 Конкурс на должность главы Госкино оказался фарсом, - Филипп Ильенко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-глава Госкино Филипп Ильенко, передает Цензор.НЕТ.
"Конкурс на должность председателя Госкино оказался фарсом, а ситуация в которой оказалось агентство, а с ним и украинское кино, является снова драматической и кризисной. Я не представляю, кто теперь вообще согласится участвовать в дальнейших конкурсах на эту должность. Особенно после просмотра так называемого "собеседования", по результатам которого реально компетентная Юлия Синкевич выбыла из этого конкурса. Следующему главе Госкино советую подавать в отставку сразу после получения предложения его возглавить. Сохраните время и нервы, по крайней мере. А Госкино, тем временем, работает без главы и без единого заместителя. Есть только временно исполняющая обязанности председателя, и в случае увольнения, командировки, болезни или отпуска которой, в агентстве даже прокатку некому будет подписать", - рассказал он.
"Для некоторых людей украинское кино - благодатное поле для интриг, манипуляций и удовлетворения собственных амбиций, но есть и люди, для которых оно действительно является важной ценностью и делом жизни. Вторых - больше, чем первых. И наше будущее зависит от того, смогут ли вторые объединить усилия, чтобы не позволить первым в дальнейшем издеваться над украинским кинематографом и теми, кто его делает!" - резюмировал Ильенко.
Напомним, конкурс на должность главы Госкино завершился безрезультатно. Комиссия проводившая отбор заявила, что единственный прошедший в финал кандидат Юлия Синкевич не набрала необходимое количество баллов.
У нас кризис в медиа- и информ-пространстве.
Безответственность, вседозволенность и пошлость!
Кроме тех, которые ранее были запланированы. Ну, собственно... все по заказу кремлядей.
Чтобы тут вновь клепали говно про шлюхоидных домохозяек, о ментах и бандитах... похабные шоу в кацапском стиле. Все то, что так любят великовозрастные зе-совки. Секта "иронии судьбы и с легким паром".
Источник: https://censor.net.ua/n3161202
Неблагонадёжная, т.к. не назвала все серии "Слуги народа" или все выпуски 95 квартала?
глаза колет нац.принадлежность..... какие ещё вопросы при такой ылите ???
Боюся тепер, аналогів такого рівня уже не буде...
Вони не розуміли що буде, коли до влади дорвуться ті, хто ще до виборів заявляли, що питання "мови, віри, території потрібно виносити за дужки"?
Москалику, в дупу твого шаріка
шария, быдланов и просто лояльной зе-ваты нужно трудоустроить 🤔🤔🤔