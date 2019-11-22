 Счастливые крымчане - картинка российской пропаганды. Сегодня в Крыму нет поддержки "русского мира", - Кориневич

Так считает представитель президента в Крыму Антон Кориневич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
"Аксиомой является то, что территория Автономной Республики Крым - это территория Украины. Никто не собирается сдавать позиции по Крыму. Мы убеждены в том, что Крым - наш. Другой позиции не может быть. Я не вижу оснований говорить о каких-то уступках. Уже шестой год оккупации, и речь идет, прежде всего, о реинтеграции граждан. Нужно поддерживать связи с теми, кто знает, что такое Украина. И мы этим занимаемся. Каким образом будет выглядеть стратегия по деоккупации и какие политические моменты в ней будут прописаны, пока не могу сказать", - отметил он.
"Прежде всего, мы говорим о реинтеграции наших граждан. Мы должны сохранять и выстраивать связи с нашими гражданами, проживающими в Крыму. Хотя это не значит, что мы забыли о территории. Чтобы вернуть землю, надо заручиться поддержкой жителей Крыма, которые ждут нас. Мы видим, что многие жители Крыма хотят сохранять связь с Украиной. Это подтверждают в том числе факты пересечения административной границы с материковой Украиной. Кроме того, я убежден, что сегодня в Крыму нет поддержки "русского мира". Жители полуострова испытывают немалые нарушения своих прав, никто не может быть уверен, что завтра его не задержат по надуманным обвинениям. Существует проблема и ограничения ведения бизнеса, и низкого уровня медицинских услуг, и высоких цен на товары. Счастливые крымчане - это картинка российской пропаганды. Я уверен, что в Крыму нет большинства тех, кто поддерживает "русский мир", - отметил Кориневич.
"Я уверен, что большинство крымчан не принимали участия в так называемом "референдуме" в 2014 году и не поддерживают то, что там произошло и происходит сегодня. Поэтому государству Украина нужно работать с крымчанами для того, чтобы когда она вернется в Крым, мы имели людей, на которых можем опираться, которые, условно говоря, будут новой местной властью. Россия меняет демографическую карту Крыма. В сентябре этого года Генеральный секретарь ООН опубликовал доклад о правах человека в оккупированном Крыму, согласно которому Российская Федерация переселила на территорию полуострова за пять лет 140 тыс. российских граждан. И это только данные российской статистики по смене места регистрации. Может быть это число больше? Конечно. Кто-то может и не менять место регистрации, но фактически жить в Крыму", - акцентировал он.
"Мы понимаем, что большинство крымчан получили незаконное российское "гражданство" по сути автоматически. Это было навязанное "гражданство". Российская Федерация неправомерно распространила свое "гражданство" на крымчан, плюс создала такие условия, по которым очень трудно проживать на территории Крыма без него. Людей, которые не имеют российского паспорта, Россия выталкивает. По сути, это навязанное гражданство. В основном, не совершали действий по отказу от него не из позиции, а из-за необходимости там выживать. Безусловно, мы не признаем этого "гражданства", его не признает и международное сообщество. Для нас все крымчане - граждане Украины. По количеству лиц, отказавшихся от российского "гражданства", то очень трудно говорить о конкретной цифре, потому что эта информация подается государством-оккупантом и может быть далека от реальности. Оккупанты утверждают о примерно 4000 жителях Крыма, желающих сохранить другое гражданство. Но, опять же, подлинность этого числа очень трудно установить. Большинство крымчан имеют украинское гражданство, поскольку они пересекают пункты въезда / выезда. "Российский паспорт" - это также не показатель российской патриотичности. Люди просто хотят жить у себя дома. И об этом говорят те, кто живет в Крыму. Мы имеем каналы связи с крымчанами. И из этого общения не могу сказать, что они - в восторге от политики Российской Федерации", - резюмировал Кориневич.
А разве была какая нибудь позиция на протяжении этиъ мыролюбных лет кроме тамжынашилюди - адиннарот. Ну и плюс снабжение русни электрикой и газом?
Нечего тут распространять фейки российской пропаганды, якобы там только и жили в надежде на русский мир.
На выборах в Крыму за Януковича голосовали меньше народу, чем в Донецке - статистика есть на сайте ЦВК, можете проверить.
А НеЛох, 42 года, видит все в сказочном свете...
самый лучший стимул для них это холодильник
цены московские, отдыхающих с каждым годом всё меньше
воды нет, свет по раписанию
родная гавань в лице сбера, мтс и прочих скрепных кониор тупо ссыт обслуживать своих граждан
так шо в перспективе из хорошего остались только камни с неба
говорят если камень засунуть камень за щеку, то через пару часов он по вкусу будет напоминать украинскую картоплю
Крым - всё. Донбасс - всё.
