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Все про:зарплата (1932) коррупция (7568) таможня (1534) Богуцкая Лиза (4)

 "Слуга народа" Богуцкая: "Все плюются на таможенников. Кто из вас готов стать таможенником за 20 тыс. грн, оставить семью, вам дадут комнату в общежитие?"

Таможенники действительно "зажрались", но мало кто готов оставить семью, уехать за 1000 км и работать за 20 тысяч гривен.

Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая, передает Цензор.НЕТ.

"Многие сетуют на то, что на таможне ничего не изменилось. Она дает добро за определенную мзду. Ну, и виноват, конечно, во всем Зеленский.

У меня такой вопрос. Скажите, кто из вас готов стать таможенником на зарплату 20 000 грн (Это условно, я не знаю сколько)? Вот кто из вас готов сейчас оставить семью и поехать, скажем, за 1000 км на таможню? Вам дадут хорошую комнату в общежитии или в гостинице. Кто из вас согласен, если учесть, что вы еще должны обучиться тому, что будет входить в круг ваших обязанностей?", - написала она.

Богуцкая подчеркнула, что нужно менять тех, кто привык работать с левыми деньгами на тех, кто готов работать честно.

"Как ни откроешь ФБ - все плюются на таможенников и на взятки. И это правильно. Зажрались. На вопрос "А где взять нормальных?", - хочу ответить: так вот они", - добавила нардеп.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Не уйду с должности главы Гостаможни так, что у меня потом найдут какие-то домики, участки или оформленный на маму Maserati, - Нефьодов. ВИДЕО

Напомним, ранее председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов назвал "войной" увольнение старых кадров с таможни.

"Это сложно и это вызов ... Это война, и мы к ней готовимся, вот готовим всю нормативную базу, после этого у нас есть целый план военный, я даже не хочу озвучивать в эфире, как мы будем избавляться от этих людей. Понятно, что большая часть из них пойдет в суд, поэтому мы готовим целые уровни защиты", - рассказал глава таможни.

Нефьодов уточнил, что 500 или чуть больше работников таможни не пойдут из старой структуры в новую, дедлайн этого - до конца года. А в течение 2020 году произойдет переаттестация работников ведомства.

Слуга народа Богуцкая: Все плюются на таможенников. Кто из вас готов стать таможенником за 20 тыс. грн, оставить семью, вам дадут комнату в общежитие? 01

Источник: https://censor.net.ua/n3161188
 
   
 Топ комментарии
 
я лично готов стать таможенником за 20 000 грн.!!!!!!!
сука, у меня зарплата 10 000 - жена и 3-е детей!!!!!!
зеленые зажравшиеся твари!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Щас расплачусь от жалости...

Учителя точно не пойдут, им зебобики 4000 тыс баксов обещали.
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О дура ,да пол Украины ,да какие там пол ,гораздо больше ,ишачит за гораздо меньшие деньги ,у этих тварей совсем крыша поехала .... "Слуга народа" Богуцкая: "Все плюются на таможенников. Кто из вас готов стать таможенником за 20 тыс. грн, оставить семью, вам дадут комнату в общежитие?" - Цензор.НЕТ 9386
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А що ви з малими зарплатами, службовці держави зробили, щоб ця зарплатння у вас, як і у всіх хто живе в цій державі зростала??? А держава розвивалася та міцніла? Що ви зробили? А я вам скажу що ви робили і робите. Ви живете як жуки в банці за принципом, чим гірше іншим тим краще мені. А це деструктивне мислення і яке призводить до дуже поганих наслідків.
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у чому проблема ...на будівництво нах...й , там ті ж самі "гроші" ...яухчити будеш по 12ть годин на морозі (у жару) ...спати будеш у собачій конурі і хрен знає де від дому ...
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Фууу лять, кто плюется на таможенников... на тебя, карга-убийца, уже негде плюнуть...
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В ВСУ на контракт готовы, и в окоп и под обстрелы, и зарплата наверно такая же. А на таможню никто не готов. Парадокс.
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Литвин, парадокс - это такая вот дура в парламенте страны! Но увы...сейчас она там такая не одна.
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О! это же "честная и принципиальная" Лизка.
Кроет Цензор и главреда за то, что посмели опубликовать статью про ее однопартийца насильника-импотента Иванисова.
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Алла, что-то Вас "понесло"... Импотент-насильник - это что-то из сферы "сухая вода"...
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и поэтому в таможню хрен устроишься "Слуга народа" Богуцкая: "Все плюются на таможенников. Кто из вас готов стать таможенником за 20 тыс. грн, оставить семью, вам дадут комнату в общежитие?" - Цензор.НЕТ 5518
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Почему овно не сидит за убийство?

