 Водитель минивэна насмерть сбил двух велосипедистов на Хмельнитчине, - полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Хмельницкой области в Facebook.

По данным ведомства, трагедия произошла в селе Ладыги вчера, 21 ноября, около 17 часов. 34-летний водитель автомобиля "Фольксваген Т4", двигаясь по дороге "Житомир-Черновцы", допустил наезд на двух велосипедистов, которые ехали в попутном направлении.

В результате наезда оба жители села - мужчина, 1971 г.р., и женщина, 1964 г.р., от полученных травм погибли на месте.

Отмечается, что водитель отказался на месте происшествия пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения с помощью прибора "Драгер". Расследование ведет следственное управление ГУНП.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.