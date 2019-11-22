 Мы никогда не должны забывать о совершенном режимом Сталина Голодоморе в Украине, - Линкявичюс

Об этом Линкявичюс сообщил в микроблоге Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Чтим жертв Голодомора - геноцида украинского народа, осуществленного брутальным режимом Сталина 86 лет назад. Мы не должны никогда не забывать о преступлениях против человечности, совершенных тоталитарными режимами", – написал Линкявичюс.
Так само з заводами.
😂
https://inforpost.com/news/2019-04-20-17421?fbclid=IwAR3W78WunBw7dv885ToQkzBD1Sol3mzlPcY5iUl2Wd7IJ5R-xQmWeorstsE
За ці злочини говорити зараз стало нечемно? "Там тоже наши люді"? Наших там вже не залишилося, їх давно згноїли!
но не в ту страну дудит.
зеленая Украина - ето глухой бесполезняк,
разве шо окончательно под ***** лечь осталось... в нормандском формате конечно же ...