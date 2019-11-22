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Все про:визит (2332) Зеленский (3733) Литва (1353) Эстония (636)

 Зеленский на следующей неделе посетит с официальным визитом Литву и Эстонию

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе, 26 и 27 ноября с официальным визитом посетит Эстонскую и Литовскую Республики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В рамках визита в Эстонию запланированы переговоры Главы государства с Президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, а также встречи со спикером парламента Эстонии Хенни Пиллуаасом и Премьер-министром Эстонии Юри Ратасом.

Визит в Эстонию состоится 26 ноября.

Во время визита в Литовскую Республику запланировано проведение отдельных переговоров Главы государства с Президентом Литвы Гитанасом Науседой, спикером Сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом и Премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом.

В Вильнюсе Президенты Украины и Литвы примут участие в работе Пятого двустороннего экономического форума.

Президент посетит Литву 27 ноября.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161203
 
   
 Топ комментарии
 
опять позору два чемодана привезет
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Добре що хоч не в Литву з Латвією, а то точно був би концерт з концерном. Зеленский на следующей неделе посетит с официальным визитом Литву и Эстонию - Цензор.НЕТ 1743
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Вова, запоминай. ЛИТВА!!! А коли ти був уже в Литві, то то була Латвія!
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теперь вова будет неделю фамилии учить тех с кем встречаться будет
нельзя так. негуманно. отправьте его в кацапию - там все с нормальными фамилиями и можно без переводчика говорить.
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Добре що хоч не в Литву з Латвією, а то точно був би концерт з концерном. Зеленский на следующей неделе посетит с официальным визитом Литву и Эстонию - Цензор.НЕТ 1743
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а літак вже "заводиться"? бо казали, що стартер навернувся
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Заміна стартер-генератора на літаку це пара годин
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Розженуть самальот всім кварталом для зльоту, а далі як буде.
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Сподіваюсь він поголить не лише живіт і груди?.. Зеленский на следующей неделе посетит с официальным визитом Литву и Эстонию - Цензор.НЕТ 8073
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Вова, запоминай. ЛИТВА!!! А коли ти був уже в Литві, то то була Латвія!
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Может научится у прибалтов национальному самосознанию? Хотя вряд ли. А то "братушки" еще "сватов" у себя запретят.
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Госслужбы по ЧС - приготовиться.
Вон в Одессе уже пару инцидентов произошло(и это дома, а что там будет?)
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Стыд то какой .... Снова сериал ни разу без международного зашквара / скандала (без разницы)
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Балти, ховайте всьо що може горіти, бо у Хранції вже наробив шкоди.
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Захарова на вищому рівні признала , що унітази з укрокораблів таки були спи дені, пояснює це тим, що боездатність все одно від цього їх не зменьшилась, а от без унітазів їм не обійтись. Може вони якраз і пішли на встановлення в МЗС ?
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Клован як завжди знову щось відчебучить - ждемо нового скандалу )))
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