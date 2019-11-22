 Мы никогда не должны забывать о совершенном режимом Сталина Голодоморе в Украине, - Линкявичюс

Об этом Линкявичюс сообщил в микроблоге Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Чтим жертв Голодомора - геноцида украинского народа, осуществленного брутальным режимом Сталина 86 лет назад. Мы не должны никогда не забывать о преступлениях против человечности, совершенных тоталитарными режимами", – написал Линкявичюс.

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