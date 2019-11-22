 Конкурс на должность главы Госкино оказался фарсом, - Филипп Ильенко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-глава Госкино Филипп Ильенко, передает Цензор.НЕТ.

"Конкурс на должность председателя Госкино оказался фарсом, а ситуация в которой оказалось агентство, а с ним и украинское кино, является снова драматической и кризисной. Я не представляю, кто теперь вообще согласится участвовать в дальнейших конкурсах на эту должность. Особенно после просмотра так называемого "собеседования", по результатам которого реально компетентная Юлия Синкевич выбыла из этого конкурса. Следующему главе Госкино советую подавать в отставку сразу после получения предложения его возглавить. Сохраните время и нервы, по крайней мере. А Госкино, тем временем, работает без главы и без единого заместителя. Есть только временно исполняющая обязанности председателя, и в случае увольнения, командировки, болезни или отпуска которой, в агентстве даже прокатку некому будет подписать", - рассказал он.

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"Для некоторых людей украинское кино - благодатное поле для интриг, манипуляций и удовлетворения собственных амбиций, но есть и люди, для которых оно действительно является важной ценностью и делом жизни. Вторых - больше, чем первых. И наше будущее зависит от того, смогут ли вторые объединить усилия, чтобы не позволить первым в дальнейшем издеваться над украинским кинематографом и теми, кто его делает!" - резюмировал Ильенко.

Напомним, конкурс на должность главы Госкино завершился безрезультатно. Комиссия проводившая отбор заявила, что единственный прошедший в финал кандидат Юлия Синкевич не набрала необходимое количество баллов.