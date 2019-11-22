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Все про:Черновицкая область (361) Госпогранслужба (3534) контрабанда (1868) стрельба (2551)

 Пограничники открыли огонь по контрабандистам на границе с Молдовой, - Госпогранслужба

В ночь на 22 ноября пограничники со стрельбой пытались задержать контрабандистов на украинско-молдавской границе. Трое злоумышленников возможно были ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Около 23 часов вблизи н.п. Гвоздовцы пограничный наряд обнаружил факт незаконного перемещения группой лиц табачных изделий через государственную границу из Молдовы в Украину и загрузку их в транспортные средства иностранной регистрации.

Нарушители, заметив пограничников и поняв, что их намерения разоблачены, прибегли к бегству на авто. При попытке задержания беглецы проигнорировали законные требования наряда остановиться и направили одно транспортное средство на пограничников, чем создали явную угрозу их жизни и здоровью.

Действуя в соответствии с законодательством, пограничники применили оружие, ведь предупредительные выстрелы также не остановили нарушителей. В дальнейшем транспортное средство проследовало в направлении населенного пункта Гвоздовцы.

О данной ситуации пограничники немедленно проинформировали представителей правоохранительных органов Черновицкой области и пограничной полиции Республики Молдова. Кроме того, в Национальную полицию Черновицкой области направлено сообщение о совершении уголовного преступления по признакам, предусмотренным статьями 342, 345 Уголовного кодекса Украины, и в ГУ ГФС в Черновицкой области по ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

Вскоре от дежурного подразделения полиции получена информация, что в центральную районную больницу обратились 3 гражданских лица с огнестрельными ранениями.

Сейчас во взаимодействии с другими правоохранительными органами устанавливаются личности всех правонарушителей и проводится проверка.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161193
 
 
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Закон есть закон.Пограничников -премировать.
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но часть премии снять за плохую стрельбу.
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А по кацапах заборонено відкривати навіть у відповідь. Вони ж не контрабандисти.
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Просто треба внести зміни до статуту і зобов'язати наряди відкривати вогонь на ураження по порушниках,тоді на кордоні буде порядок, як при наших дідах
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