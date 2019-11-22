 Счастливые крымчане - картинка российской пропаганды. Сегодня в Крыму нет поддержки "русского мира", - Кориневич

Так считает представитель президента в Крыму Антон Кориневич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Аксиомой является то, что территория Автономной Республики Крым - это территория Украины. Никто не собирается сдавать позиции по Крыму. Мы убеждены в том, что Крым - наш. Другой позиции не может быть. Я не вижу оснований говорить о каких-то уступках. Уже шестой год оккупации, и речь идет, прежде всего, о реинтеграции граждан. Нужно поддерживать связи с теми, кто знает, что такое Украина. И мы этим занимаемся. Каким образом будет выглядеть стратегия по деоккупации и какие политические моменты в ней будут прописаны, пока не могу сказать", - отметил он.

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"Прежде всего, мы говорим о реинтеграции наших граждан. Мы должны сохранять и выстраивать связи с нашими гражданами, проживающими в Крыму. Хотя это не значит, что мы забыли о территории. Чтобы вернуть землю, надо заручиться поддержкой жителей Крыма, которые ждут нас. Мы видим, что многие жители Крыма хотят сохранять связь с Украиной. Это подтверждают в том числе факты пересечения административной границы с материковой Украиной. Кроме того, я убежден, что сегодня в Крыму нет поддержки "русского мира". Жители полуострова испытывают немалые нарушения своих прав, никто не может быть уверен, что завтра его не задержат по надуманным обвинениям. Существует проблема и ограничения ведения бизнеса, и низкого уровня медицинских услуг, и высоких цен на товары. Счастливые крымчане - это картинка российской пропаганды. Я уверен, что в Крыму нет большинства тех, кто поддерживает "русский мир", - отметил Кориневич.

"Я уверен, что большинство крымчан не принимали участия в так называемом "референдуме" в 2014 году и не поддерживают то, что там произошло и происходит сегодня. Поэтому государству Украина нужно работать с крымчанами для того, чтобы когда она вернется в Крым, мы имели людей, на которых можем опираться, которые, условно говоря, будут новой местной властью. Россия меняет демографическую карту Крыма. В сентябре этого года Генеральный секретарь ООН опубликовал доклад о правах человека в оккупированном Крыму, согласно которому Российская Федерация переселила на территорию полуострова за пять лет 140 тыс. российских граждан. И это только данные российской статистики по смене места регистрации. Может быть это число больше? Конечно. Кто-то может и не менять место регистрации, но фактически жить в Крыму", - акцентировал он.

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"Мы понимаем, что большинство крымчан получили незаконное российское "гражданство" по сути автоматически. Это было навязанное "гражданство". Российская Федерация неправомерно распространила свое "гражданство" на крымчан, плюс создала такие условия, по которым очень трудно проживать на территории Крыма без него. Людей, которые не имеют российского паспорта, Россия выталкивает. По сути, это навязанное гражданство. В основном, не совершали действий по отказу от него не из позиции, а из-за необходимости там выживать. Безусловно, мы не признаем этого "гражданства", его не признает и международное сообщество. Для нас все крымчане - граждане Украины. По количеству лиц, отказавшихся от российского "гражданства", то очень трудно говорить о конкретной цифре, потому что эта информация подается государством-оккупантом и может быть далека от реальности. Оккупанты утверждают о примерно 4000 жителях Крыма, желающих сохранить другое гражданство. Но, опять же, подлинность этого числа очень трудно установить. Большинство крымчан имеют украинское гражданство, поскольку они пересекают пункты въезда / выезда. "Российский паспорт" - это также не показатель российской патриотичности. Люди просто хотят жить у себя дома. И об этом говорят те, кто живет в Крыму. Мы имеем каналы связи с крымчанами. И из этого общения не могу сказать, что они - в восторге от политики Российской Федерации", - резюмировал Кориневич.