***** зелёные, у вас убийца во фракции. Ау!
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нифига себе
з/п таможенника 20 000 грн?
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И откуда такие дуры берутся, да на таможню еще попробуй устройся без блата или денег.
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Какие 20000 грн.? Зарплата рядового инспектора 4000 грн. Какой идиот будет работать на такую зарплату без чаевых?
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поїдьте на любу прикордонну митницю (там це помітніше) ...і запитайте у "аборигенів" чиї там "дворці" трьохповерхові стоять ...
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Она, шо ****..я? Люди за такие деньги за бугор едут работать, а тут дома. И 1000 км в Украине это от крайней точки на западе до крайней точки на востоке, а в среднем максимум 500. Карту купи, лапотатница.
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себе купи. и посмотри сколько например от Киева до Ужгорода
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От Ужгорода до Киева ровно 624 километра 327 метров. Купи карту лапоть.
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Шизоидная упорытышка)) Очевидно, что решение проблеммы коррупции не в том, чтобы завалить человека баблом, и он тогда не будет красть. Вообще конечно, негодные люди ничего не способны реформировать, глупо и ожидать.
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А я готов на Лизона плеваться за 20к... Готов к переезду...
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она вообще понимает, что несёт? или она таможенников с пограничниками спутала?
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Хз.
Но по моему шоб устроиться таможенником надо дать взятку, а иначе болт.
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За 20 штук в месяц желающих будет море...
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Пьянство - беда. Бросай, Лизхен, пить! А то ишо и не такое отстебнешь!
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Ну началось, опять зарпалата маленькая, опять условия плохие... не мели чушь!! Что толку что предідущий нач железной дороги получал миллион, правильно икакого! А если никто не хочет работать за 20000 грн, то нахер таможню расформируйте, мі без нее проживем, а вот подобніе вам вряд ли)))Я служил на границе с таможенниками в 90 и поверьте никто из них не желал покидать хлебные места, готовы даже за бесплатно были работать, лишь бы на досмотры судов ходить, выкачивая с людей деньги! Да и мы не заметили что бы начальники , когда зеля их увольнял, кинулись на перегонки увольняться! У меня на предприятии прежде чем получить зарплату нужно хорошо порабоать, а если плохо поработал, то и зарплата плохая! Пока что таможня работате не то что плохо,а просто ху....во !! И с каких делов им зарплату платить! Только карательные меры, взял - тюрьма пожизнено, как говориться бей своих что бы чужие боялиь! А то вашазарплата - они ее зарабатывают за одну, другую "сделку" а вы их хотите удивить чем то.. не смешите людей!
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Что то я не вижу массового увольнения таможенников. Где объявления, что требуются таможенники?
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**** тупорылая фсб-шная закрвла комменты на мордокниге, никак не рассказать, что оно тупорылое говно. Пардон, Овно.
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Пусть идут работать сантехниками, за 8 тыс.
На аварийке в Киевканализации платят даже 14тыс.
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Помню досмотр, в Бердянске, в 1989-м. Там таможня была- тварь на твари, одна тварь- другой лучше. Ну и к боцману нашему заглядывает один... и говорит:"Пока я тут всю твою каюту не раскурочил, лучше сам покажи- куда и шо спрятал!"(с). Ответ боцмана был отменный: "Я-хователь, ты- шукатель. Вот и шукай"(с). Не стал тот даже пытаться что-то найти.
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3К у.е. олл инклюзив решают такие проблемы)). они же все голодают, бедненькие.
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Кто из вас готов стать врачом за 4000 (четыре тысячи) гривен? А вон поди ж ты - становятся. А тут 20000 "пахарю", шмонающему карманы. И это мало? Да идите вы накер!
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и много врачей, работающих за голые 4000 грн.?
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Так приходит человек без денег и требует его лечить. И лечат же как-то. Как могут. Ибо обеспечение больниц нищенское. А иди ты обойди таможню мимо кассы ))) И все знают и ничего не меняется. А 20000 - бедняги оплеванные. Айяйяй! Да люди за эти деньги едут в Польшу на плантации горбатиться... Короче - дура.
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Это конченная тварь богуцкая- такое ж г... как и остальные "члены и п..." СН. Сбила человека в том году насмерть машиной, от суда отмазали покровители- обвинили человека в том, что он был пьян и нарушил правила дорожного движения. Еще одна "зубожила", голодна и холодна брехуха из уродливых слуг. Мечта которой- Украину сдать *****
https://vesti.ua/strana/307043-skandalnaja-aktivistka-nasmert-sbila-cheloveka
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Лиза такая же курва как и вся партия СН как вдруг в унисон запела бабло застелило совесть

20 000 маленькая зарплата я просто с нею охреневаю
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Мы не правы это не соросята это марсиане хотят землю скупить.
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Широкая поддержка масс

В Мае 2019 года президент Зеленский заявил: «Сейчас Раде доверяют только 4% населения. Это оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий».

