всеми, кто продолжал слать бумагу: "Однажды, на заседании Кабмина я даже показывал антирейтинг".
"Впрочем, перевести в электронную форму документообмен - это гораздо легче, чем документооборот внутри органов", - добавил он.
Напомним, ранее Дубилет анонсировал выдачу доверенностей в электронном виде.
а с накладными ты тоже так поступаешь?
Зебилам глаза открыть можно. Урина литься перестала, предвыборные обещания выполнены. Победа!
Пока Зеленский радуется возвращению выпотрошенных корыт, которые раньше были боевыми катерами, ни слова не говорит про мародерство россиян, потому что ссыкло, разъясню, что произошло с кораблями.
Напомню предысторию.
Год назад на фоне азовского кризиса Порошенко пошел ва-банк и отправил корабли на проход через Керченский пролив. Чтобы утвердить законное право Украины на свои территориальные воды, привлечь внимание международного сообщества, создать прецедент, а может и инструмент давления на россиян.
Россияне брутально атаковали наши корабли, захватили экипажи в плен - т.е продвинули свой нарратив права сильного. Далее Порошенко объявил ВП. Реакция международного сообщества была вялой, прежде всего из-за того, что президент США Трамп был уличен в связях с россиянами, мы эту историю знаем, поэтому санкций на которые рассчитывал Порошенко, так и не последовало.
Украина не отчаялась и пошла в гаагский трибунал, где умница Зеркаль поимела россиян во все дыхательные и пихательные.
Если наша внешняя политика в кейсе с санкциями провалилась, то правовая позиция наоборот - международное право оказалось на нашей стороне. Это очень важный и страшно уязвляющий россиян момент.
Еще раз, Украина поставила агрессора в позу пьющей лошади международно-правовыми инструментами. У россиян остался только один вариант - выполнять решение международного трибунала.
То есть победил нарратив Украины, в том числе ПАПа - в современном мире нет места праву сильного, есть верховенство права.
В одном своем интервью Зеркаль сказала одну очень важную вещь - не надо думать, что россия не выполняет решения международных судов, она их выполняет, но она их выполняет со своим, нужным ей нарративом. Именно это россии позволил сделать в кейсе с моряками и судами подлец Зеленский, отдав им ценного свидетеля по делу о сбитом рейсе МН-17 и гробовой тишиной о мародерстве россиян.
В итоге, что мы имеем - россия вернула моряков и корабли, что соответствует обязывающему решению суда, но в рамках своего нарратива права сильного - т.е. не вовремя и под какие-то унизительные для Украины расписки, выторговав себе дополнительные бенефиты от украинской власти.
Суда вернула выпотрошенные, что сделано намеренно, в том числе чтобы нанести эмоциональный ущерб украинскому обществу, унизить сознательных. И опять же с какими-то подписками и условиями.
То есть Зеленский своими действиями способен развалить все это дело полностью. Зеркаль уходит, на ее место никто не придет.
Вот в такой Украине мы сегодня живем...
Зеленский сказал, что за три месяца корабли отремонтируют. В понедельник в Днепр привезли тело военного ВСУ со следами страшных пыток, нанесенных русскими террористами. Стесняюсь спросить. Его тоже отремонтируют?
Может начнем уже бороться с причиной, а не последствиями? Может нужно уже называть вещи своими именами? путена - х*лом, а россию агрессором и постреливать в ответ.
Я все это пишу, потому как инфантильное население Украины выбрало президентом Зеленского. Малообразованного, некомпетентного, трусливого жлоба.
Вообще, в этом кейсе так называемый президент Зеленский проявил себя полностью и во всей красе - омерзительный пресмыкающийся перед россиянами, подлым трусом и предателем.
Побыли пять лет украинцами, казалось стали нацией, которая отстаивала свою землю, которую начали уважать в мире. Но это была лишь иллюзия.
Унижение Зеленского, а с ним и всей Украины набирает эффекта снежного кома. Ни одно ТВ мире не обходится без глумления и насмешек над Зе. Само имя Зеленского уже четко ассоциируется с минетом, лизанием жопы и дешевой клоунадой.
Здобули!