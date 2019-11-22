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 Политика Украины
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 Диверсификация поставок газа - ключевой фактор безопасности Европы, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук во время выступления в британском Королевском институте международных дел Chatham House подчеркнул важность консолидации усилий в противодействии РФ как агрессору.

Об этом глава Кабмина сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Имел честь только что выступить в Королевском институте международных дел Chatham House и ответить на ряд вопросов аудитории. Аудитория впечатляющая - более 200 действительно сильных представителей бизнеса, правительственных учреждений и журналистов. Говорили о комплексных, сложных, но очень интересных вопросах, о реформе на повестке дня украинского правительства. Обеспечении верховенства права. Демонополизации энергетического рынка. Законе об обороте земель", - написал премьер.

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Как отметил глава правительства, он в очередной раз подчеркнул важность консолидации усилий европейских государств в противодействии России как стране-агрессору, в частности в энергетической сфере - в контексте строительства "Северного потока-2".

"Отметил важность диверсификации поставок газа в Европу. Это является ключевым фактором энергетической безопасности европейских стран и качества услуг в рамках регионального энергетического рынка", - добавил Гончарук.

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Диверсификация поставок газа - ключевой фактор безопасности Европы, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3161195
 
 
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А про деверсифікацію електроенергії з росії не говорив? деверсифікатор хрінів.
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Так они же говорят, что безопасность Европы, а не об их Украине говорят или скорее - "этой стране" ((c) Зелемойский)...
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Так тож були бариги, а у нових ліц їх нема. Нє?
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Мудило зелёное. Именно диверсификация поставок газа в Европу с помощью СП2 даст возможность орде сожрать Украину. Зачем беспокоиться об украинской трубе (и об украинцах естественно) если газ поступает с мордора исправно!
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Узеленські шляються по різним лондОнам, а на виході пшик.
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Неизвестно какую политику сам Зелемойский проводит, если после всех его посещений все радостно захлопали и погладили по голове за формулу *****, под ником Штайнмайера...
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