В Ноябре 2019 года соцопрос принёс такие результаты:
"Слуга народу" Богуцька:" Всі плюються на митників. Хто з вас готовий стати митником за 20 тис. грн, залишити сім'ю, вам дадуть кімнату в гуртожитку?" - Цензор.НЕТ 9810

Когда можно ожидать прекращений полномочий президента Зеленского?
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Какой соцопрос, это Ньюзван, и там все опросы такие какие нужны Мертвечуку.
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Когда такие опросы проводились относительно порошенко вам они казались достоверными.
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так, тому що статистика по порошенко була на всіх каналах схожа)))
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Так всі інформаційні канали у медведчука. Російський шпигун Пєця подарував. А "тралі-валі" по іншим каналам ніхто не хоче дивитись.
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Зміни пластинку,бо в тебе вже на "шпигуні" заїло. Істино говорять іванушка-дурачок.
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О! очередная кремлевскачя дрянь вылезла на свет! иди на хрен, убогий. Я балдею- Украину пуйлу сдает полным ходоми плюя в лицо всем украинцам моника не лох, кремль орет криком- кто угодно, только не Порох, а вот у кремлевских подсосников- Порошенко агент Кремля. Отсутствие мозгов и полное отсутствие совести- это отличительная черта кремлевских и зеледебилов И вообще-ставлю между ними равенство! Зеленоопые=кремлевские твари.
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Альо! Юлєфобка Богуцька! За Юлі був керівник митнецею Макаренко. Вони провели компанію "Стоп корупції" і надходження з митниці збільшились у ДЕСЯТЬ разів!!! Коли прийшов Янек, то він посадив його і тримав більше року в катівні, щоб він дав якісь викривальні свідчення на Юлю. Чолов'яга виявивсь справжнім ОФІЦЕРОМ. Не лжесвідчив він на Юлю. Тому Янеку прийшлось садити Юлю за газовий договір, який, зрештою, виявись рятівним і сьгодні Кобалєв за нього чипляється, як за соломинку, а росіяни не хочуть його продовжувати.
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Коли Чмирь призначив Нєфьодова на митницю, то дохлі надходження, що були за Мародера, зменьшились вдвічі. І після того Чмирь щось там закидає Юлі про "солоденькі місця у владі"
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Як Ви смієте називати шмаклю чмирьом? "Слуга народу" Богуцька:" Всі плюються на митників. Хто з вас готовий стати митником за 20 тис. грн, залишити сім'ю, вам дадуть кімнату в гуртожитку?" - Цензор.НЕТ 6611
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Уже не "Вовік", а "чмирь".Все тече,все змінюється!
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Мій знайомий за 15000 на меткомбінаті біля горна "гріється".
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А как эта шестерка ФСБ про лезла в УКРАИНСКИЙ ПАРЛАМЕНТ?
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Лизочка, ты "дура от рождения", или это "наживное"? Ты "в курсе", что "рыба гниёт с головы"? Ты "в курсе", что простые таможенники в ведомостях на зарплату, только расписываются, но её не видят? Как в старом анекдоте про "ментов": "А я думал - дали пистолет и форму, а там вертись, как знаешь...". То же самое - и там... Кроме того, не всегда "новые лица" - "честные"... Как-то знакомые СБУшники, на рыбалке, под чарку, рассказали: "Ушёл, в одном районе, прокурор, на пенсию. Назначили нового... Ну, мы знаем, что у каждого "прокурорского" - своя "кормушка", и ему "долю отстёгивают"...Но, чтобы прокурор определял и требовал "откат" с подчинённых - услышали впервые!...". А на таможне подобное, практикуется не год, не два, а ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ!!! Я знаю, уже давно, что ты - "с прибабахом", но не до такой же степени!!! Подобное американцы уже больше чем полстолетия искоренить не могут, а ты "шашкой машешь", призывая к очередной "кампанейщине"... Борьба с коррупцией - не "битва", не "фронтовая операция", а "бесконечный процесс"... Неужели тебе, бестолковке, никто этого не объяснял?!... Или объяснял, но ты "не поняла"?... А "не поняла" потому, что мозгами "недолуга", или это, по примеру "лещенок", "бигусов", и подобной "швали продажной", "просто так выгодно"?...
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многие готовы сбежать из семьи за 20 тыщ + общага.
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Під виглядом збереження лісів Рада і ЗЕ спростили вирубку Карпат

