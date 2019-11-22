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 Политика Украины, Общество
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Все про:лекарства (840) Минздрав (2083) экономия (97) онкология (68)

 Лекарства для взрослых онкобольных закуплены на 60% дешевле, чем ожидалось, - Минздрав

Министерство здравоохранения сэкономило около 60% на закупке лекарственных препаратов по направлению "взрослая онкология": на лекарства потратили $21 млн вместо предполагаемых $49 млн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Таким образом министерство сэкономило $28,5 млн.

Отмечается, что эти средства будут направлены на дополнительные закупки других медикаментов, что позволит обеспечить еще больше пациентов доступом к лечению.

"В Государственном бюджете на 2019 на закупки лекарств предусмотрено 6,6 млрд грн, из них - на направление взрослой онкологии - более 1,3 млрд грн. Всего сегодня 90% препаратов по направлению взрослой онкологии покупаются дешевле, чем в 2014 году. В 2020 году средства, предусмотренные в Государственном бюджете на государственные закупки лекарств и медизделий, существенно возрастут - аж на 3,2 млрд грн, предполагается 9,77 млрд грн", - отметили в министерстве.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161208
 
 
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Где-то на стену лезет одна Богатырева
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Какая-то прокладка прокололась. И они везде где можно доят бюджет, отстегивая типа "народным" депутатам по 5 тысяч в месяц.
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" Всего сегодня 90% препаратов по направлению взрослой онкологии покупаются дешевле, чем в 2014 году."
а как обстоят дела по сравнению 1913 годом?
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нет конечно. это все министерка без образования за два месяца сдюжила
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мне важен результат, а не липовые дипломы. Результат как бы есть, в чем претензия?
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какой результат есть?
у знакомого зебила сеть аптек. государство с июня не платит компенсацию за бесплатные лекарства. здобул. грустный чегой то ходит. наверное еще не читал отчет министерки
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Если это импортируемая продукция, то очень хорошо, так как курс гривны к доллару и евро в 2014 был гораздо выше.
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В 2020 году средства, предусмотренные в Государственном бюджете на государственные закупки лекарств и медизделий, существенно возрастут - аж на 3,2 млрд грн, предполагается 9,77 млрд грн", - отметили в министерстве.Источник: https://censor.net.ua/n3161208

Попахивает зрадой, да порохоботы?
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Якщо не буде дохідної частини - то можете цю статтю відмітити як спам, згідно жижиталізації.
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дохидной частыны с гос. закупок медпрепаратов, это как, дебил? Ты изобрел способ получать доход с собственных покупок?
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Ти йолоп? ..редусмотренные в Государственном бюджете... А звіди беруться гроші у бюджеті? Ліки для дорослих онкохворих закуплено на 60% дешевше, ніж очікувалося, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3576
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Я вот не пойму победных реляций. Купили чуть больше 60% вместо 100% необходимого. Естественно, что деньги съэкономили.
Но? Что делать 40% больных?
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порохоботы просто немножечко неумные. Например фразу "купили на 60% дешевле" они воспринимают как "купили 60%" Ну ничего, бывает. Люди с 60 айкью тоже нужны, полы мыть, туалеты и т.д.
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На 60% дешевле, а не меньше. Ты на выборы не ходи. ты тупой как деревяшка.
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Лекарства для взрослых онкобольных закуплены на 60% дешевле, чем ожидалось- ВАСЯ!!!! читай заголовок.
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маладцы!
ожидаем новостей со статистикой онкобольных на поправке по сравнению с 1913м годом...
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