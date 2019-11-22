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 Мы никогда не должны забывать о совершенном режимом Сталина Голодоморе в Украине, - Линкявичюс

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призывает не забывать о совершенном режимом Сталина Голодоморе в Украине.

Об этом Линкявичюс сообщил в микроблоге Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Чтим жертв Голодомора - геноцида украинского народа, осуществленного брутальным режимом Сталина 86 лет назад. Мы не должны никогда не забывать о преступлениях против человечности, совершенных тоталитарными режимами", – написал Линкявичюс.

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Мы никогда не должны забывать о совершенном режимом Сталина Голодоморе в Украине, - Линкявичюс 01

Источник: https://censor.net.ua/n3161199
 
   
 Топ комментарии
 
Литовский министр знает и говорит об этом. Маленький гнусавый президент молчит, как говна в рот набрал. Он же не литовец. И не украинец.
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не режимом Сталина, а Москвой, т.е. РУССКИМИ
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не режимом Сталина, а Москвой, т.е. РУССКИМИ
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Вообще-то решение суда по Голодомору формулирует примерно так: преступление совершено группой террористов, во главе со Сталиным, которые захватили власть в Москве.
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Литовский министр знает и говорит об этом. Маленький гнусавый президент молчит, как говна в рот набрал. Он же не литовец. И не украинец.
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Але він теж знає. І в цьому його фарисейство.
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для нього цей литовець - теж сеньор-голодомор
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А все начиналось с красивых фраз, земля крестьянам, фабрики рабочим, мир народам!!! Похожая ситуация?
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А що не так, земля вона і є земля, працюй до всрачки, тільки те що зробиш тобі не належить!
Так само з заводами.
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Главное мозги вовремя засрать, і підуть німі на панщину...
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Каждому пенсионеру по пионерке, каждому хиппи по бульбулятору, каждому рабочему по заводу, каждому матросу по кораблю и так далее.

😂
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Я не знаю, что делает вас глупым, но это действительно работает.
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Злочини руССкага міра, сралін лише один з його апологетів!
https://inforpost.com/news/2019-04-20-17421?fbclid=IwAR3W78WunBw7dv885ToQkzBD1Sol3mzlPcY5iUl2Wd7IJ5R-xQmWeorstsE
За ці злочини говорити зараз стало нечемно? "Там тоже наши люді"? Наших там вже не залишилося, їх давно згноїли!
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И как можно чаще говорить об этом детям и соседним государствам, чтобы не купились на «мышебратьев»
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Він за ті гроші годує злиденних? Чи лише журнашлюх?
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Як і Батуринсткої трагедії у 1709 році, яку вчинили війська Меньшикова за наказом Петра I.
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У нас люди не помнят что с ними было три года назад, а вы про такое...
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Мы уже настолько сыты этими кацапами,что нам уже не нужно их ни плохих ,ни хороших. Нужно попросить наших талановитих писателей и поэтов,написать сказку для детей о страшном кацапе. Чтобы в поколениях сохранить в памяти те зверства и коварство,что мы имели от них на протяжении всей истории. Пусть это сделает девушка,которая написала стих - "Мы не братья" .По типу Бабы Яги.
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Уважаемый Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс от сейчас прав,
но не в ту страну дудит.
зеленая Украина - ето глухой бесполезняк,
разве шо окончательно под ***** лечь осталось... в нормандском формате конечно же ...
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Чому це не говорить преЗЕдент? Не хоче нервувати Пу?
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