"Слуга народу" Богуцька:" Всі плюються на митників. Хто з вас готовий стати митником за 20 тис. грн, залишити сім'ю, вам дадуть кімнату в гуртожитку?" - Цензор.НЕТ 3569

Екологи кажуть, що ухвалений парламентом та підписаний призедентом закон про заборону суцільної вирубки лісів в Карпатах, насправді - спрощує рубку деревини.
Джерело: організація "Екологія. Право. Людина"
Деталі: Зазначається, що після першого читання законопроєкт дійсно відповідав задекларованій меті і вносив заборони на проведення суцільних рубок оздоровлення та формування лісів.
Водночас завдяки поправкам № 6, № 11 та № 21, авторами яких є народні депутати Олег Бондаренко ("Слуга народу") та Степан Івахів (депутатська група "За майбутнє") законопроект, навпаки, лише спрощує вирубку лісів Карпат.
Зокрема екологи вказують, що закон:
- знімає мораторій на проведення рубок головного користування в окремих категоріях лісів (у високогірних лісах, що розташовані вище 1100 метрів над рівнем моря; у берегозахисних ділянках лісу тощо);
- не вводить заборони на проведення суцільних санітарних рубок, дозволяє проведення поступових рубок головного користування (можна буде зрубати ліс за декілька прийомів, лишивши на його місці підріст висотою 0,5-1,5 метра), які за фактом не сильно відрізняються від суцільних)
- дозволяє використання будь-яких видів техніки для проведення лісозаготівлі.

Довідково: Олег Бондаренко у 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Слуга народу" номером 60 у списку як безпартійний. Член однойменної фракції. Голова комітету з питань екологічної політики та природокористування. Експерт "Команди Зеленського" з питань екології та правових питань.
Степан Івахів пройшов до нинішнього парламенту 9 скликання як безпартійний самовисуванець за 21 округом (Волинська область). Член депутатської групи "За майбутнє".
Перший заступник голови комітету з питань екологічної політики та природокористування.
Співвласник бізнес-групи "Континіум" та мереж авто заправок "WOG".
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тетя явно далека от реалий, 20 000 для нее не деньги...., хоть бы статистику почитала про среднюю з/п в Украине, штоле..., нашла, блин, страдальцев...
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прослезился, подумав о несчастных таможенниках, но вспомнил про учителей, врачей и др. бюджетников))
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а что так можно было?
при Порошенко все говорили что это он виноват во всём)))
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Это типично для форумчан тут. Приходит новый президент, его на след день смешивают с дерьмом. Так было при Ющенко, Януковиче, Порошенко, Зеленском... Так будет всегда.
Прийдет следующий, например Гриценко, на след день его обольют....
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богуцкая: Все плюются на таможенников. Кто из вас готов стать таможенником за 20 тыс. грн, оставить семью, вам дадут комнату в общежитие
суфлер: 4000 тыс. грн, общежитие за свой счет.
богуцкая: вы что там совсем *********?
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Это она сравнила со своей зарплатой и ей показалось действительно мало.
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Да за такие деньги очередь будет стоять.
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А как эта чмошница отвечает на то, что она человека убила... песня-убила, говорит, и сьела...
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Богуцкая уже отсидела за смерть человека, которого она сбила в ДТП? Что ни член, то совесть нации. Тот отсидел за изнасилование, эта убила человека и суда еще не было (на крючке - удобно), кто-то собеседует на.полицию...
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Это говорит человек,оторванный от реальности,не знающий,как живут простые украинцы Сотни тысяч едут в ту же Польшуза 18тыс,и многие не "хорошую комнату в общежитии",а плохую в хостеле имеют.
А по селам и депрессивным городам 5тыс-большие деньги,
Дав тамможенникам огромную зп-коррупцию не победишь,
Не с того края начали...
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так пусть идут работать на железную дорогу...
шпалы-ж легче тягать...
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Яке гівно ця ліза_боґуцкая. Направду.

