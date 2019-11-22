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 Политика Украины
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 Конкурс на должность главы Госкино оказался фарсом, - Филипп Ильенко

Ситуация в Государственном агентстве по вопросам кино кризисная.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-глава Госкино Филипп Ильенко, передает Цензор.НЕТ.

"Конкурс на должность председателя Госкино оказался фарсом, а ситуация в которой оказалось агентство, а с ним и украинское кино, является снова драматической и кризисной. Я не представляю, кто теперь вообще согласится участвовать в дальнейших конкурсах на эту должность. Особенно после просмотра так называемого "собеседования", по результатам которого реально компетентная Юлия Синкевич выбыла из этого конкурса. Следующему главе Госкино советую подавать в отставку сразу после получения предложения его возглавить. Сохраните время и нервы, по крайней мере. А Госкино, тем временем, работает без главы и без единого заместителя. Есть только временно исполняющая обязанности председателя, и в случае увольнения, командировки, болезни или отпуска которой, в агентстве даже прокатку некому будет подписать", - рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Конкурс на должность главы Госкино завершился безрезультатно: комиссия заявила, что единственный прошедший в финал кандидат Синкевич не набрала необходимое количество баллов. ВИДЕО

"Для некоторых людей украинское кино - благодатное поле для интриг, манипуляций и удовлетворения собственных амбиций, но есть и люди, для которых оно действительно является важной ценностью и делом жизни. Вторых - больше, чем первых. И наше будущее зависит от того, смогут ли вторые  объединить усилия, чтобы не позволить первым в дальнейшем издеваться над украинским кинематографом и теми, кто его делает!" - резюмировал Ильенко.

Напомним, конкурс на должность главы Госкино завершился безрезультатно. Комиссия проводившая отбор заявила, что единственный прошедший в финал кандидат Юлия Синкевич не набрала необходимое количество баллов.

Конкурс на должность главы Госкино оказался фарсом, - Филипп Ильенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3161202
 
 
 Топ комментарии
 
В нас вже є, молодоє дарованіє неголене на пиці, але з голеними грудьми... Конкурс на должность главы Госкино оказался фарсом, - Филипп Ильенко - Цензор.НЕТ 3874
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Все идет к тому, что руководить этой структурой будут отъявленные анти-украинские подонки, а фильмов о реальной истории Украины... о воинах УПА, про АТО, о великом Киевском государстве - Руси... адекватных фильмов о козацтве украинском... мы не увидим ближайшие пять лет.
Кроме тех, которые ранее были запланированы. Ну, собственно... все по заказу кремлядей.
Чтобы тут вновь клепали говно про шлюхоидных домохозяек, о ментах и бандитах... похабные шоу в кацапском стиле. Все то, что так любят великовозрастные зе-совки. Секта "иронии судьбы и с легким паром".
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Собственно, как и все "Зе-конкурсы"...
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У нас кризис не только в кино (снимают откровенное фуфло).
У нас кризис в медиа- и информ-пространстве.
Безответственность, вседозволенность и пошлость!
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І продаж тівіканалів проросійським ригоублюдкам...
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нам пофіг, що у вас на кацапії знімають
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Нам у цій галузі потрібен якийсь авторитетний та дуже заслужений корупціонер. Як наприклад міхалков у Московії.
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В нас вже є, молодоє дарованіє неголене на пиці, але з голеними грудьми... Конкурс на должность главы Госкино оказался фарсом, - Филипп Ильенко - Цензор.НЕТ 3874
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щоб знімати різне лайно, при Пороху хоч трохи щось знімали, з буржуями разом і щось починає виходити, на все треба час, за багато років нищення, паплюжіння, траба трохи часу, щоб знімати якісне кіно. А кщо взяти якогось корупціонера типа того кацапа, то й лано будуть знімати, чесно кажучи я взагалі не знаю ні про які фільми кацапські останніх років так 10 як не більше, але сам факт, що кацапське - лайно.
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А що ви хотіли від самих чесних людей в світі? Саме за цю їх обраність до них така всесвітня любов останні кілька тисяч років. Карма і постійний кармагедон...
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классика - дали пинка под зад и "экс" сразу завопил про "кризис" в ведомстве, которое он "доил" столько лет...
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Все идет к тому, что руководить этой структурой будут отъявленные анти-украинские подонки, а фильмов о реальной истории Украины... о воинах УПА, про АТО, о великом Киевском государстве - Руси... адекватных фильмов о козацтве украинском... мы не увидим ближайшие пять лет.
Кроме тех, которые ранее были запланированы. Ну, собственно... все по заказу кремлядей.
Чтобы тут вновь клепали говно про шлюхоидных домохозяек, о ментах и бандитах... похабные шоу в кацапском стиле. Все то, что так любят великовозрастные зе-совки. Секта "иронии судьбы и с легким паром".
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так, це було жалюгідне відео... Щось треба з цим робити, бо це брєд
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Однозначно. Надо Зелемойскому лично заняться, т.к. он смог в паРаше раскрутить три киностудии, которые до сих пор успешно работают? :D
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"Юлия Синкевич не набрала необходимое количество баллов."
Источник: https://censor.net.ua/n3161202

