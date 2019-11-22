 Лекарства для взрослых онкобольных закуплены на 60% дешевле, чем ожидалось, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Таким образом министерство сэкономило $28,5 млн.

Отмечается, что эти средства будут направлены на дополнительные закупки других медикаментов, что позволит обеспечить еще больше пациентов доступом к лечению.

"В Государственном бюджете на 2019 на закупки лекарств предусмотрено 6,6 млрд грн, из них - на направление взрослой онкологии - более 1,3 млрд грн. Всего сегодня 90% препаратов по направлению взрослой онкологии покупаются дешевле, чем в 2014 году. В 2020 году средства, предусмотренные в Государственном бюджете на государственные закупки лекарств и медизделий, существенно возрастут - аж на 3,2 млрд грн, предполагается 9,77 млрд грн", - отметили в министерстве.

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