 Водитель минивэна насмерть сбил двух велосипедистов на Хмельнитчине, - полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Хмельницкой области в Facebook.
По данным ведомства, трагедия произошла в селе Ладыги вчера, 21 ноября, около 17 часов. 34-летний водитель автомобиля "Фольксваген Т4", двигаясь по дороге "Житомир-Черновцы", допустил наезд на двух велосипедистов, которые ехали в попутном направлении.
В результате наезда оба жители села - мужчина, 1971 г.р., и женщина, 1964 г.р., от полученных травм погибли на месте.
Отмечается, что водитель отказался на месте происшествия пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения с помощью прибора "Драгер". Расследование ведет следственное управление ГУНП.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
в светоотражающем жилете, даже в ясный день.
У нас лисапедиста вовремя заметить часто невозможно.
А виноватым делают водителя...
Да светоотражающий жилет может спасти жизнь велосипедисту !!!!!
Как водитель, я имею право требовать от велосипедистов соблюдения ПДД.
Жилеты, шлемы, правила пересечения перекрестков, вождение в трезвом состоянии... и зимняя резина (падают в гололед перед машиной из-за лысой резины).
А чего сочувствовать то?(если они виновны конечно) Меньше двумя дураками. Еще бы не посадили водилу, но так как отказался от проверки, то походу обосрался, вне зависимости от вины крутунов педалей.
В остальном согласен.
У меня были случаи, когда велосипедисты в темноте ехали без света и жилета... Мы всегда боимся их, снижаем скорость до минимума на обгоне. Велосипедисты и мотоциклисты - первые нарушители.