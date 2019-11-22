EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  1809  11
Материалы по теме:
Все про:Нацполиция (10443) смерть (6243) Хмельнитчина (460) велосипедисты (108)

 Водитель минивэна насмерть сбил двух велосипедистов на Хмельнитчине, - полиция. ФОТО

Следователи следственного управления ГУНП в Хмельницкой области выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Староконстантиновском районе, в которой погибли два велосипедиста.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Хмельницкой области в Facebook.

По данным ведомства, трагедия произошла в селе Ладыги вчера, 21 ноября, около 17 часов. 34-летний водитель автомобиля "Фольксваген Т4", двигаясь по дороге "Житомир-Черновцы", допустил наезд на двух велосипедистов, которые ехали в попутном направлении.

В результате наезда оба жители села - мужчина, 1971 г.р., и женщина, 1964 г.р., от полученных травм погибли на месте.

Водитель минивэна насмерть сбил двух велосипедистов на Хмельнитчине, - полиция 01

Отмечается, что водитель отказался на месте происшествия пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения с помощью прибора "Драгер". Расследование ведет следственное управление ГУНП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водитель микроавтобуса насмерть сбил 71-летнего велосипедиста на Львовщине, - Нацполиция

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3161194
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
утренний трэшачек от Цензора.... не могу сказать что заряджає на весь день... навіть заходити сюди нема бажання
 показать весь комментарий
 
 
Ездил по Венгрии - даже самая колхозная бабка на лисапеде -
в светоотражающем жилете, даже в ясный день.
У нас лисапедиста вовремя заметить часто невозможно.
А виноватым делают водителя...
 показать весь комментарий
 
 
Водій відмовився від проходження тесту на алкоголь.
 показать весь комментарий
 
Такие повреждение машины и ето в населенном пункте значитильно превысил скорось !

Да светоотражающий жилет может спасти жизнь велосипедисту !!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Я сочувствую близким погибших. Но....
Как водитель, я имею право требовать от велосипедистов соблюдения ПДД.
Жилеты, шлемы, правила пересечения перекрестков, вождение в трезвом состоянии... и зимняя резина (падают в гололед перед машиной из-за лысой резины).
 показать весь комментарий
 
 
Наверное тут надо как в Сингапуре - после 40-ка ударов палкой, публично, ездун еще недели 3 не сядет на велик, а потом если и будет ездить, то как вы сказал.
А чего сочувствовать то?(если они виновны конечно) Меньше двумя дураками. Еще бы не посадили водилу, но так как отказался от проверки, то походу обосрался, вне зависимости от вины крутунов педалей.
 показать весь комментарий
 
 
Виноваты они (если будет доказано). А близкие не виноваты. Водій мінівена на смерть збив двох велосипедистів на Хмельниччині, - поліція - Цензор.НЕТ 9168
В остальном согласен.
 показать весь комментарий
 
когда этот капец наконец-то прекратиться, что водитель после дтп отказывается пройти тест на алкоголь, это должно быть обязательным, без вариантов..., законники, которые это писали, явно думали о себе...
 показать весь комментарий
 
 
Повинно бути так: відмова від проходження тесту на олкоголь-наркотики є автоматичним визнанням наявності даних речовин у крові.
 показать весь комментарий
 
Согласно европейским нормам, велосипед должен быть оснащён фарами (подсветкой), и велосипедист должен имень светоотражаемый жилет.
У меня были случаи, когда велосипедисты в темноте ехали без света и жилета... Мы всегда боимся их, снижаем скорость до минимума на обгоне. Велосипедисты и мотоциклисты - первые нарушители.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх