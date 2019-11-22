 "Слуга народа" Богуцкая: "Все плюются на таможенников. Кто из вас готов стать таможенником за 20 тыс. грн, оставить семью, вам дадут комнату в общежитие?"

Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая, передает Цензор.НЕТ.
"Многие сетуют на то, что на таможне ничего не изменилось. Она дает добро за определенную мзду. Ну, и виноват, конечно, во всем Зеленский.
У меня такой вопрос. Скажите, кто из вас готов стать таможенником на зарплату 20 000 грн (Это условно, я не знаю сколько)? Вот кто из вас готов сейчас оставить семью и поехать, скажем, за 1000 км на таможню? Вам дадут хорошую комнату в общежитии или в гостинице. Кто из вас согласен, если учесть, что вы еще должны обучиться тому, что будет входить в круг ваших обязанностей?", - написала она.
Богуцкая подчеркнула, что нужно менять тех, кто привык работать с левыми деньгами на тех, кто готов работать честно.
"Как ни откроешь ФБ - все плюются на таможенников и на взятки. И это правильно. Зажрались. На вопрос "А где взять нормальных?", - хочу ответить: так вот они", - добавила нардеп.
Напомним, ранее председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов назвал "войной" увольнение старых кадров с таможни.
"Это сложно и это вызов ... Это война, и мы к ней готовимся, вот готовим всю нормативную базу, после этого у нас есть целый план военный, я даже не хочу озвучивать в эфире, как мы будем избавляться от этих людей. Понятно, что большая часть из них пойдет в суд, поэтому мы готовим целые уровни защиты", - рассказал глава таможни.
Нефьодов уточнил, что 500 или чуть больше работников таможни не пойдут из старой структуры в новую, дедлайн этого - до конца года. А в течение 2020 году произойдет переаттестация работников ведомства.
Кроет Цензор и главреда за то, что посмели опубликовать статью про ее однопартийца насильника-импотента Иванисова.
***** зелёные, у вас убийца во фракции. Ау!
з/п таможенника 20 000 грн?
Но по моему шоб устроиться таможенником надо дать взятку, а иначе болт.
На аварийке в Киевканализации платят даже 14тыс.
https://vesti.ua/strana/307043-skandalnaja-aktivistka-nasmert-sbila-cheloveka
20 000 маленькая зарплата я просто с нею охреневаю
В Мае 2019 года президент Зеленский заявил: «Сейчас Раде доверяют только 4% населения. Это оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий».
В Ноябре 2019 года соцопрос принёс такие результаты:
Когда можно ожидать прекращений полномочий президента Зеленского?
Екологи кажуть, що ухвалений парламентом та підписаний призедентом закон про заборону суцільної вирубки лісів в Карпатах, насправді - спрощує рубку деревини.
Джерело: організація "Екологія. Право. Людина"
Деталі: Зазначається, що після першого читання законопроєкт дійсно відповідав задекларованій меті і вносив заборони на проведення суцільних рубок оздоровлення та формування лісів.
Водночас завдяки поправкам № 6, № 11 та № 21, авторами яких є народні депутати Олег Бондаренко ("Слуга народу") та Степан Івахів (депутатська група "За майбутнє") законопроект, навпаки, лише спрощує вирубку лісів Карпат.
Зокрема екологи вказують, що закон:
- знімає мораторій на проведення рубок головного користування в окремих категоріях лісів (у високогірних лісах, що розташовані вище 1100 метрів над рівнем моря; у берегозахисних ділянках лісу тощо);
- не вводить заборони на проведення суцільних санітарних рубок, дозволяє проведення поступових рубок головного користування (можна буде зрубати ліс за декілька прийомів, лишивши на його місці підріст висотою 0,5-1,5 метра), які за фактом не сильно відрізняються від суцільних)
- дозволяє використання будь-яких видів техніки для проведення лісозаготівлі.
Довідково: Олег Бондаренко у 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Слуга народу" номером 60 у списку як безпартійний. Член однойменної фракції. Голова комітету з питань екологічної політики та природокористування. Експерт "Команди Зеленського" з питань екології та правових питань.
Степан Івахів пройшов до нинішнього парламенту 9 скликання як безпартійний самовисуванець за 21 округом (Волинська область). Член депутатської групи "За майбутнє".
Перший заступник голови комітету з питань екологічної політики та природокористування.
Співвласник бізнес-групи "Континіум" та мереж авто заправок "WOG".
при Порошенко все говорили что это он виноват во всём)))
Прийдет следующий, например Гриценко, на след день его обольют....
суфлер: 4000 тыс. грн, общежитие за свой счет.
богуцкая: вы что там совсем *********?
А по селам и депрессивным городам 5тыс-большие деньги,
Дав тамможенникам огромную зп-коррупцию не победишь,
Не с того края начали...
шпалы-ж легче тягать...
Чого ти ***** викручуєшся, як гадюка? Чи ти, падло не знаєш, що для багатьох людей 20тис. -- це мрія?
Александр Ткаченко, экс-директор самого честного, независимого и непредвзятого телеканала 1+1 (цыц, не ржать, упыри), а сейчас руководитель комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, что само по себе уже оксюморон, вынашивает наполеоновские планы.
Мечтает приравнять блогеров к СМИ и примерно вые... налогообложить.
То есть пойти по пути балалайни и Казахстана, самых развитых мировых демократий, кхе-кхе. Хотя, если мне не изменяет память, даже балалайки от этого отказались впоследствии, так что остался один Казахстан.
Причина банальна: влияние блогеров, по словам самого же Ткаченко, во многом больше, чем СМИ.
А не 3,14дели бы вы, батенька, в угоду одному бабушке, как сивый мерин, может и вам бы верили, а так -- чтош.
Сидят теперь там в комитете и думают, с какого количества подписчиков начинать налогооблагать, с пяти тысяч или с миллиона.
Я же в свою очередь ржу, потому что никакое налогообложение не сможет закрыть мне рот и помешать возложить мамкиным налогообложителям (или обкладателям?) ****** на окуляры.
саак в одессе прикрыл контрабас полностью! и хотел внедрить программу учета, как в Грузии, из которой нельзя удалить таможенные декларации! это бы сломало всю коррупцию в таможне... за это его и выгнали из Украины... твари конченые, зарплата выходит маленькая
Отбирайте нормальных работников!
С такой риторикой можно дойти до того, что работники УкрПочты имеют право вскрывать посылки.
А потому, что зарплата 5000 грн.!
$5000 в конверте в месяц не давят?