Неблагонадёжная, т.к. не назвала все серии "Слуги народа" или все выпуски 95 квартала?
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По-ходу у нас ніхєра не змінюється при усіх гарантах.
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а ты смотри не на гарантов а список сымых богатых буратинок с нашим гражданством......
глаза колет нац.принадлежность..... какие ещё вопросы при такой ылите ???
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Вы о чем, какое госкино. Это агенгство должно продвигать украинские фильмы, пропагандировать Украину, ее таланты, быть ориентированным в первую очередь на украинского зрителя. А 95 квартал заточен только на потребление россии, и чего греха таить на часть населения Украины не оттягощенным интеллектом, о какой госполитике в этой сфере можно говорить, если в представлении культурных деятелей, что сейчас восседают во власти, государство- это порноактриса
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слышал там Юзик где то обосрался, отправьте его кино командовать
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юзик, колонна - там за ней и ищите главу госкины....
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От свободівець Іллєнко дійсно був у Держкіно на своєму місці. Завдяки його сприянню вийшли Кіборги, Сторожова застава, Захар Беркут і чудовий Донбас, який отримав нагороду на фестивалі у Каннах!
Боюся тепер, аналогів такого рівня уже не буде...
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Навіщо ж "Свобода" активно сприяла усуненню проукраїнської влади?
Вони не розуміли що буде, коли до влади дорвуться ті, хто ще до виборів заявляли, що питання "мови, віри, території потрібно виносити за дужки"?
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А как на эту должность попал сам Ф.Ильенко? Благодаря исключительно таланту, или связям? Должностишка-то непыльная и весьма хлебная. Как-то совпал уход Фили с этой должности с выходом ряда роликов небезызвестного Шарика. (Ролики и шарики, шарики и ролики).
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Іллєнко в кінобізнесі років 15 мабуть... Завдяки йому українські фільми Плем'я і Донбас виграли нагороди в Каннах - це вперше в історії!

Москалику, в дупу твого шаріка
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Ясен пень))) ещё ск. населения с пониженной социальной ответственностью, педофилов, свидетелей
шария, быдланов и просто лояльной зе-ваты нужно трудоустроить 🤔🤔🤔
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усе заменит ( как минимум пытаются) 95-я подвороня...- или все же нет Конкурс на посаду глави Держкіно виявився фарсом, - Пилип Іллєнко - Цензор.НЕТ 206...бЭги зЭля - бЭги, пока не поздно...
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Юлия Синкевич -это подруга выдающегося кинодеятеля Украины Тигипко, суприги известного Тигипко?
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мабуть співбесіду проводили по гавносеріалу"Скати", як притомна людина, вона його не дивилась і тому не пройшла.
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