Aug. 15th, 2019 at 7:57 AM
Скажу малоприятную, но совершенно очевидную для меня вещь.
В принципе, можно ограничиться четырьмя словами.
Донбасс - всё. Крым - всё.
Звучит непатриотично, но мы же с вами не будем приносить в жертву партиотизму реальное положение вещей? Правда?
Я терпеть не могу говорить "я же говорил", но, по факту, еще пять лет назад было совершенно очевидно, что за несколько лет оккупации на Территориях подрастет поколение, для которого мы - враги, Украина - агрессор, и т.д.
С той стороны линии разграничения Зазеркалье, населенное народом Донбасса, состоящим из двух народов - донецкого и луганского. Я, когда пишу, сам не верю написанному. И смешно, и грустно. И страшно.
Страшно, потому, что процесс продолжается. И мы на него никакого влияния за пять лет не оказывали и оказать не могли. Российская пресса, российское телевидение, российское оружие, российские добровольцы, российские инструкторы, подразделения российской армии, российская валюта...
Если это не оккупация, то я - Махатма Ганди.
Пять лет оккупации, к которой большая часть населения лояльна. Нелояльная часть населения либо уехала, либо рискует попасть "на подвал". Школьники, которым гадят в голову пять лет. Пять лет - это с 6-го класса по 11-й! Какого результата мы ждали?
Захваченная часть Донбасса может быть возвращена только в результате военных действий. Мирная интеграция, ИМХО, невозможна. Военная сопряжена с многочисленными жертвами с обеих сторон. Несомненно, с уходом российских войск и прекращением помощи РФ сепаратистам, это решаемая военная задача, но проблема в том, что Россия с Донбасса не уйдет. Отвечать за военные преступления никто не хочет, Донбасс нужен, как громоотвод для аннексии Крыма и для создания постоянной зоны напряженности для Украины. Не в интересах РФ отдавать награбленное. Вот всунуть их Украине, как автономные - это самое оно. Сохранить политическое влияние, заставив Украину финансировать сепаратистские анклавы - это самое оно. Тем более, что токсичность Территорий может нанести Украине непоправимый вред. Там уже некого спасать, если говорить глобально.
Простите, я считаю, что мирного решения донбасской проблемы нет, а военное решение на настоящий момент невозможно, а в будущем - неприемлемо. Простите меня те, кто все еще остался по ту сторону, но я не стал бы давать вам ложную надежду. Разведение войск, миротворцы по линии разграничения. Приднестровский вариант - ничего другого не вижу. И дай нам Бог дожить до варианта хорватского!
Теперь о Крыме.
Снова рекомендую посмотреть в глаза реальности.
Мост проблемы туризма решил. В Крыму полно людей, машин, палаточников. Да, это бедный турист, он готовит на горелке или на кухне, не ходит по кафе и ресторанам, какает в поле... но он есть.
Тарханкут забит, Судак - забит...
Я полагаю, что и в Ялте, Алуште, Алупке тоже все неплохо. И с открытием ЖД сообщения будет еще лучше. Украденный конь обошелся России дороговато, но возвращать коня никто не собирается. И не соберется.
Скажу шепотом: наша надежда на возрастающее недовольство крымчан несострятельна. Да, они скрипят от новых порядков, матерят Путина, налоговиков, заборы возле моря, но сезон есть сезон... никуда не денутся.
Возврат Крыма военным путем я не рассматриваю. У меня есть, конечно, фантастические романы, но я не настолько фантаст.
И мирного пути не вижу. Совсем не вижу.
Вижу проблему на десятилетия. Для моего поколения - навсегда. Да и дальше не представляю себе изменения ситуации.
Если искать аналог - это Кипр . Многолетняя оккупация, к которой все привыкли.
Тысячи наших соотечественников ездят и продолжат ездить в Крым, постепенно их будет все больше. Болеть перестанет, а море - вот оно, рядом. Привычно, языкового барьера нет. Граница вполне проходима.
Нет, на официальном уровне - я не вижу ни малейшей возможности для любого из президентов смириться и признать потерю Крыма. Но я не президент, я просто писатель и блогер: Крым для Украины потерян навсегда. Это больно произнести и тяжело осознать, но реальность вообще малоприятная штука.
Мы должны оставаться на прежней политической позиции. Мы потеряли значительную часть территории и агрессии должен нести за это ответственность, но...
Я, в приципе, все сказал.
Мне было грустно писать об этом, но, я уверен, что это необходимо сказать в слух.
Надо быть реалистами. Политики говорят то, что должны говорить. Нам - проще.
https://bither.livejournal.com/791300.html
Как не прискорбно ...
Во всяком случае для нашего поколения ...
так само зекоманда впарює й байки про "мирних мешканців донбасу".
падли.