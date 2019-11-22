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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11376) увольнение (1766) Госэнергоэффективности (5) Савчук Сергей (2)

 Кабмин уволил главу Госэнергоэффективности Савчука и объявил конкурс на эту должность

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук распоряжением №1062 от 15 ноября уволил Сергея Савчука с должности главы Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Уволить Савчука Сергея Дмитриевича с должности Главы Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины по согласию сторон", - говорится в тексте распоряжения.

Распоряжением №1053 правительство решило провести конкурс на эту должность на пять лет с правом повторного назначения без конкурса еще на один срок

Савчук возглавлял Госэнергоэффективности с 20 августа 2014 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине ежегодно собирается около 10 млн тонн мусора, его переработка даст экономию до 1 млрд кубометров газа, - Савчук

Источник: https://censor.net.ua/n3161197
 
 
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еще какого -нить Юзика пристроить хотят Кабмин уволил главу Госэнергоэффективности Савчука и объявил конкурс на эту должность - Цензор.НЕТ 2470
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А шо? Трускавецькі специ профі у всьому.
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Мы не знаем - кто будет, но мы стремимся всё изменить, под лозунгом - "хуже не будет"...
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а што была и такая организация? наверное деньги некуда девать раз такие должности присутствовали.
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не хотел наверное, чтоб россияне поставляли нам электроэнергию, вот и поплатился...
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Замість ...чука, буде черговий ...штейн чи ...ман?
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якщо пам'ять мені не підводить, то років 4-5 тому інспекція з енергозбереження почила в бозі.
а по документам виходить "вона працює"
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