Чого ти ***** викручуєшся, як гадюка? Чи ти, падло не знаєш, що для багатьох людей 20тис. -- це мрія?
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******--Порошенко ви звинувачували,коли у вас в туалеті кран протікав, а тепер ви узурпіровали владу,привели до керівництва клоунів,фотографів, шахраїв,зеків і ще різну мерзоту і не хочете ні за що відповідати??? А прийдеться.
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Богуцкая видимо получает в конвертах по 20 тыс. баксов - для неё теперь 20 тыс. гривень сущие копейки - вот в чём ответ её шизоидности.
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Не, я конечно понимаю, шо для "народного избранника" 20000 не деньги. Проходил около магазина бытовой химии крупной сети, на стекле объявление о вакасии на 5700 грн. И в конвертиках никто ничего не носи. Ближе к народу надо быть, Слуга БОгдана...
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Крыса плохо подготовила свой стон,выгораживающий коррупционеров на таможне.
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Нам нужны 20% безработицы за счет увольнения коррумпированного офисного планктона, тогда 20 тыс. с общежитием за счастье сочтут. А пока Богуцкая от Бени и сексуально озабоченных депутатов в конверте свои доллары получает ничего не будет.
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а кто сидит в окопах, а кто на заводе, а кто за рулем ,учителя, врачи, в польше с меньшей зарплатой.? ЗЕЛЕНЫЕ, выВААБЩЕ аху Ели
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Эти депутаты от СН не перестают удивлять своей тупостью , враньем и некомпетентностью. Ярмарка дебилов
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Ну, а военнослужащие, получающие на сегодня 11-12 тыс грн. И полигоны на несколько месяцев, наряды бесконечные. И месяцами не видят свои семьи, своих детей. У половины сорванные спины, от работы с боеприпасами. Служат, выполняют свой долг и не жалуются, как им тяжело.
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Что бы они ни строили - получается Россия

"Слуга народу" Богуцька:" Всі плюються на митників. Хто з вас готовий стати митником за 20 тис. грн, залишити сім'ю, вам дадуть кімнату в гуртожитку?" - Цензор.НЕТ 3928

Александр Ткаченко, экс-директор самого честного, независимого и непредвзятого телеканала 1+1 (цыц, не ржать, упыри), а сейчас руководитель комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, что само по себе уже оксюморон, вынашивает наполеоновские планы.

Мечтает приравнять блогеров к СМИ и примерно вые... налогообложить.

То есть пойти по пути балалайни и Казахстана, самых развитых мировых демократий, кхе-кхе. Хотя, если мне не изменяет память, даже балалайки от этого отказались впоследствии, так что остался один Казахстан.
Причина банальна: влияние блогеров, по словам самого же Ткаченко, во многом больше, чем СМИ.
А не 3,14дели бы вы, батенька, в угоду одному бабушке, как сивый мерин, может и вам бы верили, а так -- чтош.
Сидят теперь там в комитете и думают, с какого количества подписчиков начинать налогооблагать, с пяти тысяч или с миллиона.
Я же в свою очередь ржу, потому что никакое налогообложение не сможет закрыть мне рот и помешать возложить мамкиным налогообложителям (или обкладателям?) ****** на окуляры.
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пусть не брешут, как собаки, а делом займутся!
саак в одессе прикрыл контрабас полностью! и хотел внедрить программу учета, как в Грузии, из которой нельзя удалить таможенные декларации! это бы сломало всю коррупцию в таможне... за это его и выгнали из Украины... твари конченые, зарплата выходит маленькая
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На таких условиях согласны работать только взяточники?
Отбирайте нормальных работников!
С такой риторикой можно дойти до того, что работники УкрПочты имеют право вскрывать посылки.
А потому, что зарплата 5000 грн.!
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Курица тупорылая выйди на улицу спроси у людей какая у них зарплата
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Я уже как-то писал, что в 90-е, начальник смены на украино-польской границе, в ДЕНЬ имел 20 тыс.долл. Бедные таможенники.. Те, кто там зарабатывают 20тыс. гр. будут за лохов, уважающий себя таможенник им руку не подаст.
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передайте этой чмошнице, что миллион укранцев работают в польше за 15 тыс грн. при этом из этих денег они платят еще и за жилье и за комуналку. о пенсии, льготах и карьеном росте вообще не идет речь.
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богуцкая - мразь известная
$5000 в конверте в месяц не давят?
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Ей ФСБ больше заплатит. Как думаете, почему ее просто так выпустили из Крыма? Хотя гнала она очень на рашку. А куча народа в Крыму сидит в тюрьме ни за что. А эта чувырла пролезла в Раду.
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Богуцкая - идиотка и фсбшная мразь. Но главное - идиотка. Вечно несёт пургу. Когда там переворот Пороха ты обещала? В декабре?))))
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