 Кабмин уволил главу Госэнергоэффективности Савчука и объявил конкурс на эту должность

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Уволить Савчука Сергея Дмитриевича с должности Главы Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины по согласию сторон", - говорится в тексте распоряжения.

Распоряжением №1053 правительство решило провести конкурс на эту должность на пять лет с правом повторного назначения без конкурса еще на один срок

Савчук возглавлял Госэнергоэффективности с 20 августа 2014 года.

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