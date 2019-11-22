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Все про:Бердянск (170) погода (2573) шторм (105)

 В Бердянске штормовой ветер оборвал линию электропередачи: часть города без света

В результате штормового ветра в Бердянске произошел обрыв воздушной линии электропередачи. Часть жителей курортного города с 21 ноября дня осталась без света.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила пресс-секретарь Запорожьеоблэнерго Зореслава Цупренко.

"В результате неблагоприятных погодных условий - сильного ветра - произошло повреждение воздушной линии электропередачи. Часть Бердянска без энергоснабжения", - сообщили в облэнерго.

По словам Цупренко, если погодные условия позволят, то аварийные бригады сегодня возобновят подачу электроэнергии. Впрочем, по прогнозам синоптиков, в городе сохраняется штормовая погода, порывы ветра достигают 20 м/с.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161204
 
 
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Здавалось би, прі чом тут Зєлєнскій?
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ЛЭП рассчитываются на силу ядерного взрыва.Они могут оборваться только при гололёде.Энергетики не занимаются профилактикой.Надо штрафы выставлять менеджменту и бенефициарам.
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