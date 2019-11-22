 Кабмин уволил главу Госэнергоэффективности Савчука и объявил конкурс на эту должность

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Уволить Савчука Сергея Дмитриевича с должности Главы Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины по согласию сторон", - говорится в тексте распоряжения.
Распоряжением №1053 правительство решило провести конкурс на эту должность на пять лет с правом повторного назначения без конкурса еще на один срок
Савчук возглавлял Госэнергоэффективности с 20 августа 2014 года.
а по документам виходить "вона працює"