 "Слуга народа" Богуцкая: "Все плюются на таможенников. Кто из вас готов стать таможенником за 20 тыс. грн, оставить семью, вам дадут комнату в общежитие?"

Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая, передает Цензор.НЕТ.

"Многие сетуют на то, что на таможне ничего не изменилось. Она дает добро за определенную мзду. Ну, и виноват, конечно, во всем Зеленский.

У меня такой вопрос. Скажите, кто из вас готов стать таможенником на зарплату 20 000 грн (Это условно, я не знаю сколько)? Вот кто из вас готов сейчас оставить семью и поехать, скажем, за 1000 км на таможню? Вам дадут хорошую комнату в общежитии или в гостинице. Кто из вас согласен, если учесть, что вы еще должны обучиться тому, что будет входить в круг ваших обязанностей?", - написала она.

Богуцкая подчеркнула, что нужно менять тех, кто привык работать с левыми деньгами на тех, кто готов работать честно.

"Как ни откроешь ФБ - все плюются на таможенников и на взятки. И это правильно. Зажрались. На вопрос "А где взять нормальных?", - хочу ответить: так вот они", - добавила нардеп.

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Напомним, ранее председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов назвал "войной" увольнение старых кадров с таможни.

"Это сложно и это вызов ... Это война, и мы к ней готовимся, вот готовим всю нормативную базу, после этого у нас есть целый план военный, я даже не хочу озвучивать в эфире, как мы будем избавляться от этих людей. Понятно, что большая часть из них пойдет в суд, поэтому мы готовим целые уровни защиты", - рассказал глава таможни.

Нефьодов уточнил, что 500 или чуть больше работников таможни не пойдут из старой структуры в новую, дедлайн этого - до конца года. А в течение 2020 году произойдет переаттестация работников ведомства.